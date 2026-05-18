Guatemala

Caos, gas lacrimógeno y acusaciones de robo en canje de estampillas del álbum del Mundial 2026 en Guatemala

Lo que comenzó como una celebración deportiva se tornó en descontrol ante la inesperada multitud. Incidentes dentro y fuera del perímetro generaron preocupación por la seguridad y dudas sobre la transparencia del evento

Guardar
Google icon

Un amplio operativo policial fue desplegado en la zona del Obelisco, zona 10, ante el intento de saqueo de cajas de estampas del álbum del Mundial 2026. La intervención incluyó el uso de gas lacrimógeno por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) para controlar a cientos de personas que intentaban apropiarse de los sobres.

Un fuerte operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) se desplegó este domingo en el Obelisco, zona 10 de la Ciudad de Guatemala, tras registrarse intentos de saqueo de cajas con estampas del álbum del Mundial 2026 durante un evento de canje organizado por un banco guatemalteco. Según testigos y reportes locales, la intervención incluyó el uso de gas lacrimógeno para dispersar a cientos de personas que intentaron apropiarse del material promocional.

De acuerdo con los testimonios en el lugar, la jornada de intercambio de álbumes y sobres de estampas, convocada por Banrural, se vio interrumpida en medio de una aglomeración masiva y el descontrol generado. Asistentes al evento señalaron que la entrega gratuita de álbumes y sobres estaba dirigida a quienes presentaran comprobantes de compra superiores a 250 quetzales (32.72 dólares) y la tarjeta correspondiente, pero la afluencia superó la capacidad de organización y control.

PUBLICIDAD

En redes sociales, varias personas divulgaron imágenes en las que se veía la tensa situación y la llegada de efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes utilizaron gas lacrimógeno para la dispersión de los asistentes y desató confusión en la zona, una de las más transitadas de la capital guatemalteca. Varios presentes denunciaron que algunos agentes policiales habrían sustraído cajas de estampas destinadas al público, situación que alimentó el malestar y las versiones de irregularidades.

Agentes de la Policía de Guatemala intervinieron para dispersar la aglomeración en la zona del Obelisco, donde se entregarían los paquetes de tarjetas y el álbum del Mundial 2026. Foto: Redes sociales (cuenta Breaking News)
Agentes de la Policía de Guatemala intervinieron para dispersar la aglomeración en la zona del Obelisco, donde se entregarían los paquetes de tarjetas y el álbum del Mundial 2026. Foto: Redes sociales (cuenta Breaking News)

Participantes del evento relataron que, además de la intervención policial, enfrentaron hostigamiento por parte de revendedores que intentaron arrebatar las estampas por la fuerza. Algunas personas solicitaron la intervención urgente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la propia PNC para garantizar la seguridad y la integridad del intercambio. “Pedimos que se garantice la transparencia y la seguridad para todas las familias que vinieron por sus álbumes”, dijo una de las personas en el lugar.

PUBLICIDAD

Ante la situación, Banrural difundió un comunicado en sus redes sociales en el que informaba que la reprogramación de la actividad fue obligada por la gran afluencia de personas y con el objetivo de preservar la seguridad de los presentes.

El banco aseguró que próximamente anunciará nuevas fechas para la realización de las actividades en diferentes puntos del país. “Queremos que la fiesta del fútbol siga adelante”, señaló la entidad financiera en su mensaje oficial, subrayando su compromiso con la continuidad de la campaña.

La entidad financiera informó, a través de sus redes sociales, sobre la reprogramación de la actividad que tuvo que suspender por la gran afluencia de personas, con el objetivo de preservar la seguridad de los presentes. Foto: Banrural
La entidad financiera informó, a través de sus redes sociales, sobre la reprogramación de la actividad que tuvo que suspender por la gran afluencia de personas, con el objetivo de preservar la seguridad de los presentes. Foto: Banrural

En el transcurso de la jornada, la presencia policial se mantuvo activa en el perímetro del Obelisco, mientras grupos de asistentes evacuaban la zona. Algunos padres de familia expresaron su preocupación por la exposición de menores durante el incidente, ante el uso de gas lacrimógeno y la presión de la multitud. “No esperábamos una respuesta así, vinimos en familia y salimos alarmados”, relató otra participante en la jornada.

Hasta el cierre de esta nota, ni la PNC ni Banrural habían detallado el número de cajas de estampas incautadas o la cantidad de personas afectadas por el operativo. Las autoridades tampoco informaron sobre detenciones por los desórdenes generados en la zona.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilCiudad de GuatemalaMundial 2026Protestas Sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Festival Integrando Culturas: El Salvador estrena etapa de integración social con una fiesta sin fronteras

Una celebración única sumó expresiones artísticas, sabores del mundo y encuentros deportivos, generando nuevos lazos entre comunidades internas y delegaciones internacionales reunidas en un solo espacio

Festival Integrando Culturas: El Salvador estrena etapa de integración social con una fiesta sin fronteras

El error que miles cometen al medirse la presión: especialistas alertan sobre malas prácticas en el Día Mundial de la Hipertensión

Hablar durante la medición, usar equipos inadecuados o tomarse la presión después de hacer ejercicio puede alterar los resultados. Expertos advierten que una lectura incorrecta puede retrasar diagnósticos y aumentar el riesgo de infartos o accidentes cerebrovasculares

El error que miles cometen al medirse la presión: especialistas alertan sobre malas prácticas en el Día Mundial de la Hipertensión

La revista Antropología e Historia de Guatemala presenta nueva edición dedicada a investigaciones patrimoniales

El volumen correspondiente al año 2025 incorpora estudios que exploran desde hallazgos subacuáticos hasta prácticas culturales, consolidando el papel de la revista en la promoción de investigaciones sobre la riqueza arqueológica y el legado histórico guatemalteco

La revista Antropología e Historia de Guatemala presenta nueva edición dedicada a investigaciones patrimoniales

Honduras registra una nueva infección de VIH cada ocho horas, alerta el CONADEH

El organismo defensor de derechos humanos advirtió que el estigma, la discriminación y los despidos laborales continúan afectando a las personas con VIH en el país.

Honduras registra una nueva infección de VIH cada ocho horas, alerta el CONADEH

Fotos: Motociclistas de El Salvador recorren la ciudad en el Paseo de Caballeros para promover la prevención del cáncer de próstata

Decenas de motociclistas vestidos con trajes elegantes participaron en el Paseo de Caballeros, una rodada solidaria que busca concientizar sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana del cáncer de próstata.

Fotos: Motociclistas de El Salvador recorren la ciudad en el Paseo de Caballeros para promover la prevención del cáncer de próstata

TECNO

Error 404: el mensaje más común de la web, ¿qué hay detrás?

Error 404: el mensaje más común de la web, ¿qué hay detrás?

¿Se retrasa GTA 6? Take-Two aclara la situación del esperado juego de Rockstar

La cámara del iPhone sería totalmente personalizable en la próxima actualización de Apple

Cómo bloquear las llamadas spam con una simple frase

El truco semanal para extender la vida útil de la batería de tu smartphone

ENTRETENIMIENTO

Julia Louis-Dreyfus revela el incidente detrás de cámaras que sacudió “Seinfeld”

Julia Louis-Dreyfus revela el incidente detrás de cámaras que sacudió “Seinfeld”

La rutina facial insólita que ayuda a Tom Cruise a verse más joven

Un actor de “Lost” se sinceró sobre el polémico final de la serie 16 años después

El director Simon McQuoid reveló cómo fue el proceso para crear a Baraka, uno de los personajes más destacados de “Mortal Kombat II”

Actores jóvenes y franquicia renovada: los candidatos favoritos para suceder a Daniel Craig como 007

MUNDO

Zelensky destacó la efectividad de los ataques ucranianos tras la mayor ofensiva con drones sobre Moscú

Zelensky destacó la efectividad de los ataques ucranianos tras la mayor ofensiva con drones sobre Moscú

Tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita destruyó tres drones que cruzaron su espacio aéreo desde Irak

Trump y Xi Jinping coincidieron en que Irán no puede obtener armas nucleares y exigieron la reapertura del estrecho de Ormuz

Ruanda cerró el paso fronterizo de Rubavu con el este de la República Democrática del Congo por el nuevo brote de ébola

Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque con drones contra su central nuclear y advirtió sobre una “peligrosa escalada”