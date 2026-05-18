Caos, gas lacrimógeno y acusaciones de robo en canje de estampillas del álbum del Mundial 2026 en Guatemala

Un amplio operativo policial fue desplegado en la zona del Obelisco, zona 10, ante el intento de saqueo de cajas de estampas del álbum del Mundial 2026. La intervención incluyó el uso de gas lacrimógeno por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) para controlar a cientos de personas que intentaban apropiarse de los sobres.

Un fuerte operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) se desplegó este domingo en el Obelisco, zona 10 de la Ciudad de Guatemala, tras registrarse intentos de saqueo de cajas con estampas del álbum del Mundial 2026 durante un evento de canje organizado por un banco guatemalteco. Según testigos y reportes locales, la intervención incluyó el uso de gas lacrimógeno para dispersar a cientos de personas que intentaron apropiarse del material promocional.

De acuerdo con los testimonios en el lugar, la jornada de intercambio de álbumes y sobres de estampas, convocada por Banrural, se vio interrumpida en medio de una aglomeración masiva y el descontrol generado. Asistentes al evento señalaron que la entrega gratuita de álbumes y sobres estaba dirigida a quienes presentaran comprobantes de compra superiores a 250 quetzales (32.72 dólares) y la tarjeta correspondiente, pero la afluencia superó la capacidad de organización y control.

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En redes sociales, varias personas divulgaron imágenes en las que se veía la tensa situación y la llegada de efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes utilizaron gas lacrimógeno para la dispersión de los asistentes y desató confusión en la zona, una de las más transitadas de la capital guatemalteca. Varios presentes denunciaron que algunos agentes policiales habrían sustraído cajas de estampas destinadas al público, situación que alimentó el malestar y las versiones de irregularidades.

Agentes de la Policía de Guatemala intervinieron para dispersar la aglomeración en la zona del Obelisco, donde se entregarían los paquetes de tarjetas y el álbum del Mundial 2026. Foto: Redes sociales (cuenta Breaking News)

Participantes del evento relataron que, además de la intervención policial, enfrentaron hostigamiento por parte de revendedores que intentaron arrebatar las estampas por la fuerza. Algunas personas solicitaron la intervención urgente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la propia PNC para garantizar la seguridad y la integridad del intercambio. “Pedimos que se garantice la transparencia y la seguridad para todas las familias que vinieron por sus álbumes”, dijo una de las personas en el lugar.

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Ante la situación, Banrural difundió un comunicado en sus redes sociales en el que informaba que la reprogramación de la actividad fue obligada por la gran afluencia de personas y con el objetivo de preservar la seguridad de los presentes.

El banco aseguró que próximamente anunciará nuevas fechas para la realización de las actividades en diferentes puntos del país. “Queremos que la fiesta del fútbol siga adelante”, señaló la entidad financiera en su mensaje oficial, subrayando su compromiso con la continuidad de la campaña.

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La entidad financiera informó, a través de sus redes sociales, sobre la reprogramación de la actividad que tuvo que suspender por la gran afluencia de personas, con el objetivo de preservar la seguridad de los presentes. Foto: Banrural

En el transcurso de la jornada, la presencia policial se mantuvo activa en el perímetro del Obelisco, mientras grupos de asistentes evacuaban la zona. Algunos padres de familia expresaron su preocupación por la exposición de menores durante el incidente, ante el uso de gas lacrimógeno y la presión de la multitud. “No esperábamos una respuesta así, vinimos en familia y salimos alarmados”, relató otra participante en la jornada.

Hasta el cierre de esta nota, ni la PNC ni Banrural habían detallado el número de cajas de estampas incautadas o la cantidad de personas afectadas por el operativo. Las autoridades tampoco informaron sobre detenciones por los desórdenes generados en la zona.

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