La inauguración del nuevo muelle de Sabana de la Mar impulsa la actividad pesquera y comercial en República Dominicana

El testimonio recolectado aborda principalmente la transformación que ha sufrido la playa y la actividad pesquera en Sabana Mar desde tiempos antiguos hasta la actualidad, enfocándose en las dificultades que enfrentaban los pescadores para manejar sus embarcaciones y cómo la construcción de un muelle ha cambiado radicalmente esta situación. Antes, los pescadores tenían que hacer gran esfuerzo para varar los cayucos y lidiar con fango infestado de gusanos, una situación que incluso afectaba la salud de la comunidad. Con la llegada del muelle, las labores pesqueras se han facilitado significativamente, permitiendo que las embarcaciones estén fondeadas cerca y el acceso sea más cómodo y seguro para los pescadores y comerciantes del área. El relato agradece específicamente a Jean Luis Rodríguez y a la Autoridad Portuaria por la construcción del muelle, destacando su impacto positivo. Los pescadores comentan que ahora pueden usar vehículos para transportar sus redes y embarcaciones, y que la playa está en mucho mejor estado, con menos algas y fango. Video cortesía Autoridad Portuaria Dominicana.

La comunidad de Sabana de la Mar, ubicada en la costa noreste de República Dominicana, celebró este fin de semana la inauguración de un nuevo muelle pesquero, el vigésimo construido bajo el Programa Nacional de Muelles Pesqueros y Turísticos. La obra, impulsada por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, representa una mejora sustancial para los pescadores y comerciantes de la zona, según informaron tanto las autoridades como los propios beneficiarios.

El acto de apertura de este domingo, que contó con la asistencia de representantes del gobierno y miembros de la comunidad, marcó un momento significativo para Sabana de la Mar. Según la Vicepresidencia de la República, el nuevo muelle está diseñado para fortalecer las condiciones de trabajo de los pescadores y contribuir al desarrollo económico local.

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Francisco Alberto Polanco, uno de los pescadores con más antigüedad en la playa, agradeció por la obra y su testimonio ilustró la tradición y el arraigo de la pesca en la comunidad.

Antes de la obra, los trabajadores debían arrastrar los cayucos y las yolas por el lodo, una tarea que implicaba riesgos y exigía gran esfuerzo físico. “Antes teníamos nosotros que hacer fuerza para traer, varar los cayucos, las embarcaciones, que el lodo nos daba aquí arriba a las rodillas y teníamos que hacer fuerza para echar y para sacar las embarcaciones”, relató otro pescador presente durante la inauguración.

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El relato de décadas removidas por la llegada del vigésimo muelle revive la memoria colectiva de quienes sufrían el lodo y celebran los beneficios actuales. Un punto de inflexión para familias, pescadores y comerciantes (Foto cortesía Autoridad Portuaria Dominicana)

Las condiciones insalubres eran parte del día a día. Polanco recordó: “Ese fango uno andaba ahí, mire, lleno de gusanos, ese fango ahí, usted mire, que uno mismo cogía aquí en ese lodo hasta allá ahí”. Muchos pescadores sufrieron infecciones y enfermedades asociadas al contacto constante con el lodo y las algas acumuladas en la orilla.

Con la entrada en funcionamiento del muelle, los pescadores notaron un cambio inmediato en su rutina diaria. “Ahora esto es, estos muchachos van, como dicen, de arrobo, van en coche, porque la tienen fondeada ahí, la tienen fondeada al lado del muelle y solo del muelle a la embarcación y me fui”, explicó uno de los líderes del sector. La facilidad para embarcar y desembarcar ha reducido el tiempo y el esfuerzo necesarios para salir a faenar.

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La experiencia de los trabajadores más jóvenes también evolucionó. Otro pescador precisó: “El trabajo de nosotros era más alto, más pesado, porque teníamos que subir en esa casa, subir la yola y uno se iba hasta la cintura en esa casa. Pero ahora con el muelle uno sube lo que es por muelle y lo baja el mismo a la yola”. El acceso directo desde el muelle permite que las embarcaciones permanezcan fondeadas y listas para usar, lo que facilita la logística de cada jornada.

El impacto de la infraestructura alcanza también a comerciantes y familias vinculadas al sector pesquero. “Este muelle ha sido de gran beneficio para nosotros los comerciantes y los pescadores”, destacó una de las voces consultadas. La mejora en las condiciones de trabajo repercute en la economía local y en la calidad de vida de quienes dependen de la pesca.

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El nuevo muelle pesquero convierte décadas de esfuerzo en un día histórico para una comunidad marcada por la lucha y la esperanza. Los testimonios de quienes vivieron la transformación alimentan un presente distinto (Foto cortesía Autoridad Portuaria Dominicana)

Los pescadores reconocieron el rol de Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, y agradecieron la intervención del Estado. “Nada más mire la playa cómo era y mire ahora cómo uno se transporta. Le agradecemos también a Jean Luis Rodríguez y a la Autoridad Portuaria de nuestro país”, expresó uno de los entrevistados.

La comunidad de Sabana de la Mar, con décadas de experiencia en la pesca artesanal, afirma que la llegada del muelle representa una nueva etapa para el sector. “Tengo cuarenta años pescando. Tengo cincuenta y ocho y ahora que todo es mejor ahora en este tiempo es la pesca”, relató uno de los protagonistas de la jornada.

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