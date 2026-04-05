República Dominicana

La increíble transformación de la bachata: de los bares de barrio en Santo Domingo al estrellato global

Lo que comenzó siendo “música de amargue” hoy deslumbra en los escenarios internacionales con figuras como Romeo Santos y Juan Luis Guerra, consolidando a la bachata como un fenómeno multicultural que atraviesa generaciones y continentes

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La UNESCO reconoce al merengue y la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial, reafirmando la identidad dominicana a nivel global. (Cortesía: Barceló Experiences)
La UNESCO reconoce al merengue y la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial, reafirmando la identidad dominicana a nivel global. (Cortesía: Barceló Experiences)

La proclamación del merengue y la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad consolidó a República Dominicana como epicentro de dos géneros que, desde sus diferentes orígenes, simbolizan la identidad nacional e impulsan la proyección global del país. El merengue, inscrito por la UNESCO en 2016 tras obtener reconocimiento público con el Día Nacional del Merengue —decretado el 26 de noviembre de 2005—, y la bachata, declarada patrimonio en 2019, no solo son expresiones artísticas, sino también vehículos de cohesión, convivencia y transmisión de valores entre generaciones y comunidades.

La influencia internacional de estos géneros es recogida por la UNESCO, que destaca cómo el merengue y la bachata se han expandido desde República Dominicana hacia el Caribe, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, y mantienen presencia constante en Europa y otros países de América Latina, con variantes y estilos propios. En la actualidad existen más de 100 academias dedicadas a la bachata solo en República Dominicana, y festivales anuales de merengue en ciudades como Santo Domingo y Puerto Plata que reúnen a público local e internacional. La práctica y disfrute de estos bailes cruzan clases sociales y orígenes económicos, un rasgo también destacado por la UNESCO.

Artistas como Juan Luis Guerra impulsaron la República Dominicana hacia escenarios globales. (Foto de archivo)
Artistas como Juan Luis Guerra impulsaron la República Dominicana hacia escenarios globales. (Foto de archivo)

El merengue: símbolo festivo y pilar identitario

Nacido a mediados del siglo XIX en el norte de República Dominicana, el merengue emergió como la expresión festiva central de la dominicanidad. Su música se apoya en el acordeón, la güira y la tambora, y su baile —siempre en pareja— despliega coqueteo, movimientos sensuales y giros, elementos distintivos que el Ministerio de Cultura dominicano reconoce como parte integral de la vida diaria, las celebraciones, la educación y hasta la política. La transmisión del merengue inicia desde la infancia, a través de la observación y la imitación, y su inclusión en campañas electorales y reuniones sociales ilustra su penetración en todos los ámbitos de la sociedad.

Desde sus inicios, la interpretación instrumental del merengue ha evolucionado: del uso inicial de instrumentos de cuerda como la guitarra y la bandurria, se integraron progresivamente el acordeón, el saxofón, el teclado y el timbal, según registro del Ministerio de Cultura. Las variantes regionales consolidaron subgéneros como el “Juangomero”, el “Liniero” y el “Cibaeño” en el norte, el “Palo echao” y el “Pri pri” en el sur, y el “Redondo” en el este, que se distinguen por sus golpes de tambor y estructuras de compases.

El 26 de noviembre de 2005 el Estado dominicano decretó oficialmente el Día Nacional del Merengue, y en 2016 la UNESCO reconoció el merengue como patrimonio cultural inmaterial por su capacidad para fomentar el respeto y la convivencia entre comunidades.

Bachata: de la marginalidad al reconocimiento mundial

La bachata surgió en los barrios más pobres de Santo Domingo a inicios del siglo XX. El término mismo, que significa literalmente “fiesta” o “juerga”, encierra su origen popular y, al principio, marginal: se bailaba y escuchaba principalmente en bares y prostíbulos, con letras melancólicas dedicadas al amor, la pasión y el desamor. Fue conocida como “música de amargue”, desdeñada por las élites, pero su evolución en la radio y los medios masivos desde los años ochenta marcó el inicio de una expansión imparable.

Las cuatro grandes etapas del género, desde la década de 1960, contaron con exponentes pioneros como Rafael Encarnación y Tommy Figueroa, y artistas internacionales como Mélida Rodríguez, Leonardo Paniagua y Juan Luis Guerra, quienes consolidaron la bachata en circuitos globales. Hoy, la bachata cuenta con variantes —dominicana, sensual, tradicional, urbana y moderna— que se distinguen por el ritmo, la proximidad entre los bailarines y el énfasis en movimientos de cadera.

La inclusión de la bachata en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2019 ratificó la trascendencia cultural de este género, convertido en pilar de la herencia dominicana junto al merengue.

Evolución, variantes y escenarios de referencia

Tanto el merengue como la bachata muestran una notable capacidad de adaptación y fusión. Las variantes regionales y estilísticas de ambos géneros han acompañado su desplazamiento desde áreas rurales y circuitos marginales hacia la consolidación global que viven hoy, según registro de la UNESCO. En Santo Domingo y Punta Cana existen academias, salones y festivales de renombre dedicados exclusivamente a estos ritmos, lo que permite a locales y visitantes aprender y participar de su práctica, en actividades adaptadas a todas las edades.

La transmisión generacional del merengue y la bachata fortalece la convivencia, el respeto y la cohesión social en comunidades dominicanas y extranjeras. (AP Foto/Ginnette Riquelme)
La transmisión generacional del merengue y la bachata fortalece la convivencia, el respeto y la cohesión social en comunidades dominicanas y extranjeras. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

El impacto de la bachata y el merengue se mide en millones de personas alrededor del mundo, que acceden a la música y el baile en espacios públicos, parques y clubes, en República Dominicana y en la diáspora, destacando así su carácter de “patrimonio vivo” que conecta generaciones y transforma la imagen cultural del país fuera de sus fronteras.

De acuerdo con la UNESCO, ambos géneros han impulsado la proyección internacional de la identidad dominicana, celebrando no solo la diversidad musical de la isla, sino también la dimensión profunda de respeto, convivencia y transmisión de saberes que permite su continua evolución global.

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