República Dominicana

El ejército dominicano detiene a 33 haitianos en operativo fronterizo

Las autoridades interceptaron a un grupo de personas que intentó eludir un punto de control en Dajabón, luego fueron trasladadas bajo custodia y entregadas a la Dirección General de Migración para procesar su situación admistrativa

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La República Dominicana y Haití comparten más de 390 kilómetros de frontera expuesta a flujos migratorios persistentes y tensiones históricas. (Cortesía: RC Noticas)
La República Dominicana y Haití comparten más de 390 kilómetros de frontera expuesta a flujos migratorios persistentes y tensiones históricas. (Cortesía: RC Noticas)

El Ejército de República Dominicana (ERD), realizó el domingo la detención de 33 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo en la provincia fronteriza de Dajabón. La intervención, ejecutada por una patrulla del ERD en el Puesto de Chequeo El Rodeo, constituye parte de las operaciones destinadas a fortalecer los controles en el área limítrofe con Haití. Las autoridades informaron que los extranjeros intentaron evadir el puesto de control, por lo que fueron interceptados y trasladados bajo custodia militar, según un comunicado difundido por el propio ejército dominicano a medios locales.

De acuerdo con la información oficial, los 33 ciudadanos haitianos fueron trasladados inicialmente al 10°. Batallón de Infantería del ERD, donde permanecieron bajo vigilancia hasta ser entregados a la Dirección General de Migración, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. El procedimiento sigue el protocolo establecido para casos de migración irregular en el territorio dominicano, detalló el comunicado distribuido el domingo.

El Ejército de República Dominicana detuvo a 33 haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo en el puesto de chequeo El Rodeo, provincia fronteriza de Dajabón. (Foto cortesía redes sociales)
El Ejército de República Dominicana detuvo a 33 haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo en el puesto de chequeo El Rodeo, provincia fronteriza de Dajabón. (Foto cortesía redes sociales)

Solo en el primer trimestre de 2026, la Dirección General de Migración reportó la deportación de 99,268 haitianos que permanecían de manera irregular en República Dominicana, de los cuales la mayoría eran hombres, conforme a los datos publicados el 2 de abril por esa institución. Esta cifra refleja el volumen sostenido de acciones de control migratorio implementadas por las autoridades durante el presente año. Tras la detención más reciente, el grupo atrapado estaba conformado por 29 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad.

Operativos migratorios en toda la República Dominicana

La Dirección General de Migración confirmó que las autoridades han desplegado intervenciones sistemáticas no solo en la frontera noroeste, sino también en zonas metropolitanas como el Gran Santo Domingo, abarcando sectores de Los Alcarrizos, Ciudad Juan Bosch, Boca Chica y Sabana Perdida, así como áreas del Distrito Nacional que incluyen Los Guarícanos, Cristo Rey y Los Ríos. En la región norte, los operativos se realizaron en Santiago, Mao, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Montecristi.

ARCHIVO - Haitianos indocumentados detenidos por funcionarios de Migración se encuentran dentro de un vehículo policial en Dajabón, República Dominicana, el 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)
ARCHIVO - Haitianos indocumentados detenidos por funcionarios de Migración se encuentran dentro de un vehículo policial en Dajabón, República Dominicana, el 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

En el este tipo de operativos las autoridades se extendieron a zonas turísticas o agrícolas en La Romana, La Altagracia, incluyendo Bávaro, Verón, Bayahíbe y Uvero Alto.

En la frontera sur, las acciones cubrieron Comendador (Elías Piña), Jimaní, Pedernales, Azua, Baní y municipios de Barahona como Vicente Noble y Tamayo. Las autoridades, según la DGM, subrayan que estos operativos buscan “reforzar el control migratorio y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”. Además, la Dirección General de Migración ha insistido en que las acciones se realizan en coordinación con los organismos de seguridad del Estado y que en todo momento se respetan los derechos humanos de los detenidos y deportados.

Guardias vigilan a haitianos que fueron detenidos en redadas de autoridades migratorias, durante su traslado al centro de recepción de migrantes el 7 de octubre de 2024, en Haina (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Guardias vigilan a haitianos que fueron detenidos en redadas de autoridades migratorias, durante su traslado al centro de recepción de migrantes el 7 de octubre de 2024, en Haina (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El volumen de detenciones y deportaciones evidencia la magnitud de los flujos migratorios desde Haití hacia República Dominicana y la decisión de las autoridades de mantener una política de control sistemático en todo el territorio, según la Dirección General de Migración.

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