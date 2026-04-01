República Dominicana: El presidente Abinader coordina acciones con empresarios para enfrentar la crisis internacional

Luis Abinader reúne al sector productivo para coordinar acciones frente a la crisis internacional y garantizar el abastecimiento en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reunió este martes a los principales representantes del sector productivo con el objetivo de garantizar el abastecimiento de productos y enfrentar el impacto de la crisis internacional en la economía del país. El encuentro, realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional de Santo Domingo, contó con la presencia de líderes de las principales asociaciones empresariales, industriales, comerciales y agrícolas.

Según informó la presidencia de República Dominicana, la convocatoria tuvo como eje central la coordinación de acciones conjuntas para mitigar los efectos de la coyuntura global y proteger el poder adquisitivo de la población, en especial de los sectores más vulnerables. El mandatario agradeció la disposición de los empresarios para colaborar de manera coordinada, recordando experiencias previas como la respuesta frente a la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania.

Durante la reunión, Abinader señaló: “Ante la crisis mundial que todos conocemos, hemos procedido a coordinar acciones para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos. Ahora se nos presenta otra que vamos a superar juntos”. Esta declaración, recogida por presidencia, se dio en un contexto marcado por la reciente subida de los precios de los hidrocarburos, consecuencia de la tensión en el Golfo Pérsico.

De acuerdo con un reporte de Presidencia, los asistentes analizaron el comportamiento de los precios, en particular el encarecimiento de los combustibles. Las autoridades y empresarios coincidieron en que, pese a las fluctuaciones de ciertos fletes, no existen razones fundamentales para incrementos significativos en los precios de los alimentos, dado que la materia prima no ha experimentado aumentos notables.

El encuentro en el Salón Verde del Palacio Nacional convoca a líderes empresariales, industriales, comerciales y agrícolas para fortalecer la economía nacional. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El jefe de Estado subrayó que existe un monitoreo constante para proteger los precios de la canasta básica y de los productos de consumo masivo. Abinader resaltó el compromiso del sector privado, que acordó coordinar con el gobierno cualquier posible ajuste de precios para mitigar el impacto en los sectores más necesitados.

La reunión contó con la participación de figuras clave del gabinete, entre ellos José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia; Andrés Bautista, titular de Industria, Comercio y Mipymes; Eduardo Sanz Lovatón y Víctor “Ito” Bisonó. También asistió el vocero de la Presidencia, Félix Reyna.

Por el sector empresarial, estuvieron presentes los principales dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC), la Unión Nacional de Supermercados Económicos (UNASE) y la Junta Agropecuaria Empresarial, entre otros representantes.

El Gobierno y el sector privado acuerdan monitorear los precios de la canasta básica y productos de consumo masivo ante el aumento global de hidrocarburos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Aspectos de la crisis global

La crisis global actual combina factores como el aumento de precios de la energía y los alimentos, impulsado por la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio, que afectan especialmente a las poblaciones vulnerables. Se observa una desaceleración económica con riesgos de recesión, acompañada de una crisis del costo de vida y pobreza energética. Los fenómenos naturales intensificados por el cambio climático y la volatilidad financiera agravan la inestabilidad y dificultan la recuperación global.

Presidencia detalló que los participantes acordaron reunirse nuevamente dentro de dos semanas para dar seguimiento a la evolución de la situación internacional y evaluar las medidas adoptadas. El compromiso colectivo apunta a mantener la estabilidad en el abastecimiento y a evitar que los sectores más vulnerables sufran las consecuencias de la crisis global.