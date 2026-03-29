El Gobierno de República Dominicana suspende desfile cívico-militar en Santiago por medidas de austeridad

Las celebraciones del lunes en la ciudad incluirán un Tedeum, entregas sociales y actos deportivos, con el propósito de destinar fondos estatales a sectores considerados urgentes por la coyuntura internacional (Foto cortesía Presidencia de la República)

El Gobierno de la República Dominicana anunció la suspensión del tradicional desfile cívico-militar previsto para el lunes 30 de marzo en Santiago, una medida fundamentada en las recientes políticas de austeridad que buscan optimizar los recursos estatales frente al contexto internacional marcado por la crisis derivada de la guerra entre Irán e Israel.

Según informó la Dirección de Prensa del Presidente y corroboró el medio El Caribe, la agenda oficial mantendrá las demás actividades conmemorativas, destacando la prioridad de ajustar el gasto público sin afectar otras expresiones patrióticas.

La cancelación del desfile fue comunicada la noche del sábado y se enmarca en el compromiso del presidente Luis Abinader por la eficiencia en la gestión y reasignación de fondos ante el complejo escenario económico.

El Ejecutivo remarcó, según El Caribe, su valoración por las tradiciones patrióticas y reconoció la moral elevada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero consideró imprescindible ahorrar y reorientar partidas presupuestarias para enfrentar los desafíos actuales.

El lunes 30 de marzo, el programa de actividades patrias en Santiago comenzará con el Tedeum en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, acto que será encabezado por Abinader en honor a los héroes de la Batalla del 30 de Marzo. Toda la programación oficial se mantiene intacta salvo el desfile, reiteró la Dirección de Prensa presidencia.

El mismo día, en el marco de este calendario con sabor a conmemoración nacional, Abinader presidirá la entrega de títulos de propiedad a cientos de familias en Santiago, medida que aporta seguridad jurídica y promueve la estabilidad familiar en la región, informó el Poder Ejecutivo a El Caribe.

Más adelante, en Cienfuegos, Santiago Oeste, el mandatario inaugurará una cancha techada como parte de las inversiones en infraestructuras deportivas orientadas a fortalecer oportunidades de esparcimiento y cohesión comunitaria para los jóvenes.

Las restantes actividades cívicas se mantienen inalteradas en Santiago, mientras la administración de Luis Abinader anuncia acciones sociales y obras públicas enfocadas en eficiencia y desarrollo territorial durante la conmemoración (Foto cortesía Presidencia de la República)

La agenda del lunes en Santiago concluirá, de acuerdo con El Caribe, con la apertura de otra infraestructura similar en Licey al Medio, sumando acciones que, según el Gobierno, afianzan tanto la práctica deportiva como el desarrollo social de esos sectores.

El Ejecutivo prioriza austeridad fiscal ante la crisis internacional

La decisión de suspender el desfile militar responde a la necesidad de priorizar recursos públicos en un contexto económico internacional adverso, como consecuencia directa de la guerra de Irán, informó la Presidencia a El Caribe. El Gobierno insiste en que la austeridad, aunque afecta eventos de alta visibilidad simbólica, permite direccionar los fondos hacia necesidades más urgentes de la ciudadanía.

El impacto práctico de esta reconfiguración del calendario es que, por primera vez en varios años, el desfile militar no se celebrará en la fecha patria central de Santiago, mientras otros eventos tradicionales se desarrollarán sin alteración.

La política de austeridad se integra a una estrategia más amplia de cercanía territorial. Según enfatiza la Dirección de Prensa del Presidente, la entrega de títulos de propiedad y las inauguraciones de infraestructuras deportivas están proyectadas para fortalecer la economía local, mejorar la calidad de vida y aportar equidad a las comunidades beneficiarias.

Impactantes cambios en las celebraciones despiertan preguntas sobre la tradición y la estrategia oficial ante el escenario internacional actual (Foto cortesía Presidencia de la República)

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, estas medidas económicas se acompañan de actos simbólicos que permiten sostener el vínculo entre la administración central y la población en el marco de conmemoraciones cívicas.

La agenda presidencial se traslada a Samaná el 31 de marzo

Para el martes 31 de marzo, el presidente Abinader llevará su agenda oficial a Samaná, donde inaugurará la nueva entrada a la provincia, una obra que el Ejecutivo califica como estratégica para impulsar el turismo en la península, reseñó El Caribe.

La misma jornada contempla la realización de una mesa de trabajo en Arroyo Barril, destinada a evaluar los proyectos en curso y las necesidades prioritarias de la comunidad, según la agenda difundida por la Dirección de Prensa presidencial.

La inauguración de la infraestructura deportiva en Licey al Medio, que estaba prevista para el lunes en Santiago, cerrará las actividades oficiales del martes en la provincia, informaron tanto el Poder Ejecutivo como El Caribe.

Según la información oficial, esta serie de iniciativas integra la hoja de ruta del Gobierno dominicano para dinamizar la economía, potenciar el desarrollo territorial y fortalecer la interacción directa entre las instituciones y los ciudadanos.