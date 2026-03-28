Autoridades dominicanas cierran centro de estética tras fallecimiento de una paciente

El Ministerio Público y Salud Pública clausuraron el centro de estética Diosa en Santiago tras la muerte de Angélica Geraldín Hernández durante una cirugía. (Cortesía: Unsplash)

El Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana clausuraron un centro de estética, ubicado en Santiago tras la muerte de Angélica Geraldín Hernández, de 32 años, durante un procedimiento quirúrgico. Así lo informó, este viernes, la Procuraduría General de la isla.

La inspección realizada por las autoridades incluyó la revisión del área quirúrgica y la recolección de evidencias a cargo de peritos de la Policía Científica. En la nota se informa que la Fiscalía de Santiago, bajo la dirección de Yeilín Durán, remitió el cuerpo de la víctima al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la autopsia correspondiente y solicitó un informe integral sobre la habilitación y los permisos contra el centro de estética.

El personal fue entrevistado por las autoridades para esclarecer las circunstancias del trágico suceso, mientras el Ministerio Público abrió una investigación para determinar la posible existencia de irregularidades o negligencia en el procedimiento quirúrgico que derivó en el fallecimiento.

El Ministerio Público investiga posibles irregularidades o negligencia en el procedimiento quirúrgico que provocó el fallecimiento de una joven de 32 años. (Cortesía: Procuraduría General de la República Dominicana)

Hasta que no se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades, el centro permanecerá clausurado de forma indefinida.

De acuerdo con diverso de reportes de medios locales, entre ellos Noticias SIN, el jueves 26 de marzo, una mujer perdió la vida durante una operación en el centro de Santiago. Autoridades abrieron una investigación para determinar si hubo negligencia o algún otra irregularidad en el proceso.

Una investigación oficial revisa a fondo el caso de una joven fallecida durante una cirugía. (Cortesía: Noticias SIN)

Piden justicia y responsabilizan a un médico tras la muerte de Geraldín

Familiares de Geraldín solicitaron justicia, expresando la necesidad de que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

“Queremos que se haga justicia con ella. Estamos esperando resultados de la forense para formalizar nuestra querella contra el Doctor Polanco”, expresó uno de ellos a Noticias SIN.

Además, de acuerdo con el citado medio, señalaron que la publicidad del centro de estética en redes sociales es engañosa y que a la víctima le informaron que sería atendida por otra persona distinta a quien finalmente realizó el procedimiento.

Familiares de Geraldín exigen justicia y denuncian que el centro de estética ofrecía publicidad engañosa. (Cortesía: Noticias SIN)

Estado actual del caso y rigor en el control estatal

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó ante medios que la investigación ha revelado que el centro de estética ya había sido clausurado previamente y que sólo tenía autorización para realizar consultas, no procedimientos quirúrgicos. Señaló que la realización de la intervención violó los protocolos establecidos para este tipo de establecimientos.

“Ese lugar ya estaba cerrado, solamente estaba habilitado para consultas. Ellos violaron los protocolos”, apuntó el funcionario Y agregó: “Ahora mismo el caso tiene que ir a la justicia, porque está cerrada y estamos investigando, justamente nuestro equipo de habilitación la volvió a cerrar la parte de consultas”.

De acuerdo con el ministro de Salud Pública, el caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades pertinentes.

“Los índices de problemas por cirugías estéticas en el país han bajado casi un 60% porque la educación ha aumentado y hemos cerrado más de mil centros, en ese sentido estamos trabajando intensamente en eso. Lo importante es decirle a la población que averigüen los centros que están capacitados“, apuntó Atallah.