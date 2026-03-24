El gobierno dominicano firma en París un memorándum con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

El acuerdo se firmó en París, en presencia del presidente dominicano Luis Abinader, y representa el inicio de una colaboración que podría allanar el camino para una eventual candidatura de adhesión.

La República Dominicana ha dado un paso formal hacia una posible integración en el “club de los países desarrollados” al suscribir un memorándum de entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El acuerdo se firmó en París, en presencia del presidente dominicano Luis Abinader, y representa el inicio de una colaboración que podría allanar el camino para una eventual candidatura de adhesión.

El memorándum, firmado por el ministro de Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, establece un marco de cooperación que busca respaldar las reformas del país caribeño y su alineación con estándares internacionales. El acto tuvo lugar en la sede de la OCDE durante el Foro de Integridad y Anticorrupción.

Alcances del acuerdo de cooperación

La iniciativa persigue fortalecer políticas públicas dominicanas y fomentar el intercambio de buenas prácticas. Entre los ejes de trabajo figuran el crecimiento económico, la educación, la gobernanza, la gestión ambiental y la dimensión regional.

Según fuentes de la OCDE, el texto suscrito se considera uno de los acuerdos de cooperación “más ambiciosos” que la organización ha firmado con América Latina.

El objetivo central es apoyar la transformación institucional de la República Dominicana y facilitar su integración a los instrumentos legales de la OCDE, aunque por ahora no se abre un proceso de acceso formal.

El presidente francés, Emmanuel Macron, da la bienvenida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, a su llegada a una reunión en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Abdul Saboor.

El memorándum también incluye el compromiso de promover la participación dominicana en los órganos de la organización y respaldar su alineación con las mejores prácticas internacionales.

Las autoridades dominicanas subrayaron que el entendimiento constituye “un primer paso” para una futura adhesión, aunque la OCDE aclaró que ese escenario todavía no está sobre la mesa.

Diferencias con otros procesos y contexto regional

Actualmente, hay ocho países en proceso de adhesión a la OCDE, entre ellos tres latinoamericanos: Brasil, Argentina y Perú. En paralelo, la organización mantiene acuerdos recientes con otros países de la región, como Paraguay, y prevé formalizar uno con Panamá en las próximas semanas.

La OCDE aprobó en 2025 un marco específico de acción para Latinoamérica, reconociendo la importancia estratégica de la región y promoviendo relaciones bilaterales con sus naciones.

El acuerdo con la República Dominicana se inscribe en esta política y apunta a facilitar la adopción de estándares que refuercen su institucionalidad y competitividad.

La OCDE está compuesta actualmente por 38 miembros, de los cuales cuatro son latinoamericanos: México, Chile, Colombia y Costa Rica.

Objetivos y perspectivas de la República Dominicana

El memorándum de entendimiento contempla cinco áreas principales de colaboración: crecimiento económico, educación, gobernanza, gestión ambiental y dimensión regional.

El presidente dominicano se reúne con Emmanuel Macron para abordar proyectos conjuntos en infraestructuras y seguridad regional. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El acuerdo ofrece la oportunidad de que la República Dominicana se adhiera en el futuro a los instrumentos legales de la organización y que su participación en los órganos de la OCDE se intensifique progresivamente.

La firma contó con la presencia de altos funcionarios dominicanos, incluido el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y la directora de ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.

La República Dominicana busca con este paso consolidar una agenda de modernización institucional y aprovechar la cooperación internacional para mejorar sus políticas públicas.

En resumen, la República Dominicana inicia una etapa de cooperación estrecha con la OCDE. El memorándum firmado en París establece las bases para fortalecer sus políticas públicas y avanzar en su alineación con los estándares internacionales, aunque la adhesión plena sigue como una posibilidad a largo plazo.