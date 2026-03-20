República Dominicana

Autoridades dominicanas resaltan en desfile cívico-militar el significado de un evento decisivo para la identidad nacional

Presencias destacadas del Gobierno, fuerzas armadas y líderes locales se unen para recordar momentos determinantes que marcaron el destino del país

Guardar
La conmemoración realizada en Azua
La conmemoración realizada en Azua reunió a representantes gubernamentales, miembros de las fuerzas del orden y estudiantes, quienes participaron en una jornada dedicada a resaltar la importancia del evento en la historia nacional dominicana (Foto cortesía Presidencia)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este jueves el desfile cívico-militar y policial por el 182.º aniversario de la Batalla del 19 de Marzo, reafirmando ante autoridades, estudiantes y fuerzas armadas la importancia de esta gesta como primer hito de defensa de la independencia y elemento central para la consolidación del Estado nacional.

El acto, realizado en la provincia de Azua, sirvió además de escenario para recordar el valor simbólico y político de la efeméride y para reiterar el principio de que los intereses dominicanos prevalecen en la agenda nacional.

Durante la jornada, el jefe de Estado recibió los honores correspondientes a su investidura de autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El recibimiento, a cargo del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa y dirigida por la coronel Paula Manuela Fernández Jiménez, incluyó la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, la gobernadora provincial María Minerva Navarro y el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, así como el presidente de la Comisión Nacional Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, según destacó el portal de la Presidencia de la República.

La ceremonia integró a miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a agentes de la Policía Nacional y estudiantes de centros educativos, quienes marcharon en memoria de los héroes de 1844. Entre las palabras centrales, Uribe subrayó el respaldo constante del mandatario a la memoria histórica.

Una celebración que reafirma la doctrina nacional

Un momento notable del evento fue la reiteración, por parte de Juan Pablo Uribe, de la posición expresada por Abinader ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021: “No hay ni habrá jamás solución dominicana a los problemas de Haití. Primero los dominicanos, después los dominicanos y por último los dominicanos”. Esta declaración, citada por Uribe en el contexto del desfile, fue recibida como reafirmación del principio de defensa soberana frente a los desafíos binacionales.

La actividad incluyó actos protocolares,
La actividad incluyó actos protocolares, discursos y reconocimientos que pusieron de relieve la continuidad de la memoria histórica y el principio de priorizar los intereses dominicanos en el marco de los desafíos binacionales (Foto cortesía Presidencia)

En su intervención, Uribe puso de relieve la trascendencia de la Batalla del 19 de Marzo como el primer enfrentamiento de gran escala tras la proclamación de la independencia nacional. Sostuvo que este episodio, liderado por el general Pedro Santana en Azua, significó “una derrota contundente al ejército invasor haitiano y haciéndole morder el polvo definitivo de esa derrota”. Para Uribe, la acción militar de 1844 trazó para la naciente República Dominicana la senda de “defender la libertad, la soberanía y nuestra identidad”.

Uribe enfatizó que la fundación de la República Dominicana no respondía a circunstancias de odio racial, sino a un largo proceso de forja de identidad, culminado en la célebre proclama del 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde, bajo el lema “Dios, Patria y Libertad”.

Funcionarios locales agradecen políticas de desarrollo en Azua

Durante el acto, la gobernadora de Azua, María Minerva Navarro, reconoció el esfuerzo del Gobierno encabezado por Abinader en la promoción de obras públicas y servicios esenciales, detallando los avances en infraestructura, agricultura, salud y educación para la provincia.

Por su parte, el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, expresó gratitud hacia el presidente Abinader. Destacó su trabajo “en la cercanía con los gobiernos locales y con los municipios”, así como la ejecución de proyectos de impacto social, económico y turístico. Hidalgo remarcó especialmente el “sentido de su dominicanidad y su amor por estas tierras que vieron nacer a Juan Pablo Duarte”.

La ceremonia contó con autoridades
La ceremonia contó con autoridades civiles, mandos castrenses y personalidades del ámbito local y nacional, reafirmando la relevancia del enfrentamiento como pilar de la independencia y consolidación del Estado dominicano (Foto cortesía Presidencia)

La Batalla del 19 de Marzo se libró en la provincia de Azua como el primer combate militar posterior a la declaración de independencia. Enfrentó a las fuerzas dominicanas comandadas por el general Pedro Santana contra el ejército haitiano, que buscaba reincorporar el territorio. El resultado fue decisivo para afianzar la soberanía dominicana y sentar las bases del Estado independiente, según documentó la Presidencia.

La conmemoración del 182.º aniversario, liderada por Abinader y acompañada por la plana mayor de la defensa nacional y autoridades locales, refuerza el valor histórico de la jornada y su función como recordatorio de la “determinación y el heroísmo” que definieron el nacimiento de la República Dominicana.

Temas Relacionados

Batalla del 19 de MarzoAzuaIndependencia NacionalMemoria HistóricaRepública DominicanaLuis AbinaderHaitíMaría Minerva Navarro

Últimas Noticias

Embarcación con dominicanos, ecuatorianos y haitianos es detenida rumbo a Miami

Un total de quince personas, incluido un niño haitiano y un panameño al mando, fueron interceptadas cuando intentaban llegar a Miami de forma irregular, según el informe oficial

Embarcación con dominicanos, ecuatorianos y

El régimen de Nicaragua autoriza nueva concesión minera a empresa china

La reciente adjudicación permite la explotación de más de 11 mil hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, mientras organizaciones ambientalistas alertan sobre el avance de proyectos extractivos en áreas protegidas y territorios indígenas

El régimen de Nicaragua autoriza

El caso de las imágenes religiosas robadas en templos de El Salvador llega a juicio

Un grupo de acusados enfrentará próximamente un proceso judicial tras ser señalados de sustraer esculturas históricas de templos de La Paz, incluyendo una valiosa imagen de la Virgen del Rosario que conmocionó a la comunidad

El caso de las imágenes

El proceso para nombrar fiscal general avanza con entrega de pruebas y acción judicial

La presentación de expedientes por parte de candidatos y la reciente acción constitucional buscan garantizar que el proceso cumpla los plazos y requisitos legales bajo supervisión de la sociedad civil y observadores institucionales

El proceso para nombrar fiscal

Fiscalía de El Salvador descubre red financiera que movilizó $51 millones y tenía vínculos con la MS13

La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una sofisticada red de captación ilegal de fondos que movilizó $51 millones bajo la fachada de la financiera CrediCash

Fiscalía de El Salvador descubre

TECNO

Counter-Strike se reinventa: Valve modifica

Counter-Strike se reinventa: Valve modifica la recarga de armas tras 27 años

Distracción inevitable: estudio revela que las notificaciones del teléfono capturan nuestra atención durante 7 segundos

Surge un nuevo puesto de trabajo: se busca ‘provocador de IA’ para poner a prueba la paciencia de los chatbots

Google presenta un método para instalar apps en Android fuera de Play Store

Google apuesta por la búsqueda visual con Search Live en tiempo real

ENTRETENIMIENTO

‘Outlander’ arranca su temporada final

‘Outlander’ arranca su temporada final con su mayor audiencia en cuatro años

De Jay-Z a JAŸ-Z: el cambio de nombre que enciende la expectativa entre fans y expertos

“No estaba intentando acabar con Hannah Montana, solo evolucionaba”, Miley Cyrus y su camino después del fenómeno

‘The Bachelorette‘: un video protagonizado por Taylor Frankie Paul provoca la cancelación inmediata del programa

Justin Bieber y Usher habrían tenido un fuerte altercado en la ‘after-party’ de los Oscar que organizó Beyoncé

MUNDO

Estados Unidos aprobó ventas de

Estados Unidos aprobó ventas de armas por USD 16.500 millones a Kuwait, Emiratos y Jordania para reforzar la defensa del Golfo

Rafael Grossi advirtió que Irán aún conserva parte de su capacidad nuclear pese a los bombardeos de Estados Unidos e Israel

La Unión Europea avaló que algunos países contribuyan a desbloquear el estrecho de Ormuz

Estados Unidos renovó por 30 días la exención a las sanciones sobre el petróleo ruso, pero excluye a Cuba y Corea del Norte

Qatar alertó sobre una caída del 17% en sus exportaciones de gas tras los ataques de Irán contra su infraestructura energética