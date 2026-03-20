Autoridades dominicanas resaltan en desfile cívico-militar el significado de un evento decisivo para la identidad nacional

La conmemoración realizada en Azua reunió a representantes gubernamentales, miembros de las fuerzas del orden y estudiantes, quienes participaron en una jornada dedicada a resaltar la importancia del evento en la historia nacional dominicana (Foto cortesía Presidencia)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este jueves el desfile cívico-militar y policial por el 182.º aniversario de la Batalla del 19 de Marzo, reafirmando ante autoridades, estudiantes y fuerzas armadas la importancia de esta gesta como primer hito de defensa de la independencia y elemento central para la consolidación del Estado nacional.

El acto, realizado en la provincia de Azua, sirvió además de escenario para recordar el valor simbólico y político de la efeméride y para reiterar el principio de que los intereses dominicanos prevalecen en la agenda nacional.

Durante la jornada, el jefe de Estado recibió los honores correspondientes a su investidura de autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El recibimiento, a cargo del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa y dirigida por la coronel Paula Manuela Fernández Jiménez, incluyó la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, la gobernadora provincial María Minerva Navarro y el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, así como el presidente de la Comisión Nacional Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, según destacó el portal de la Presidencia de la República.

La ceremonia integró a miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a agentes de la Policía Nacional y estudiantes de centros educativos, quienes marcharon en memoria de los héroes de 1844. Entre las palabras centrales, Uribe subrayó el respaldo constante del mandatario a la memoria histórica.

Una celebración que reafirma la doctrina nacional

Un momento notable del evento fue la reiteración, por parte de Juan Pablo Uribe, de la posición expresada por Abinader ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021: “No hay ni habrá jamás solución dominicana a los problemas de Haití. Primero los dominicanos, después los dominicanos y por último los dominicanos”. Esta declaración, citada por Uribe en el contexto del desfile, fue recibida como reafirmación del principio de defensa soberana frente a los desafíos binacionales.

La actividad incluyó actos protocolares, discursos y reconocimientos que pusieron de relieve la continuidad de la memoria histórica y el principio de priorizar los intereses dominicanos en el marco de los desafíos binacionales (Foto cortesía Presidencia)

En su intervención, Uribe puso de relieve la trascendencia de la Batalla del 19 de Marzo como el primer enfrentamiento de gran escala tras la proclamación de la independencia nacional. Sostuvo que este episodio, liderado por el general Pedro Santana en Azua, significó “una derrota contundente al ejército invasor haitiano y haciéndole morder el polvo definitivo de esa derrota”. Para Uribe, la acción militar de 1844 trazó para la naciente República Dominicana la senda de “defender la libertad, la soberanía y nuestra identidad”.

Uribe enfatizó que la fundación de la República Dominicana no respondía a circunstancias de odio racial, sino a un largo proceso de forja de identidad, culminado en la célebre proclama del 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde, bajo el lema “Dios, Patria y Libertad”.

Funcionarios locales agradecen políticas de desarrollo en Azua

Durante el acto, la gobernadora de Azua, María Minerva Navarro, reconoció el esfuerzo del Gobierno encabezado por Abinader en la promoción de obras públicas y servicios esenciales, detallando los avances en infraestructura, agricultura, salud y educación para la provincia.

Por su parte, el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, expresó gratitud hacia el presidente Abinader. Destacó su trabajo “en la cercanía con los gobiernos locales y con los municipios”, así como la ejecución de proyectos de impacto social, económico y turístico. Hidalgo remarcó especialmente el “sentido de su dominicanidad y su amor por estas tierras que vieron nacer a Juan Pablo Duarte”.

La ceremonia contó con autoridades civiles, mandos castrenses y personalidades del ámbito local y nacional, reafirmando la relevancia del enfrentamiento como pilar de la independencia y consolidación del Estado dominicano (Foto cortesía Presidencia)

La Batalla del 19 de Marzo se libró en la provincia de Azua como el primer combate militar posterior a la declaración de independencia. Enfrentó a las fuerzas dominicanas comandadas por el general Pedro Santana contra el ejército haitiano, que buscaba reincorporar el territorio. El resultado fue decisivo para afianzar la soberanía dominicana y sentar las bases del Estado independiente, según documentó la Presidencia.

La conmemoración del 182.º aniversario, liderada por Abinader y acompañada por la plana mayor de la defensa nacional y autoridades locales, refuerza el valor histórico de la jornada y su función como recordatorio de la “determinación y el heroísmo” que definieron el nacimiento de la República Dominicana.