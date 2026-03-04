Las reservas de combustibles garantizan suministro en República Dominicana por poco más de un mes

Las reservas de combustibles en Refidomsa garantizan el suministro en República Dominicana por poco más de un mes. (EFE/Orlando Barría/Archivo)

Las reservas de combustibles en la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) ofrecen a la República Dominicana la posibilidad de mantener el suministro durante poco más de un mes si se produjera una interrupción abrupta en las importaciones. Actualmente, la capacidad de almacenamiento asciende a 111,7 millones de galones, un volumen que otorga un margen de maniobra limitado ante crisis externas, según información de Diario Libre.

Esta cobertura resulta especialmente relevante considerando que el consumo nacional anual de hidrocarburos superó los 1.056 millones de galones el año pasado, con un promedio mensual de 88 millones de galones entre gasolinas, gasoil y kerosene. Así, la reserva nacional apenas supera los treinta días de demanda interna, destacando la dependencia estructural del país respecto al abastecimiento internacional.

En el caso del gas licuado de petróleo, mejoró en 2024 gracias al aumento del margen de reserva, que ahora cubre 40 días de consumo nacional. Este refuerzo amplía la capacidad de respuesta ante imprevistos, aunque las autoridades reconocen que un conflicto prolongado podría poner a prueba los sistemas de abastecimiento.

La preocupación por la estabilidad del suministro se ha intensificado tras el reciente incremento en los precios internacionales del crudo, motivado por ataques en Medio Oriente que involucraron a Estados Unidos, Israel e Irán. El precio del petróleo de Texas aumentó un 8,42 % en una sola jornada, mientras que el Brent, referencia europea, alcanzó los USD 81,40 por barril. El Texas, por su parte, cerró en USD 74,56.

El almacenamiento nacional asciende a 111,7 millones de galones, suficiente para cubrir apenas 30 días de demanda interna de hidrocarburos. (REUTERS/ Eduardo Muñoz)

Tanto el sector público como el privado dominicano siguen de cerca la evolución del conflicto y sus posibles repercusiones en la economía local. La escalada bélica ha deteriorado infraestructuras en la región, generando incertidumbre sobre la evolución de los precios y la seguridad del abastecimiento.

Ante la pregunta de cuánto tiempo puede resistir el país en caso de que se suspendan las importaciones de hidrocarburos, la respuesta es clara: las reservas actuales permiten cubrir el consumo nacional durante poco más de un mes, lo que obliga a buscar alternativas y estrategias de contingencia mientras se estabiliza el contexto internacional.

Las autoridades dominicanas han descartado ampliar las compras de crudo por el momento. La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que el impacto de la crisis aún no se refleja plenamente en el mercado local, aunque reconoció que la economía podría verse afectada si la situación internacional persiste.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, subrayó que existe una “planificación sólida”, y que el Gobierno monitorea diariamente el panorama internacional. Sanz Lovatón recalcó que “tenemos suficientes reservas, en todos los sentidos, para poder estar tranquilos”.

El consumo anual de hidrocarburos en República Dominicana superó los 1.056 millones de galones en el último año, reflejando una alta dependencia de las importaciones. (EFE/Orlando Barría/Archivo)

La estrategia del Ejecutivo, según explicó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, se basa en la adquisición de seguros financieros y no en la compra adicional de crudo. Díaz aseguró: “Estamos en conversación con los bancos de inversión para comprar seguros ante eventualidades como esta”.

El sector privado, representado por el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, advierte sobre los riesgos que implican el conflicto bélico y la coyuntura arancelaria. Marranzini llamó a trabajar de la mano con el Gobierno para sortear la posible crisis, señalando que el aumento de precios, la desconfianza en el consumo y la amenaza de recesión están sobre la mesa.

Por su parte, el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Karel Castillo, instó a mantenerse alerta frente a posibles impactos en el sector exportador. “Hay que estar preparados para cualquier cosa, hay que ver que esto no afecte a las exportaciones”, advirtió.

Estas posturas se presentaron durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), donde se analizó la coyuntura internacional y la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier señal de inestabilidad en el suministro o en los precios de los combustibles.