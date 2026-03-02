República Dominicana

Gobierno dominicano acelera ayuda y reconstrucción tras inundaciones en Espaillat

Las medidas anunciadas incluyen apoyos económicos y obras de infraestructura para mitigar futuros daños derivados de las lluvias intensas, además de programas especiales para facilitar el traslado de quienes habitan áreas calificadas como de alto riesgo

La visita presidencial activó un plan especial tras el desbordamiento. Nuevos apoyos, obras hidráulicas y promesas de reubicación marcan la respuesta oficial hasta que lleguen soluciones definitivas (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente Luis Abinader dispuso la intervención inmediata de las zonas afectadas en el municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, tras el desbordamiento del río Joba, e instruyó la realización de indemnizaciones para familias, comerciantes y agricultores, además de la ejecución de obras estructurales destinadas a disminuir futuros riesgos, debido al aumento en la intensidad de precipitaciones vinculado al cambio climático, informó la Presidencia de la República.

Al culminar su recorrido de este domingo por las áreas impactadas, Abinader explicó que muchas viviendas no podrán ser rehabilitadas porque se encuentran en zonas declaradas vulnerables. Por ello, los residentes recibirán un apoyo especial para facilitar su traslado. El mandatario afirmó: “Se les va a dar una ayuda especial para mudarse porque no hacemos nada con ayudar a reconstruir una vivienda en una zona vulnerable, para que dentro de dos años pase lo mismo”.

La cuantificación exacta de los daños y el cálculo de los montos requeridos para reconstrucción e indemnización serán definidos durante esta semana, detalló Abinader, quien espera recibir el informe este miércoles. Tanto familias como comerciantes que sufrieron pérdidas serán considerados en las compensaciones oficiales.

Nueva infraestructura para disminuir riesgos ante el río Joba

El presidente ordenó al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, la construcción de un muro de gaviones para proteger a las comunidades ante futuras crecidas del río Joba, así como la creación de un paseo seguro para los habitantes. Además, anunció la adecuación del sistema de drenaje y la intervención aguas arriba con el propósito de reducir el impacto de inundaciones en el futuro.

Abinader relacionó la severidad de las precipitaciones con el cambio climático. Indicó: “Estamos viviendo una época muy especial; hemos visto que las lluvias se presentan en períodos más cortos y con mayor intensidad. Eso es parte también del calentamiento global, de los cambios que hemos visto aquí en República Dominicana y en otras partes del mundo”.

Prioridades en asistencia: alimentación, salud y reubicación

Se informó que Los Comedores Económicos mantienen asistencia constante para garantizar la provisión de alimentos y artículos de primera necesidad a los afectados. El presidente remarcó que una prioridad será determinar cuáles familias deben mudarse para evitar que las ayudas perpetúen situaciones de riesgo.

En una reunión previa al recorrido, Abinader se reunió con autoridades nacionales y municipales para evaluar la magnitud de los daños y definir las acciones del operativo gubernamental. Durante el encuentro, se informó sobre el daño en varios Centros de Primer Nivel de Atención y en infraestructuras educativas. El presidente ordenó la intervención inmediata de estas instalaciones para restablecer rápidamente su funcionamiento.

El mandatario inspeccionó infraestructuras clave, como el puente y la Cueva de los Leones, además de otras zonas gravemente afectadas por la crecida del río. Lo acompañaron Víctor Bisonó, ministro de Vivienda y Edificaciones; Patricia Muñoz Salcedo, gobernadora de Espaillat; Julio Landrón, titular del Servicio Nacional de Salud (SNS); Edgar Augusto Féliz Méndez, director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac); Sandy Méndez, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (Coraamoca); y Enmanuel Bautista, representante del ministro administrativo de la presidencia.

Las autoridades aseguraron el envío de recursos y la reubicación inmediata de familias en situación de vulnerabilidad, bajo un mecanismo ágil que prioriza el resguardo y la recuperación económica y social de la población afectada.

