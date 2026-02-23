República Dominicána

Estados Unidos eleva al 15 % los aranceles globales y genera incertidumbre en exportaciones dominicanas

La nueva política arancelaria, impulsada tras un fallo de la Corte Suprema estadounidense, afectará directamente a los exportadores de República Dominicana y complica las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral en curso

Guardar
Estados Unidos impone un nuevo
Estados Unidos impone un nuevo arancel global del 15 % que afecta directamente a los exportadores dominicanos. (crédito Mincit)

El gobierno de República Dominicana enfrenta un escenario de incertidumbre tras el anuncio de que Estados Unidos incrementará los aranceles globales al 15 %, medida que impactará de manera directa a los exportadores dominicanos.

Las autoridades locales, vinculadas a la negociación comercial con Washington, reconocieron que el alcance de la nueva política aún está en evaluación y que “no es posible determinar de inmediato cómo incidirá en las conversaciones bilaterales orientadas a reducir tarifas”.

La decisión del presidente Donald Trump se produjo luego que la Corte Suprema le prohibiera recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para sustentar su política arancelaria. Después de conocer el fallo, Trump elevó los aranceles del 10 % inicialmente previsto al límite legal del 15 %, respaldándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Esta normativa faculta al mandatario a imponer aranceles máximos o cuotas de importación cuando exista un déficit grave y persistente en la balanza de pagos, o la economía requiera una acción inmediata, pero solo permite su aplicación como medida de emergencia y por un periodo limitado de 150 días.

El anuncio llega en un momento clave, debido a que ambos países estaban en pleno proceso de negociación de un acuerdo inspirado en los que Estados Unidos ha firmado con Guatemala y El Salvador, según información de Diario Libre.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, había señalado recientemente que República Dominicana “está en uno de sus mejores momentos” en las relaciones con el país norteamericano, subrayando la colaboración en temas de interés común.

La imposición del nuevo arancel, sin embargo, altera el terreno de las conversaciones y genera inquietud entre los actores económicos y políticos dominicanos.

El gobierno dominicano sigue evaluando
El gobierno dominicano sigue evaluando el alcance de la nueva política arancelaria tras el anuncio de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trump, a través de su red Truth Social, calificó el fallo de la Corte Suprema como “profundamente decepcionante” y criticó a los jueces por adoptar una postura “ridícula” y “extraordinariamente antiestadounidense”. La nueva política excluye a la industria farmacéutica y a bienes protegidos por el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, pero afecta a casi todos los sectores exportadores dominicanos.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante el periodo comprendido entre abril y noviembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos recaudó USD 396.4 millones en aranceles sobre productos dominicanos.

Este dato revela la magnitud de la relación comercial y anticipa los desafíos que enfrentará la economía dominicana: el riesgo de que el nuevo techo tarifario limite las exportaciones, encarezca el acceso al mercado estadounidense y obligue a redefinir estrategias de alianzas comerciales.

Para República Dominicana, el peso del comercio con el país norteamericano es considerable, ya que una parte significativa de sus exportaciones tiene como destino ese mercado.

Los sectores productivos nacionales se ven forzados a evaluar el impacto de la medida en sus ingresos, su capacidad de negociación y la posibilidad de diversificar destinos para sus bienes.

La nueva medida excluye a
La nueva medida excluye a la industria farmacéutica y a bienes cubiertos por el T-MEC, pero impacta a la mayoría de las exportaciones dominicanas. (REUTERS/Mike Blake)

Además, la incertidumbre generada por este cambio abrupto obliga a los actores públicos y privados a reforzar sus estrategias de gestión de riesgo y adaptación. No solo se trata de una cuestión de tarifas: la credibilidad y estabilidad de las reglas del juego en el comercio bilateral quedan comprometidas, lo que podría afectar decisiones de inversión y planificación a mediano plazo.

La respuesta del gobierno dominicano será crucial para adaptar la política económica nacional a un entorno internacional donde las reglas pueden cambiar de forma repentina, condicionando el desempeño y la competitividad de las exportaciones.

La coordinación entre los sectores público y privado, así como la capacidad para negociar condiciones más favorables o compensaciones, se vuelve indispensable para mitigar el impacto de la decisión estadounidense y sostener el dinamismo de la economía nacional frente a la nueva coyuntura global.

Temas Relacionados

República DominicanaEstados UnidosPolítica ArancelariaCorte SupremaExportaciones Dominicanas

Últimas Noticias

Inicio del año lectivo 2026 en Costa Rica: cerca de 1,1 millones de estudiantes de centros públicos retornan a clases

El calendario inició dos semanas después de lo habitual debido a una capacitación nacional dirigida a más de 88.000 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), con el objetivo de fortalecer la calidad pedagógica desde el primer día

Inicio del año lectivo 2026

El Salvador ocupa el primer lugar en el crecimiento turístico en América y el tercero del mundo, según ONU Turismo

El país experimentó un aumento del 92% en la llegada de turistas internacionales respecto a 2019, situándose como líder regional y tercero a nivel global frente a la recuperación de la industria turística mundial

El Salvador ocupa el primer

El parque cafetalero salvadoreño enfrenta el mayor número de días de calor extremo en Centroamérica

Un nuevo informe de la organización Climate Central registra la cifra más alta de temperaturas adversas para regiones productoras de café en El Salvador, ocasionando alteraciones en los ciclos y en la calidad de las cosechas

El parque cafetalero salvadoreño enfrenta

ANDA anuncia interrupción del servicio agua en el Área Metropolitana de San Salvador

La suspensión del suministro comenzará a las seis de la mañana de este martes y se extenderá por 12 horas en varios municipios. La autónoma anunció que se implementarán medidas alternativas para abastecer a la población mediante camiones cisterna

ANDA anuncia interrupción del servicio

Infraestructura vial y desarrollo: el impacto de las nuevas obras públicas en la economía rural salvadoreña

Las obras contemplan la adaptación de carreteras, la edificación de puentes y tres nuevos muelles artesanales, beneficiando a sectores pesquero y turístico, con estándares internacionales en seguridad y señalización

Infraestructura vial y desarrollo: el

TECNO

Alerta del MIT: los chatbots

Alerta del MIT: los chatbots fallan más cuando el usuario es vulnerable

¿Tu auto te cuida? Así funcionan los asistentes que evitan choques en segundos este 2026

Advertencia global: artistas ganarán 24% menos por culpa de la inteligencia artificial

Sam Altman defendió el impacto ambiental de la IA y lo comparó el consumo energético humano

A más de 100 años: cómo la batería de Edison inspira una nueva era de almacenamiento eficiente

ENTRETENIMIENTO

Westeros se expande como nunca:

Westeros se expande como nunca: “Juego de tronos” renace con dragones, héroes y relatos sorprendentes

Estrellas consagradas y acción renovada: así es Crime 101, el film que promete revolucionar el género

Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una película que narrará la historia detrás del clásico ‘Diamantes para el desayuno’

Vicki Gunvalson, estrella de “The Real Housewives of Orange County”, asegura estar a salvo ante violencia en México

El hijo de Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

MUNDO

Suiza congeló más de USD

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas

Por qué la flexibilidad laboral y el teletrabajo podrían ser aliados ante la baja en la natalidad mundial, según un estudio

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia