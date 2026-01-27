República Dominicána

Las recaudaciones estatales alcanzan crecimiento interanual impulsado por el sector minero en República Dominicana

Un avance significativo en los ingresos fiscales dominicanos durante 2025 se atribuye al desempeño de la minería, cuya contribución superó los registros pasados debido al aumento en los precios internacionales y mejoras en la eficiencia operativa

La recaudación estatal en República Dominicana creció un 8 % en 2025, impulsada en gran parte por el sector minero.

Las recaudaciones estatales en República Dominicana registraron un crecimiento del 8 % durante 2025, impulsadas principalmente por el desempeño del sector minero, que permitió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) alcanzar $913,821.7 millones de pesos; una cifra que superó lo percibido el año anterior y que evidencia el dinamismo reciente en diferentes rubros fiscales.

El contexto de este aumento tiene raíces en la evolución de los precios internacionales de los metales, con especial incidencia del oro, y en ajustes de eficiencia operativa implementados en la minería. Según la DGII, el incremento en los ingresos se relaciona de forma directa con la mejora de los costes de producción y con la coyuntura de los mercados globales de materias primas, factores que se unieron en el último año para potenciar la aportación fiscal del sector.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) alcanzó los $913,821.7 millones de pesos en ingresos, superando las cifras del año anterior.

Expansión en la recaudación minera y en otros tributos

La minería ha mostrado el salto más destacado en los impuestos recaudados a este sector sumaron 40,068.6 millones de pesos en los últimos doce meses, en comparación con los 12,936.3 millones del ejercicio anterior, lo que se traduce en un crecimiento del 209.7 %.

Dentro de los ingresos ligados a la minería, el impuesto sobre la renta de las empresas mineras alcanzó 16,548.3 millones de pesos, representando el 41.3 % del total y con un alza del 77.9 % respecto a 2024.

Por su parte, el impuesto sobre el retorno neto de fundición aportó 13,503.8 millones, equivalentes al 33.7 % del monto retenido, mientras que el impuesto sobre utilidades minerales sumó 10,035 millones y constituyó el 25 % de la recaudación sectorial anual.

En diciembre, la DGII reportó ingresos mensuales totales por 81,005.5 millones de pesos dominicanos, de los cuales 9,756.6 millones correspondieron a la minería, cifra que multiplicó en más de cincuenta veces los 188.4 millones recaudados en diciembre del año anterior.

Foto de archivo de la mina de oro Pueblo Viejo de Barrick Gold Corporation en Cotui, Republica Dominicana.

El impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) se ubicó como el tributo de mayor recaudación nominal, con 216,389.5 millones de pesos el 23.6 % del total, tras crecer un 4.1 % sobre el año previo. Solo en diciembre, la recaudación del ITBIS fue de 19,749.5 millones, un 12.6 % más que en diciembre del 2024.

Los datos de la DGII reflejaron aumentos en las operaciones gravadas y totales, del 5.7 % y 10.7 % respectivamente, también un mayor dinamismo en actividades económicas como comercio con 4.4 %, hoteles, bares y restaurantes con 7.7 % y en el sector de vehículos llegó a 5.8 %.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (ISR) se situó en 133,206.8 millones de pesos, un 14.3 % más que el año anterior. Dentro de este tributo, la mayor proporción provino de la retención al salario de los trabajadores, la cual sumó 105,036.1 millones de pesos a lo largo del año y mostró un aumento del 14.9 % respecto a 2024, lo que está en línea con el crecimiento del 18.2 % en el número de asalariados alcanzados por este impuesto.

Por su parte, el impuesto sobre la renta de empresas y sobre activos aportó 198,190.4 millones de pesos, un 3.4 % más que el ejercicio previo, según los datos oficiales.

La empresa canadiense Barrick Gold explota la mina de oro Pueblo Viejo en Republica Dominicana.

Aporte de las aduanas y balance general

Si bien la recaudación interna representó el 75.4 % de los ingresos totales del Estado, la Dirección General de Aduanas (DGA) también tuvo un rol relevante, sumando 264,089.7 millones de pesos el 21.8 % del total, con un crecimiento interanual del 3.69 %. Este avance, no obstante, quedó 16,533.7 millones por debajo de la meta establecida de 280,623.4 millones, con un cumplimiento del 94.1 %, debido a que la economía nacional creció solo un 2.1 % en los primeros once meses de 2025, frente a la previsión oficial del 4.75 %.

Las importaciones nacionales decrecieron un 0.18 % y las de petróleo apenas avanzaron un 0.73 %, factores que impactaron los resultados aduaneros, aunque la DGA implementó medidas de ahorro administrativo y transfirió 4,100 millones de pesos adicionales al Estado, con un total de contribuciones ascendentes a 268,189.7 millones durante el periodo.

Incluidas las retenciones de la Tesorería Nacional que rondaron el 2.8 % de los ingresos, la suma global registrada por el Estado dominicano en 2025 fue de 1 billón 211,970.9 millones de pesos.

Durante 2025, el impuesto a la minería registró un incremento de 27,132.2 millones de pesos respecto al año anterior y su crecimiento estuvo vinculado a la evolución del precio del oro y a la optimización de los costes de producción, según la DGII.

