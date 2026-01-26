República Dominicána

El ajuste inflacionario modifica los límites fiscales en República Dominicana para 2026

Las nuevas disposiciones de la administración tributaria repercuten en los umbrales de exenciones para viviendas, operaciones inmobiliarias y regímenes simplificados, afectando tanto a ciudadanos como a empresas de distintos sectores económicos

El ajuste de los topes fiscales generado por el impacto de la inflación marcará el nuevo mapa tributario en República Dominicana durante 2026. De acuerdo con la resolución DDG-AR1-2026-00001 emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el valor máximo para que una propiedad acceda a la categoría de “Vivienda de Bajo Costo” asciende a RD$5,450,851.12, cifra que también determinará el monto exento del impuesto a la transferencia en los casos de adquisición mediante préstamos hipotecarios. Así, los compradores verán ampliada esta cobertura respecto al año anterior, cuando el límite se ubicaba en RD$5,193,655.47, lo que representa un aumento de RD$257,195.65 como parte del ajuste inflacionario.

La DGII también estableció que el monto exento del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) para viviendas y solares no edificados propiedad de personas físicas se incrementa a RD$10,695,494, diferenciándose del tope de RD$10,190,833 fijado para 2025, con una diferencia de RD$504,661. Este ajuste impactará a propietarios y adquirientes de bienes raíces, ampliando las posibilidades de exención conforme al aumento registrado en los precios.

El organismo recaudador precisó que el criterio adoptado obedece al “ajuste por inflación del valor máximo para la calificación de Viviendas de Bajo Costo y del valor exento del impuesto a la transferencia para los adquirientes de primera vivienda a través de fideicomisos de vivienda de bajo costo”, según detalla la publicación de Listín Diario.

El programa gubernamental regula anualmente el precio máximo de estas viviendas destinadas a familias de ingresos medios y bajos mediante topes revisados por inflación y complementados con incentivos tributarios. Mecanismos como bonos y planes estatales, tales como Mi Vivienda o Familia Feliz, permiten compensar el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) u obtener financiación en condiciones preferenciales. Los planes oficiales no establecen umbrales de ingreso estrictos, pero recomiendan que los ingresos familiares no superen los RD$102,628 mensuales.

En la revisión correspondiente al régimen de exenciones para personas físicas, la DGII mantiene para este año la tasa exenta en RD$416,220 en las rentas anuales. Para quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Tributación (RST), el umbral máximo de ingresos para optar por el esquema se establece en RD$12,068,181.09, lo que representa un incremento de RD$569,430.99 frente al ciclo fiscal anterior. El monto máximo por compras bajo el RST queda en RD$55,485,890.09, tras un ajuste de RD$2,618,073.55 en el mismo periodo.

Para los contribuyentes del Impuesto sobre las Bancas de Lotería y Apuestas Deportivas, los pagos únicos que serán válidos entre febrero de 2026 y enero de 2027 quedan definidos en RD$65,242 para el caso general (anteriormente RD$62,163), RD$419,410 para las bancas de lotería (antes RD$399,621) y RD$279,607 para bancas deportivas fuera del área metropolitana (superior a los RD$266,414 previos).

Las obligaciones aplicables a casinos de juegos también fueron reajustadas: se determinó un pago mensual de RD$60,582 para establecimientos con menos de 15 mesas, RD$69,902 para aquellos con entre 16 y 35, y RD$93,202 si se superan las 36 mesas.

Las máquinas tragamonedas tendrán tributos diferenciados por región: RD$15,981 en Santo Domingo, RD$13,584 en Santiago y RD$11,530 en otras zonas del país.

El ajuste inflacionario se refleja también en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): la fianza mínima para importadores se fija en RD$11,637,976.60 y para fabricantes, productores e importadores en RD$72,737,353.60. En materia de precios de transferencia, el límite actualizado para operaciones entre partes vinculadas de pequeña magnitud será de RD$16,025,436, conforme a la resolución publicada por la DGII y citada por Listín Diario.

