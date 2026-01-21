El Banco Mundial reconoce el crecimiento sostenido de la economía dominicana

La economía dominicana destaca por tasas de crecimiento superiores al 5% durante las últimas tres décadas, según el Banco Mundial. Foto cortesía Instituto de Mercados Agropecuario

El Banco Mundial ha resaltado la estabilidad y el crecimiento sostenido de la economía de la República Dominicana, tras una reunión celebrada recientemente en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader y representantes del gobierno. En este encuentro, los delegados del Directorio del organismo internacional revisaron el desempeño económico y social del país y consideraron nuevas oportunidades de cooperación.

La trayectoria de República Dominicana en materia económica no es producto de la casualidad; durante las últimas tres décadas, el país ha exhibido tasas de crecimiento superiores al 5%, según afirmó Marcos Chiliatto, representante del Directorio del Banco Mundial.

Esta cifra ubica a la nación caribeña entre el reducido grupo de países que han alcanzado tal desempeño de modo sostenido. La reducción de la pobreza y el incremento de los salarios han acompañado este proceso, configurando un modelo elogiado por observadores multilaterales.

El contexto global y regional ha convertido el caso dominicano en objeto de estudio y seguimiento. La estabilidad lograda por el país responde, según los representantes del Banco Mundial, a políticas públicas enfocadas en la inclusión social, la mejora del empleo y un marco institucional fortalecido.

En este sentido, la coordinación con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO por sus siglas en inglés) ha sido relevante para disminuir la inseguridad alimentaria a niveles mínimos históricos durante los últimos años.

Las políticas públicas de inclusión social y mejora del empleo impulsan la estabilidad que vive actualmente la República Dominicana. Foto cortesía Instituto de Mercado Agropecuario

Retos a futuro para República Dominicana

Durante la visita, la delegación del Banco Mundial evaluó proyectos financiados por la institución, centrándose en áreas clave como turismo, energía, banca comercial y el respaldo a las pequeñas y medianas empresas. Diana Alarcón, representante del Directorio, calificó de “muy impresionante” la gestión del gobierno dominicano en la preservación de la estabilidad macroeconómica y política, así como sus esfuerzos en combatir la pobreza.

La agenda, además, incluyó la revisión de programas vigentes como Supérate, dirigido a fortalecer el empleo y la capacitación laboral, con participación activa del Banco Mundial. Tanto Alarcón como Chiliatto mencionaron en la reunión la necesidad de continuar mejorando la infraestructura, educación, energía, puertos y sistemas de comunicación.

Estas inversiones, señalaron, son cruciales para mantener tasas históricas de crecimiento entre 4% y 5%, consideradas referentes regionales y motor de reducción de desigualdades.

Programas como Supérate busca gestionar capital humano, inversión en áreas como educación y la promoción del empleo en sectores formales.

El potencial de la cooperación bilateral continúa expandiéndose. Alarcón confirmó tras la reunión que existen “importantes oportunidades” para profundizar el trabajo conjunto, tanto en sectores productivos como en la agenda social e institucional.

La misión técnica del organismo multilateral estuvo encabezada por Abdelhak Bedjaoui, director ejecutivo, junto a Naoya Jinda, directora ejecutiva para Japón, Sigrún Rawet, directora ejecutiva. Así mismo participaron Paul Bonmartin, Lonkhululeko Magagula, directores ejecutivos suplentes.

Como dato adicional expuesto durante la reunión, los representantes del Banco Mundial destacaron la integración de la República Dominicana en programas regionales de lucha contra el hambre y el fortalecimiento de la banca comercial.