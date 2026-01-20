El 38.5 % de las familias dominicanas recibió subsidio alimentario estatal

El peso es la moneda oficial de República Dominicana. Fue creado en 1971 Foto: Getty Images

El 38.5 % de las familias dominicanas accedieron al subsidio estatal Aliméntate para garantizar la cobertura de su canasta básica entre octubre y diciembre del año pasado, según cifras de las Estadísticas Institucionales de Supérate. Este apoyo alcanzó a 1,435,986 hogares en todo el país, con una mayor incidencia en las principales áreas metropolitanas.

La política de subsidios alimentarios tiene su origen en la estrategia del gobierno para combatir la pobreza y mejorar el acceso a alimentos de las familias en condiciones vulnerables. El criterio de elegibilidad incluye hogares con menores de edad con discapacidad así como adolescentes en edad escolar, según el perfil institucional de Supérate.

Los beneficiarios reciben un monto mensual focalizado, que busca complementar sus ingresos en función de una canasta básica.

Santo Domingo lidera la recepción del subsidio alimentario con 305,558 hogares beneficiados, seguido por Santiago, Distrito Nacional y San Cristóbal. Foto archivo

Distribución y alcance del subsidio

Las estadísticas más recientes de Supérate detallan que de los 1,435,986 hogares receptores, el 42.6 % corresponden a zonas metropolitanas identificadas como Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional y San Cristóbal. La población del país caribeño enfrenta problemas financieros significativos marcados por el alto costo de la vida y los bajos salarios de los empleos.

Específicamente, Santo Domingo concentró el mayor número de beneficiados con 305,558 hogares, seguida por Santiago (109,351), Distrito Nacional (108,146) y San Cristóbal (89,319).

Cada familia recibió RD$1,650 mensuales (equivalente a USD 26) dirigidos a la compra de alimentos en establecimientos pertenecientes a la red de abasto social nacional. La evolución de este programa muestra que en 2025 la cantidad de hogares beneficiarios disminuyó en relación al año previo, la cifra se mantuvo superior respecto a los registros de 2021 y 2022.

De hecho, en comparación con 2021, cuando se reportaron 1,327,309 hogares beneficiados, el cierre del último año reflejó un incremento absoluto de 108,677 familias, equivalente al 8.2 %.

El informe señala que entre enero y el 26 de diciembre de 2025 el gobierno destinó 68,670.3 millones de pesos del presupuesto total de 74,082 millones de pesos a programas de asistencia social. Además de Aliméntate, los apoyos incluyen Bonogas (475 pesos mensuales para 1.2 millones de hogares), Bonoluz (entre 692.33 y 716.78 pesos para 557,529 familias) y subsidios especiales como 10,000 pesos mensuales para 1,292 víctimas de violencia de género.

También se han canalizado 6,000 pesos mensuales a 10,561 hogares con niños y adolescentes con discapacidad severa y 21,700 pesos en apoyo a 66 familias agricultoras afectadas por desalojos en el Parque Nacional Valle Nuevo.

Aliméntate, junto a Bonogas, Bonoluz y subsidios para víctimas de violencia de género, conforma el paquete principal de ayudas sociales en República Dominicana. Foto cortesía

Reducción reciente y criterios de elegibilidad

De acuerdo con los datos oficiales, la cobertura disminuyó a finales de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, cuando el programa registró 1,494,981 transferencias.

La tendencia descendente se atribuye a ajustes en los parámetros de selección y fiscalización de los hogares asistidos. Los destinatarios de la transferencia deben demostrar condiciones de vulnerabilidad y situarse dentro de los criterios definidos para recibir ayuda alimentaria.

El desglose evidencia un patrón sostenido: la demanda y acceso al subsidio resultó particularmente notoria en los centros urbanos, donde las presiones del costo de vida y la concentración demográfica amplifican las necesidades de apoyo público.

Entre los datos facilitados por Supérate se registraron picos inusuales de demanda en 2023, en el marco de una política orientada a reducir la pobreza a escala nacional.