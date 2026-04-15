‘Godzilla Minus Zero’ amplía la amenaza y la destrucción con su primer adelanto

Godzilla Minus Zero presenta su tráiler.

El fenómeno Godzilla vive un nuevo capítulo con el anuncio y la presentación del primer tráiler de Godzilla Minus Zero, la esperada secuela de la aclamada Godzilla Minus One. Durante CinemaCon, Takashi Yamazaki compartió imágenes inéditas y reveló detalles sobre una trama que aumentará la escala de destrucción y la carga emocional de la franquicia. Con un estreno previsto para el 3 de noviembre de 2026 en Japón y el 6 de noviembre en Norteamérica, la película promete transformar el panorama del cine de monstruos.

Origen y ambición de una secuela con grandes expectativas

El éxito de Godzilla Minus One en 2023, que recaudó 116 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la primera producción japonesa ganadora del Oscar a mejores efectos visuales, marcó un hito para el monstruo creado por TOHO. La compañía japonesa decidió reunir nuevamente al equipo responsable del éxito anterior, con Takashi Yamazaki encargado de la dirección, el guion y la supervisión técnica. La ambición es evidente no solo en el presupuesto, que supera los 15 millones de dólares destinados a la primera entrega, sino también en la elección de rodar para IMAX, convirtiendo a Minus Zero en la primera película japonesa que utiliza este formato.

De acuerdo con lo presentado en CinemaCon, la historia se ubica dos años después de los acontecimientos devastadores de Minus One. En esta ocasión, el drama humano sigue presente con el regreso de Ryunosuke Kamiki, quien da vida a un expiloto kamikaze marcado por la tragedia, acompañado nuevamente por Minami Hamabe y otros miembros importantes del elenco original. El escenario se amplía y la destrucción no se limita a Japón: el avance concluye con una imagen emblemática de Godzilla al lado de la Estatua de la Libertad, lo que sugiere una inminente amenaza en Nueva York.

Expansión de la narrativa: de la reconstrucción nacional al peligro global

Durante la presentación, Yamazaki destacó que el objetivo de Minus Zero es superar el impacto de la película anterior sin sacrificar la conexión emocional con los espectadores. Mientras Minus One se centró en el Japón de la posguerra, reflejando la lucha por sobrevivir y mantener la esperanza entre las ruinas, la secuela propone una nueva historia de desesperación y esperanza, enfrentando tanto a Japón como a Estados Unidos ante una amenaza inédita.

Este cambio de escala también responde al éxito internacional alcanzado por la franquicia y a la necesidad de ofrecer una experiencia acorde con un mundo globalizado, en el que una catástrofe en un lugar puede afectar a otro a gran distancia. Los medios especializados que asistieron a CinemaCon resaltaron el salto geográfico y técnico como elementos clave de la propuesta. El tráiler mostró impactantes escenas de caos y destrucción, generadas con tecnología avanzada, pero también la dimensión humana de la historia: el drama particular de la familia Shikishima y el reto psicológico de sobrevivir cuando el peligro es mayor que nunca.

Retos técnicos y continuidad emocional en la saga

En el ámbito narrativo y visual, la producción se propone avanzar en cuanto a espectacularidad y realismo de los efectos especiales. TOHO y GKIDS, distribuidores internacionales del filme, subrayan que la realización de Minus Zero incorpora avances técnicos inéditos en el cine japonés, con la intención de competir directamente con las grandes superproducciones de Estados Unidos. El rodaje en formato IMAX, habitualmente reservado para proyectos de alto presupuesto en Hollywood, representa un avance importante para la industria cinematográfica japonesa.

Al mismo tiempo, la película mantiene su eje emocional mediante la continuidad de sus protagonistas. En vez de recurrir a una historia completamente independiente, algo habitual en numerosas entregas anteriores de Godzilla, Yamazaki opta por profundizar en el mismo núcleo familiar y en su proceso de recuperación tras los horrores vividos. La participación de Kamiki y Hamabe en el reparto asegura la conexión directa con el público que hizo de Minus One un fenómeno mundial.

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)

Alcance internacional e impacto en el público

La presencia de Godzilla como amenaza en un contexto mundial transforma también las expectativas de los espectadores. Tanto para los aficionados de la saga como para el público en general, resulta notoria la mirada internacional que adopta la nueva secuela. Mientras la franquicia Monsterverse de Hollywood desarrolla su propia interpretación del mito con títulos como Godzilla X Kong: Supernova, la propuesta japonesa consolida su identidad a partir de un enfoque humano y emocional combinado con efectos visuales de gran impacto.

El paso del Japón devastado al caos en Nueva York aporta frescura y abre la historia a nuevos públicos. De este modo, TOHO se posiciona como protagonista en la búsqueda de logros tanto artísticos como comerciales, respaldando a Godzilla Minus Zero como un proyecto emblemático con capacidad para redefinir el género y afianzar aún más el valor comercial de su monstruo más icónico.