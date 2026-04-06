“Sanamente”: Adrián Suar y Daniel Barone unen fuerzas en una serie que combina risas, emoción y una mirada honesta a la salud mental

Esteban Lamothe, Camila Peralta, Gustavo Bassani y Martín Rechimuzzi encabezan un elenco elegido por su solidez actoral y conexión con diversas audiencias. (TNT/Flow)

El rodaje de Sanamente, la nueva serie original de TNT y Flow, inició oficialmente en Buenos Aires bajo la dirección de Daniel Barone y con la producción general de Adrián Suar. Este proyecto, respaldado por Preludio Producciones y desarrollado en formato de ocho episodios, se posiciona como un contenido estratégico dentro de la alianza entre estos dos gigantes del entretenimiento, y destaca por abordar el eje temático de la salud mental con un enfoque orientado al humor dramático y la cotidianidad.

A diferencia de otras producciones que han tratado la psicología desde un punto de vista clínico, la serie introduce una óptica centrada en la construcción de vínculos, la vulnerabilidad y la convivencia de personajes que enfrentan distintas problemáticas relacionadas con la salud mental. El trabajo conjunto de Ariadna Asturzzi, Dana Crosa y Fernando Krapp en el guion garantiza una mirada contemporánea y anclada en el panorama social actual, donde los prejuicios y el debate sobre el verdadero significado de estar “sano” adquieren centralidad en la narrativa.

El dato que distingue a Sanamente en el panorama de ficción argentina reciente se encuentra en su estructura: la producción ha sido confirmada como una serie autoconclusiva de ocho episodios, concebida para profundizar en las historias individuales sin sacrificar dinamismo. A nivel industrial, esta modalidad responde al modelo de coproducción entre Flow y TNT, que viene impulsando títulos originales dirigidos tanto al público local como al regional.

El rodaje de Sanamente se puso en marcha en Buenos Aires, con dirección de Daniel Barone y producción de Adrián Suar para TNT y Flow.(TNT/Flow)

El reparto reúne a Esteban Lamothe (Envidiosa), Camila Peralta (En el barro), Gustavo Bassani (Iosi, el espía arrepentido, Nadie nos vio partir), Ariadna Asturzzi (autora de la obra teatral “Las hijas”) y Martín Rechimuzzi (“Alejandra”) en los roles principales, e integra a Juan Gil Navarro para un personaje destacado y a Inés Estévez en una participación especial, reforzando el atractivo comercial y dramático del proyecto. La conjunción de estos nombres, todos con trayectoria en televisión y teatro, apunta a una combinación de solvencia actoral y conexiones con distintas franjas de audiencia.

La dirección de Daniel Barone, identificado en la industria por su experiencia en proyectos de corte realista y emocional, asegura un tono de ejecución alineado con los estándares actuales de drama televisivo. La producción general de Adrián Suar, sumada al respaldo de Preludio Producciones, subraya la apuesta por la transversalidad: una narrativa que suma entretenimiento y reflexión, y que busca posicionarse tanto en la grilla lineal como en el on demand.

Luego del éxito de Nadie nos vio partir, Gustavo Bassani se suma a un nuevo proyecto en Argentina. (Crédito: Gael Turpo/Netflix ©2025)

El núcleo argumental —un grupo de personas con problemáticas de salud mental que comparten casa e intentan construir una red de contención— permite eludir estereotipos y subrayar la convivencia forzada como plataforma dramática.

El inicio de rodaje en Buenos Aires confirma el punto de largada para la fase de producción, que se desarrollará íntegramente en locaciones urbanas. El foco industrial está puesto en la respuesta del público local y el eventual interés regional, con la serie lista para sumarse al portafolio compartido de TNT y Flow a lo largo de 2026.