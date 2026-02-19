El film de Netflix “La gran exclusiva” vuelve a escena: detienen al príncipe Andrés en medio del escándalo Epstein

La película que recrea la preparación de la controversial entrevista de Newsnight con el príncipe Andrew. Actúan Gillian Anderson, Keeley Hawes, Billie Piper y Rufus Sewell. (Netflix)

La producción de Netflix, La gran exclusiva estrenada en 2024, ofreció un acceso sin precedentes a los “intrincados detalles” que rodearon la controvertida entrevista de Newsnight con el Príncipe Andrés. A partir de las memorias de Sam McAlister, ex productora del programa de la BBC, la película expuso el proceso de negociación que derivó en la entrevista más “desastrosa en la historia reciente de las relaciones públicas a nivel mundial”.

Con Billie Piper en el rol de Sam McAlister, Gillian Anderson como la periodista Emily Maitlis, Rufus Sewell interpretando al príncipe Andrés y Keeley Hawes en la piel de Amanda Thirsk, secretaria privada del duque en ese momento, la película reconstruye los detalles del operativo mediático y sus consecuencias. Varios episodios mostrados en la historia, por sorprendentes que parezcan, ocurrieron realmente.

"La gran exclusiva", con Gillian Anderson como Emily Maitlis, enfrentando a Rufus Sewell como el Príncipe Andrés.

Quedó documentado que el asesor de imagen Jason Stein optó por romper relaciones antes del encuentro frente a cámaras. “Estoy fuera”, declaró Stein en el momento en que supo que la entrevista seguiría adelante al margen de su gestión. Según la crónica, la decisión de apartarse fue “de mutuo acuerdo”, después de haber sido contratado solo unas semanas antes de la transmisión, y tras advertir sin éxito al equipo real sobre los riesgos reputacionales.

La operación mediática en torno al duque de York también incluyó una táctica de acercamiento a comunicadores seleccionados. Stein se propuso organizar encuentros en el Palacio de Buckingham con periodistas considerados “amigables”, estrategia diseñada para contrarrestar la imagen pública de “Príncipe Playboy” que acompañaba a Andrés de York. El rechazo de sus recomendaciones y la posterior realización de la entrevista pusieron fin a su participación.

Rufus Sewell en la piel de Andrés de Inglaterra en "La gran exclusiva". (Netflix)

La rutina protocolar y los objetos personales del duque

La representación del entorno privado del príncipe incluyó detalles confirmados por antiguos empleados del Palacio. La ex sirvienta Charlotte Briggs relató, en declaraciones recogidas por The Sun, el peculiar ritual diario en torno a la colección de 72 peluches de Andrés. “Tan pronto como conseguí el trabajo, me hablaron de los ositos y me inculcaron cómo los quería. Incluso tuve un día de entrenamiento. Todo tenía que estar bien. Fue tan peculiar”, señaló Briggs, quien trabajó durante los noventa en la residencia real. Según reveló, el personal debía ordenar la colección con meticulosidad cada mañana, obedeciendo un esquema laminado que especificaba tamaño y ubicación de cada ejemplar.

La serie de hechos retratados en La gran exclusiva documentó los límites entre lo público y lo privado en la gestión de imagen, dejando como muestra la complejidad de las dinámicas de la realeza y de los medios en situaciones de crisis.

ARCHIVO - Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, mira a su alrededor tras salir de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)

El arresto del exduque de York coincidió con su 66 cumpleaños y marcó el desenlace de años de controversia por sus vínculos con Jeffrey Epstein, según informó la BBC. La policía británica confirmó que el hombre, antes conocido como príncipe Andrés y hermano de Carlos III, permanecía bajo custodia el 19 de febrero, investigado por irregularidades vinculadas al financiero estadounidense y delitos sexuales relacionados.

El comunicado oficial de la policía de Thames Valley, difundido por la BBC, detalló: “Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento”.

La entrevista que estremeció al Reino Unido: Andrés de York y Emily Maitlis frente a frente. Gillian Anderson en el rol de la periodista. (Netflix)

El subjefe de policía Oliver Wright indicó que, tras evaluar los hechos, se abrió la investigación: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos información actualizada oportunamente”, según declaraciones recogidas por la BBC.

Un escándalo de Estado e información confidencial

La investigación policial incluyó la revisión de millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con acusaciones que apuntan a que Andrés habría compartido información reservada del gobierno británico con Epstein mientras desempeñaba el cargo de Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011.

La gran exclusiva y la detención del príncipe Andrés: la realidad supera la ficción. (Netflix)

Según la BBC, el caso involucra incluso un informe del Tesoro británico sobre la crisis financiera de Islandia, enviado supuestamente a un banquero conectado con Epstein, y comunicaciones del Royal Bank of Scotland que, a través de intermediarios, habrían llegado a manos del financiero.

El fiscal general Stephen Parkinson explicó la postura oficial respecto a la situación legal del implicado en una entrevista con The Sunday Times: “Nadie está por encima de la ley. Mi trabajo es hacerla cumplir y lo hago sin temor ni favoritismo, sin que esto afecte a la condición jurídica de la persona en cuestión”.

"La gran exclusiva" expuso el escándalo y la justicia actúa: arrestan al príncipe Andrés por el caso Epstein. (Netflix)

Procedimientos polémicos y testimonios desde palacio

El arsenal de pruebas incluye comunicaciones directas entre el exduque y Epstein sobre cenas y visitas privadas al Palacio de Buckingham en 2010. Medios británicos consultados por la BBC aseguran que estos encuentros se organizaron con códigos y mensajes cifrados, lo que permitió el ingreso de invitadas por accesos secundarios. Trabajadores de palacio relataron que no hubo intervención pese a la reiteración del mecanismo.

Sir Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata, manifestó su alarma sobre el escándalo: “Resulta alarmante que Andrés pudiera haber compartido información sensible”. En cuanto al interior del palacio, empleados describieron un trato a veces despectivo por parte del príncipe hacia el personal, según la cobertura mediática.

La película narra el detrás de escena de la famosa entrevista que comprometió la reputación de la Familia real británica.(Netflix)

Mientras tanto, la policía de Thames Valley revisó denuncias acerca de la llegada de mujeres a la residencia de Windsor para mantener encuentros con el exduque, una pesquisa que continuaba en fase preliminar el día del arresto.

La investigación y la caída de un icono

Parlamentarios de distintos partidos reclamaron al Daily Mail una revisión a fondo, sumando presión sobre la investigación y colocando la caída del exduque en el centro del debate nacional. Las consecuencias incluyeron la retirada de títulos reales y militares, así como la marginación total del ex príncipe de la vida institucional.

Otros datos de la investigación, publicados por la BBC, enfatizaron la complejidad del caso: “No revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales. Recuerden también que este caso está activo, por lo que se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial”.

El arresto del exduque de York durante su 66 cumpleaños agrava el escándalo por vínculos con Jeffrey Epstein.

El aniversario 66 de Andrés de Inglaterra se vio eclipsado por la pérdida de la condición de miembro de la realeza, bajo la sombra persistente del caso Epstein y el deterioro de la confianza en la monarquía británica.