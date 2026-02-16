“Valor sentimental”: la multipremiada película nominada la Oscar ya llegó al streaming

VALOR SENTIMENTAL, de Joachim Trier. Una experiencia enriquecedora y profundamente conmovedora que explora íntimamente la hermandad, las relaciones padre-hija y el poder evocador de los recuerdos de la infancia. Protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning. (Mubi)

La nueva apuesta internacional de Joachim Trier, Valor Sentimental, llegó a la conversación pública con el respaldo de grandes figuras y el foco puesto en los lazos familiares, los traumas heredados y el arte como mecanismo de reconciliación. La película, que se estrenó el 25 de diciembre de 2025 en los cines de Argentina, se consagró con el Grand Prix en Cannes y fue elegida para representar a Noruega en los Premios de la Academia 2026. Ahora la puedes ver en la plataforma MUBI.

El guion, firmado por Eskil Vogt y Trier, abordó el peso de la memoria y la construcción simbólica del hogar como eje narrativo. “Pensé en lo que mis padres y abuelos vivieron, pero luego empecé a imaginarlo desde la perspectiva de un niño, la reflexión de un joven sobre la casa en la que creció. Un hogar es algo muy subjetivo, y la casa se convirtió en otro punto de partida para abordar una historia adulta más compleja sobre la vida y las expectativas”, explicó Joachim Trier al MUBI Podcast.

Renate Reinsve y Stellan Skarsgård encabezan el elenco, sumando prestigio internacional a la nueva apuesta del cine noruego. (Mubi)

La producción, impulsada por Maria Ekerhovd de Mer Film y Andrea Berentsen Ottmar de Eye Eye Pictures, consolidó un modelo de coproducción entre cinco países europeos y sumó a la británica BBC Film como socio estratégico bajo la supervisión ejecutiva de Eva Yates. Esta dimensión multinacional se reflejó en los equipos creativos y en la presencia de talentos como la nominada al Oscar Renate Reinsve y el ganador del Globo de Oro Stellan Skarsgård.

Dinámica familiar y tensiones creativas

La dirección de Trier revitalizó la colaboración con Renate Reinsve tras La peor persona del mundo, situándola en el centro del conflicto como Nora, una actriz reconocida que rechaza el proyecto autobiográfico de su padre, Gustav Borg. Este gesto reabreheridas profundas y propicia un enfrentamiento entre pasado y presente. Reinsve puntualizó: “Nora está enojada con Gustav porque dejó a la familia, pero no permite que su dolor salga a la superficie”, según declaraciones recogidas por el MUBI Podcast.

La relación entre Nora y su hermana Agnes revela las tensiones familiares y el impacto de roles invertidos en el cuidado materno. (MUBI)

La historia también giró en torno a la relación entre Nora y su hermana Agnes. Inga Ibsdotter Lilleaas, quien dio vida a Agnes, describió el viraje de roles dentro de la familia: “Agnes es la diplomática de la familia, ha cuidado de su madre durante la enfermedad y también de Nora mientras ella lucha con su vida”, afirmó la actriz al MUBI Podcast.

La irrupción de Rachel Kemp, personaje interpretado por Elle Fanning, aportó una nueva tensión al triángulo dramático y reconfiguró las dinámicas en el set y en pantalla. “Rachel es una estrella de cine famosa en todo el mundo, pero que se ha perdido en su carrera y busca algo más en el arte”, señaló Fanning al MUBI Podcast.

La película 'Valor Sentimental' de Joachim Trier explora los lazos familiares, los traumas heredados y el arte como vía de reconciliación. (Mubi)

La interacción entre actores fue otro de los elementos destacados. Trier elogió la precisión y la trayectoria de Fanning: “Me impresiona cómo Elle supo captar la esencia de Rachel Kemp, sobre todo considerando su experiencia como actriz desde la infancia”, sostuvo el director durante la entrevista.

Estrategia visual y sonora

La ambientación en Oslo y la casa familiar ocupó un espacio protagónico en la puesta en escena. El director de fotografía Kasper Tuxen enfrentó el reto de equilibrar la estética de la ciudad y la atmósfera interior de una vivienda que abarca casi un siglo. “Estoy muy impresionado por cómo Kasper logró equilibrar todo visualmente”, reconoció Trier en el MUBI Podcast.

El personaje de Rachel Kemp, interpretado por Elle Fanning, introduce un conflicto contemporáneo y redefine las dinámicas entre los protagonistas. (Mubi)

La música reafirmó su influencia en la identidad de la película. Trier seleccionó piezas de autores como Terry Callier para la apertura y Labi Siffre para el cierre. El cineasta explicó su elección: “Quise que la música acentuara la ternura de los lazos familiares. Tengo mucho agradecimiento hacia los artistas que contribuyeron, pues la banda sonora es esencial para la experiencia emocional”, afirmó Trier en el mismo programa.

El guion de Valor Sentimental profundizó en la exploración de los riesgos ligados a la autobiografía en el proceso creativo. Trier defendió su aproximación: “Me interesa un cine de la intimidad, acercarme al rostro humano y observar la experiencia desde la honestidad. A través del caos que representa Nora y el silencio de Agnes, ambos mundos pueden transmitir algo humano a su manera”, afirmó durante su diálogo en el MUBI Podcast.