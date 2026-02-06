La serie Wonder Man revela el lado humano tras los superpoderes

Yahya Abdul-Mateen II asiste a un evento con el letrero "Wonder Man" iluminado en el fondo, luciendo una chaqueta roja y gafas de sol, sonriendo ante la cámara (Disney Plus)

El lanzamiento de Wonder Man en Disney+ marcó un punto de inflexión en la estrategia de Marvel Television, apostando esta vez por un enfoque realista y por la exploración de la vida de dos actores con destinos divergentes en el epicentro de Hollywood. Esta producción, dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II junto a Ben Kingsley, transportó a los espectadores lejos del territorio habitual del Universo Cinematográfico de Marvel para sumergirlos en una historia donde los superpoderes y las aspiraciones artísticas chocaron en un entorno auténtico.

El realismo visual y narrativo se convirtió en la seña de identidad de Wonder Man. Abdul-Mateen II explicó el complejo dilema interno de su personaje: “Tiene estos poderes de los que no puede hablar, así que la confianza es muy importante para él, y me imagino que está todo el tiempo buscando distintas maneras de decir las cosas, porque no creo que pueda expresar con exactitud lo que le está pasando. Entonces, esa energía se va acumulando y termina desviándose hacia otros lugares”, dijo el actor a medios de prensa. Según Abdul-Mateen II, esta interpretación exigió mostrar cómo la auténtica naturaleza de Simon —su incapacidad de compartir su secreto— condicionó cada interacción y decisión en un entorno donde la visibilidad lo era todo.

El póster oficial de la serie 'Wonder Man' de Marvel Television, que se estrenará en Disney+, presenta a dos personajes prominentes en una colina con una gigantesca 'W' de concreto (Disney Plus)

Por su parte, Andrew Guest, cocreador y guionista principal, sintetizó el motor dramático de la serie: “Para mí, las preguntas centrales eran: ¿qué piensa Simon de tener superpoderes? Y, si vamos a contar historias sobre la actuación en Hollywood, ¿estos poderes lo ayudan o lo perjudican en su deseo de alcanzar el éxito? ¿De qué sirven los superpoderes si tu sueño es ser Daniel Day-Lewis? Una vez que comprendí eso, supe quién era Simon”, relató Guest en conferencia. Agregó que la apuesta creativa del equipo se basó en la premisa de plausibilidad emocional. “Nuestra filosofía central fue la siguiente: para que el público se enamore de estos personajes y se interese por ellos, tenemos que creer en ellos. Es necesario sentir que son reales”, subrayó el guionista.

La elección de Los Ángeles como escenario principal no fue casual. Cretton compartió su motivación para retratar la ciudad desde un prisma lejos del glamur y cercano al día a día. “Hacer esta serie hizo enamorarme otra vez de Los Ángeles. Gracias a nuestras increíbles diseñadoras de producción, Cindy Chao y Michele Yu, pudimos explorar muchísimos lugares icónicos de la ciudad. Cindy y Michele insistieron en mostrar locaciones que reflejaran la ciudad real en la que ellas se criaron”, expuso el director. Entre las localizaciones incluidas, se vieron el TCL Chinese Theatre, el Paseo de la Fama de Hollywood, el restaurante Taix en Echo Park y el Clark Street Diner. El diseño de producción, la dirección de arte y el vestuario sostuvieron la coherencia estética. “Queríamos hacer una serie que realmente mostrara cómo es vivir y trabajar en esta ciudad, no solo el glamur de la alfombra roja”, indicó Cretton.

El actor Ben Kingsley, conocido por su papel como Trevor Slattery en "Iron Man 3", posa con una expresión reflexiva junto a un anillo de luz de estudio (Disney Plus)

En cuanto al proceso de gestación del proyecto, Cretton reconoció que la colaboración con Kingsley en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos resultó el catalizador de la idea. El vínculo artístico que surgió allí llevó a imaginar una historia de regreso para el personaje de Trevor Slattery. Finalmente, las ideas sobre Simon Williams y Trevor se unieron, con el equipo creativo decidiendo que la relación entre ambos fuese el eje central de la narrativa.

Wonder Man incorporó también una mirada satírica sobre el mundo del espectáculo. Cretton afirmó: “También es una celebración de Los Ángeles, la ciudad de los soñadores, mientras seguimos a dos personajes carismáticos que están impulsados —de manera apasionada, quizá obsesiva— por el deseo de alcanzar la grandeza”, explicó el realizador, marcando distancia con otras entregas de Marvel.

Wonder Man uno de los estrenos más esperados. (Disney Plus)

El personaje de Slattery, cuya historia tuvo continuidad en la serie, permitió la conexión con el resto del MCU. Ben Kingsley contextualizó cómo abordó su interpretación: “Trevor es el mismo Trevor de hace doce años, salvo por el simple hecho de que ahora está sobrio. Fue un privilegio habitar este personaje durante tanto tiempo”, declaró el actor, enfatizando la vigencia de un rol que debutó en Iron Man 3 y reapareció en Shang-Chi.

La serie abordó el recorrido vital de sus protagonistas. Cretton apuntó sobre Simon: “En nuestra serie, preferiría no tenerlos, porque solo se interponen en su objetivo de convertirse en el mejor actor posible”, reflexionó en diálogo con la prensa. Por su parte, Kingsley describió a Trevor como un actor en proceso de recomponer su vida y reconciliarse con su historia. “Lo encontramos intentando dejar su huella como actor, lleno de esperanza, ambición y entusiasmo, atesorando su pasado y entregado al recuerdo de su madre, quien lo alentó a ser actor”, expresó Kingsley, destacando el trasfondo emocional del personaje.

Ben Kingsley, en el papel de Trevor Slattery, y Wonder Man comparten un momento de discusión en una escalinata exterior, rodeados de vegetación y una imponente arquitectura (Disney Plus)

Al referirse al vínculo entre los protagonistas, Cretton sintetizó la evolución emocional de la dupla: “Trevor ayuda a Simon a salir de su propia cabeza el tiempo suficiente como para realmente sentir. Y cuando eso ocurre, afloran emociones de su pasado que no terminó de procesar… lo que, en el caso de Simon, puede resultar bastante explosivo”, remarcó el director.

Finalmente, Abdul-Mateen II puso en valor la singularidad del proyecto dentro del panteón de Marvel. “Me enorgullece formar parte de eso. Me gusta ser parte de algo que genera conversación y despierta curiosidad. Hay más de una forma de hacer una serie de Marvel, y esta fue muy divertida”, aseguró el actor, reafirmando la voluntad de la franquicia de explorar nuevas posibilidades narrativas.