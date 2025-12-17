Ciudad de sombras en Netflix: crímenes en la Barcelona de Gaudí, el duelo de Milo Malart y la transformación de Rebeca Garrido

La serie 'Ciudad de sombras' en Netflix sitúa a la Barcelona modernista y la arquitectura de Gaudí en el centro de un thriller policíaco. (Crédito: Lucia Faraig/Netflix © 2024)

La llegada de Ciudad de sombras a Netflix ha situado a la Barcelona modernista en el epicentro de un thriller policíaco que explora tanto la arquitectura de Gaudí como la complejidad de sus protagonistas. La serie, que adapta la primera novela de la saga de Aro Sáinz de la Maza sobre el inspector de los Mossos d’Esquadra Milo Malart, se compone de seis episodios y ha irrumpido en la plataforma el viernes 12 de diciembre, alcanzando los primeros puestos dentro de la plataforma.

En el desenlace de la producción, el director Jorge Torregrossa ha recordado la colaboración del propio Sáinz de la Maza en el proceso de adaptación, subrayando que el escritor pidió que se respetara la esencia de la personalidad de Milo Malart. El equipo creativo mantuvo este principio rector, aunque decidió otorgar un mayor protagonismo al personaje de Rebeca Garrido, interpretado por Verónica Echegui, quien en la novela original era una subinspectora júnior de los Mossos. La serie transforma a Garrido en una figura con peso dramático y procedente de otro cuerpo policial, lo que permite un contraste marcado con el inspector Malart y enriquece la dinámica narrativa.

Ana Wagener como Susana Cabrera una pieza clave en la trama. (Crédito: Lucia Faraig/Netflix © 2024)

La trama se inicia con el hallazgo de un cuerpo calcinado en la fachada de La Pedrera - Casa Milà, uno de los edificios más emblemáticos de Gaudí. Este crimen, que conmociona a la ciudad, es asignado al inspector Milo Malart, encarnado por Isak Férriz, quien regresa al cuerpo tras una suspensión por indisciplina. Junto a él, la subinspectora Rebeca Garrido, de carácter analítico y cerebral, se enfrenta a la investigación, mientras que Malart, emocional y marcado por sus traumas, aporta una perspectiva distinta. Ambos personajes, opuestos en métodos y personalidad, terminan forjando un vínculo a partir de su soledad y heridas personales.

El reparto se completa con Ana Wagener (El inocente), Manolo Solo (Tarde para la ira), Jordi Ballester (Mar adentro), David Climent (La última noche en Tremor) y Ágata Roca. Los seis episodios han sido escritos por Jorge Torregrossa junto a los guionistas Carlos López y Clara Esparrach, quienes han condensado y transformado elementos de la novela original para su adaptación televisiva, según ha explicado el propio Torregrossa.

El inspector Milo Malart y la subinspectora Rebeca Garrido protagonizan una investigación marcada por el contraste de personalidades y métodos policiales. (Crédito: Lander Larrañaga/Netflix © 2025)

La producción, a cargo de Arcadia, ha rodado en más de setenta localizaciones de Cataluña, con especial énfasis en los edificios modernistas de Barcelona, que se convierten en escenarios de los crímenes y en un personaje más de la historia. El director ha destacado la dificultad de filmar en espacios tan concurridos como La Pedrera, que permanece abierta al público durante dieciséis horas al día (dieciséis horas equivalen a 960 minutos), lo que obligó al equipo a adaptar el rodaje, recurriendo incluso a filmaciones nocturnas para simular escenas diurnas. Además, la serie alterna el uso del castellano y el catalán, una decisión que, según Torregrossa, aporta realismo al reflejar la convivencia lingüística habitual en la ciudad.

Cada episodio lleva el nombre de una obra de Gaudí, aunque no todas estaban presentes en la novela original. Esta elección responde, según el director, a la búsqueda de coherencia temática y a la voluntad de rendir homenaje a la ciudad y su patrimonio arquitectónico. La serie incorpora imágenes de archivo para mostrar la evolución de Barcelona desde principios del siglo XX, incluyendo registros cinematográficos de sus calles y momentos clave como la construcción de la Sagrada Familia o el Macba.

Cada episodio de 'Ciudad de sombras' lleva el nombre de una obra de Gaudí, rindiendo homenaje al patrimonio arquitectónico de la ciudad. (Crédito: Lucia Faraig/Netflix © 2024)

Más allá del recorrido visual, Ciudad de sombras plantea una reflexión sobre la transformación urbana y la necesidad de que las ciudades estén pensadas para sus habitantes. El personaje de Milo Malart, atento a los más desfavorecidos, encarna esta perspectiva social, mientras que la narrativa se enriquece con la mirada de Rebeca Garrido, cuya evolución se desvela progresivamente a través del talento de Verónica Echegui. El director ha recordado con emoción a la actriz, quien falleció el domingo 24 de agosto de 2025.

La crítica ha valorado la serie desde distintos ángulos. Según Diario El País, se trata de “una producción con personalidad que, precisamente por eso, expulsará a quienes busquen ligereza y entretenimiento”. En Heaven of Horror afirman que “es una serie de suspense bien producida que debería gustar a la mayoría de los aficionados al género”. Ready Steady Cut la describe como “bien producida, con buen ritmo y actuaciones sólidas”, mientras que Decider considera que es “bastante decente pero no se distingue por ofrecer a los espectadores mucho que no hayan visto ya varias veces”.

La producción de Arcadia ha rodado en más de setenta localizaciones de Cataluña, destacando los edificios modernistas de Barcelona como escenarios clave. (Crédito: Lucia Faraig/Netflix © 2024)

La serie adapta la novela El verdugo de Gaudí, primera entrega de la tetralogía de Milo Malart publicada por Destino (Grupo Planeta). La propuesta de Verónica Fernández, responsable de contenido de Netflix España, de leer la novela permitió a Torregrossa descubrir el potencial audiovisual de la historia, especialmente por la construcción del personaje principal y la presencia de Barcelona como elemento narrativo y visual fundamental.