Navidad en casa: Johanne se reinventa y enfrenta el amor en la esperada tercera temporada

La tercera temporada de Navidad en casa llega a Netflix el 12 de diciembre de 2025 con seis nuevos episodios. (Crédito: Netflix © 2025)

La esperada tercera temporada de la serie noruega Navidad en casa llegará a Netflix el 12 de diciembre de 2025, marcando el regreso de una de las comedias románticas más emblemáticas de la plataforma para la temporada de fiestas. Tras varios años de pausa, la ficción creada por Per-Olav Sørensen retoma la historia de Johanne, una mujer de treinta y cinco años que, después de una ruptura dolorosa, se enfrenta a la Navidad con la determinación de evitar complicaciones amorosas, aunque la realidad le depara nuevos desafíos sentimentales y familiares.

En esta nueva entrega, la protagonista, interpretada por Ida Elise Broch, se encuentra en una etapa de transición: meses después de su separación de Jonas, Johanne se mantiene ocupada ayudando a sus hermanos, cuidando de su padre y asumiendo un puesto de liderazgo en su trabajo. Sin embargo, al regresar al mundo de las citas, descubre que las reglas han cambiado, o tal vez es ella quien ya no es la misma. Bajo la superficie, persiste la pregunta central de la serie: ¿se atreverá Johanne a amar de nuevo?

La trama explora la presión de las expectativas familiares, la búsqueda de pareja y el anhelo de paz interior durante las fiestas. (Netflix © 2025)

La tercera temporada constará de seis episodios, manteniendo el formato de las entregas anteriores, según informó Netflix. La trama profundiza en los dilemas clásicos de la serie: la presión de las expectativas familiares, la búsqueda de pareja y el anhelo de paz interior, todo enmarcado en el ambiente navideño. El tráiler anticipa nuevas tensiones románticas, decisiones más maduras y la combinación característica de drama, humor y espíritu festivo que ha definido a la producción desde su debut en 2019.

El elenco principal incluye, además de Ida Elise Broch, a Gabrielle Susanne Solheim Leithaug y Oddgeir Thune. La serie, conocida internacionalmente como Home for Christmas, se consolidó como un fenómeno cada diciembre gracias a su fórmula que entrelaza comedia, romance y los conflictos propios de las fiestas: la presión por cumplir con las expectativas de pareja, la búsqueda de conexión y los enredos familiares.

Johanne enfrenta nuevos desafíos sentimentales y familiares tras su ruptura, en el regreso de la exitosa serie noruega. (Netflix © 2025)

Para quienes aún no han visto las primeras dos temporadas, Netflix recomienda ponerse al día para disfrutar plenamente de la continuidad de la historia y comprender mejor los giros que se avecinan.

La plataforma destaca que la nueva temporada promete resolver algunas de las historias pendientes de Johanne, mientras explora su evolución personal y emocional en un contexto donde el amor y la familia se entrelazan de manera inevitable.

La serie Navidad en casa, creada por Per-Olav Sørensen, retoma la historia de amor y autodescubrimiento en un ambiente navideño. (Netflix © 2025)

Mientras tanto puedes ponerte al día con las dos primeras temporadas disponible en la plataforma y con la versión italiana “Odio la Navidad” (Odio il Natale) protagonizada por Pilar Fogliati en rol central, que también cuenta con dos temporadas.