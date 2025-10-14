El caballero de los Siete Reinos: la nueva serie de HBO que reinventa el universo de Juego de Tronos con una aventura más íntima

Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

El universo de Juego de Tronos se expande con una propuesta inesperada: El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie original de HBO que apuesta por un tono más íntimo y aventurero, lejos de las intrigas palaciegas que definieron a su predecesora. Con estreno programado para el 18 de enero a las 23.00h en HBO Max, la producción promete renovar la mirada sobre Poniente y acercar la saga a nuevas audiencias.

La historia se sitúa aproximadamente un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y unos cien años después de los hechos narrados en La casa del dragón. En este contexto, la familia Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón permanece fresco en la memoria colectiva. La trama sigue las andanzas de Ser Duncan el Alto (interpretado por Peter Claffey) y su joven escudero Egg (Dexter Sol Ansell), dos viajeros que recorren los caminos de Westeros enfrentando desafíos, enemigos y destinos que marcarán el futuro de los Siete Reinos.

La nueva serie de HBO, 'El caballero de los Siete Reinos', explora una faceta más íntima y aventurera del universo de Juego de Tronos. Créditos: Max (captura del teaser oficial)

A diferencia de las series anteriores del universo creado por George R. R. Martin, esta nueva ficción se compone de seis episodios de media hora, una estructura breve y concentrada que, según ha confirmado HBO, busca priorizar el ritmo y la cercanía emocional. El propio Martin, cocreador y productor ejecutivo junto a Ira Parker (quien también ejerce como showrunner), ha descrito la serie como “más luminosa en el tono, pero igual de humana en sus conflictos”, según declaraciones recogidas por HBO.

El primer tráiler, presentado durante la Comic Con de Nueva York, revela una ambientación cuidada y un enfoque visual más terrenal: armaduras desgastadas, estandartes ondeando y paisajes naturales que refuerzan el carácter aventurero de la serie. El avance muestra torneos en Ashford y anticipa una narrativa donde la épica surge de los pequeños gestos y el honor se pone a prueba en cada paso del camino. “Había más avispas que personas en el set de Irlanda del Norte”, bromeó Peter Claffey durante el panel de presentación, mientras que Dexter Sol Ansell compartió que comenzó a rodar con nueve años y ya tiene once: “Crecí con el personaje”, comentó el joven actor, según declaraciones recogidas por HBO.

Ambientada un siglo antes de Juego de Tronos, la serie sigue a Ser Duncan el Alto y su escudero Egg en un Westeros dominado por los Targaryen. Créditos: Max (captura del teaser oficial)

El reparto principal incluye, además de Claffey y Ansell, a Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell como Maekar Targaryen, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford como Tanselle, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Youssef Kerkour como Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion. La dirección de los tres primeros episodios está a cargo de Owen Harris, conocido por su trabajo en Black Mirror y La dimensión desconocida.

La serie se inspira en los relatos cortos de Dunk & Egg publicados por Martin a lo largo de las últimas décadas. El lema del póster oficial, “Un cuento alto que se convirtió en leyenda”, resume la intención de narrar los orígenes de un mito que, con el tiempo, daría lugar a los conflictos que definirían la historia de los Siete Reinos. El propio Martin ha insinuado que esta producción podría ser la primera de varias adaptaciones dedicadas a las aventuras de Dunk y Egg.

Con seis episodios de media hora, la producción apuesta por un ritmo ágil y una narrativa centrada en el honor y la aventura.

El tono de El caballero de los Siete Reinos se distancia de la monumentalidad y las conspiraciones de Desembarco del Rey para centrarse en el viaje, el honor y los secretos. El tráiler sugiere menos intrigas palaciegas y más caminos polvorientos, con una luz natural que baña los escenarios y una épica que se construye desde la cotidianidad. La regla de que “nadie está verdaderamente a salvo en Westeros” sigue vigente, aunque la serie apuesta por una combinación de ternura y peligro, aventura y pérdida.

HBO ha confirmado que los primeros dos episodios estarán disponibles simultáneamente en HBO y Maxl. El resto de los capítulos se estrenarán semanalmente, un formato que busca mantener el suspense y la conversación activa en redes sociales. Todas las temporadas de Juego de Tronos y las dos primeras de La casa del dragón ya se encuentran en HBO Max.

La serie adapta los relatos de Dunk & Egg de George R. R. Martin y podría ser la primera de varias producciones sobre estos personajes. Créditos: Max (captura del teaser oficial)

La producción se presenta como una puerta de entrada ideal para quienes no han seguido las tramas previas del universo de George R. R. Martin. Su duración reducida, tono aventurero y estructura episódica la convierten en una opción accesible tanto para nuevos espectadores como para los seguidores veteranos. El tráiler deja entrever duelos a caballo, juegos de honor y el inicio de un vínculo que se transformará en leyenda, mientras siembra la semilla de un misterio mayor: el destino de Egg y su papel en el futuro de la Casa Targaryen.

A pocos meses del estreno, la expectativa crece entre los seguidores de Poniente. El regreso a un Westeros más cálido, pero igual de impredecible, ya ha conseguido devolver la atención sobre una franquicia que, bajo una nueva luz, promete seguir sorprendiendo.