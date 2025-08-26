Qué puedo ver

Dos tumbas, la nueva apuesta española de Netflix que llega esta semana

Una abuela desafía la ley en una búsqueda implacable por esclarecer la desaparición de su nieta, en una miniserie ambientada en Andalucía con un elenco de alto perfil y giros inesperados

Cuando su nieta desaparece junto a otra chica en un pueblo de Málaga, Isabel lo arriesga todo para descubrir qué pasó. Con el fin de llegar al fondo del caso, une fuerzas con Rafael, un hombre peligroso que perdió a su hija esa misma noche. Juntos traspasarán todos los límites y descubrirán que la venganza no siempre lleva adonde uno espera. (Netflix)

La imagen de Kiti Mánver encarnando a una abuela que desafía los límites legales para esclarecer la desaparición de su nieta se perfila como el eje emocional de Dos tumbas, la nueva miniserie que Netflix estrenará el 29 de agosto. Esta producción, ambientada en los paisajes de Frigiliana y otros pueblos andaluces, propone un thriller de venganza y justicia personal, donde la búsqueda de la verdad se transforma en una cruzada implacable.

El relato se sitúa dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos adolescentes de 16 años. La investigación oficial concluyó sin avances ni sospechosos, dejando a las familias sumidas en la incertidumbre. Frente a la inacción de las autoridades, Isabel —interpretada por Kiti Mánver— decide iniciar su propia pesquisa, actuando al margen de la ley y sin temor a las consecuencias.

'Dos tumbas' se estrena el 29 de agosto y refuerza la apuesta de Netflix por producciones originales españolas.

Lo que comienza como una indagación personal pronto evoluciona en una historia de venganza, donde la protagonista se enfrenta a los límites de la justicia y la moral.

El reparto principal reúne a figuras reconocidas por el público de la plataforma. Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, recordados por sus papeles en La casa de papel como el Profesor y Bogotá, acompañan a Kiti Mánver en el núcleo dramático de la serie. El elenco se completa con Nadia Vilaplana, Joan Solé, Zoé Arnao, Nonna Cardoner, Carlos Scholz y Magdalena Tejado, junto a la colaboración especial de Salva Reina, reciente ganador de un Goya por El 47. Esta combinación de intérpretes aporta solidez y diversidad a la narración, reforzando el carácter coral de la miniserie.

La serie, ambientada en Andalucía, narra la búsqueda de una abuela por esclarecer la desaparición de su nieta.

La dirección recae en Kike Maíllo, galardonado con un Goya y responsable de títulos como Cosmética del enemigo y Toro. La producción está a cargo de Sábado Películas, con Toni Carrizosa y Verónica Vila-San-Juan como productores ejecutivos. El guion lleva la firma de Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, quienes conforman el colectivo literario Carmen Mola, conocido por obras como La novia gitana y La red púrpura. La implicación de este trío en la escritura garantiza una trama cargada de tensión y giros inesperados.

El rodaje se desarrolló en localizaciones de Málaga, Almería y Barcelona, lo que confiere a la serie una atmósfera visual distintiva, marcada por el contraste entre la belleza de los paisajes y la oscuridad de la historia. La ambientación en estos enclaves andaluces refuerza el carácter singular de la producción y enriquece la experiencia del espectador.

La trama explora los límites de la justicia y la moral a través de una protagonista poco convencional.

Agustín Martínez ha destacado el carácter inusual de la protagonista: “Dos tumbas es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta. Un thriller cargado de emociones y giros en el que Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian dan vida a unos personajes que he disfrutado especialmente al escribirlos”.

La miniserie, compuesta por tres episodios, se suma a la estrategia de Netflix de apostar por producciones originales con repartos de alto perfil y tramas intensas. La plataforma ha presentado las primeras imágenes y el avance oficial, posicionando a Dos tumbas como una de sus principales apuestas para esta segunda mitad del año. La serie estará disponible para los suscriptores a partir del 29 de agosto, consolidando la tendencia de relatos que exploran los límites de la justicia y la resiliencia personal.

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?