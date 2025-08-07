Qué puedo ver

La segunda temporada de “Indomable” llevará a Eric Bana a un territorio desconocido y cambiará las reglas del juego

Nuevos paisajes y personajes prometen alterar la dinámica del protagonista y abrir caminos inesperados en la trama

Por Maria Eugenia Capelo

Eric Bana protagoniza este thriller sobre un agente federal que investiga una misteriosa muerte en el Parque Nacional de Yosemite y, en el proceso, descubre una serie de turbios secretos sobre el parque. Crédito: Netflix

Firmemente instalada entre las cuatro series más vistas de Netflix desde su estreno el 17 de julio de 2025, Indomable (Untamed) ha asegurado su regreso con una segunda temporada. La serie, concebida como un drama criminal por el dúo de creadores Elle Smith y Mark L. Smith, ha logrado cautivar tanto a la crítica como al público, aunque no sin recibir observaciones sobre su ritmo narrativo. Ahora, la producción se prepara para un nuevo ciclo que promete no solo un cambio de escenario, sino también una transformación en la experiencia del espectador.

El protagonista, Eric Bana, quien interpreta al agente de la Investigative Services Branch del National Parks Service, Kyle Turner, expresó su entusiasmo por la renovación: “Estoy absolutamente emocionado de que tengamos la oportunidad de dar vida a otra temporada de Indomable. La respuesta a la primera temporada ha sido un testimonio del increíble esfuerzo de nuestro equipo para ofrecer algo verdaderamente único. No puedo esperar para llevar a Kyle a su próximo viaje". Esta declaración, recogida por Tudum, subraya el compromiso del elenco y la producción con la evolución de la serie.

Así anunciaba Netlfix la llegada de la segunda entrega de "Indomable".(Crédito: @chenetflix)

La primera temporada, originalmente concebida como una miniserie de seis episodios, se centró en la investigación de una muerte en el emblemático Yosemite National Park. El agente Turner, marcado por la pérdida de su hijo Caleb en el mismo parque años atrás, se vio envuelto en un caso que lo obligó a confrontar tanto el misterio de una mujer no identificada que cayó desde El Capitán como sus propios traumas personales. A lo largo de la investigación, Turner colaboró con la novata Naya Vasquez (interpretada por Lily Santiago), bajo la supervisión del jefe de guardabosques Paul Souter (Sam Neill). La trama, que incluyó la aparición de una conspiración relacionada con el narcotráfico, destacó por su enfoque en el desarrollo de personajes y la utilización del entorno natural como un elemento narrativo central.

La decisión de trasladar la acción a un nuevo parque nacional en la segunda temporada responde tanto a la lógica interna de la serie como a la realidad de los agentes de la ISB, quienes suelen desplazarse entre diferentes parques. Según explicó Mark L. Smith a Tudum, “este no será el primer parque en el que Turner ha estado desde Yosemite. Ha visitado muchos parques y ha asumido numerosos casos. Este será el más reciente y será más impactante para él”. La intención de los creadores es que el nuevo escenario contraste radicalmente con Yosemite, explorando la diversidad cultural y geográfica de los parques nacionales de Estados Unidos.

La primera temporada destacó por su ambientación en Yosemite y su enfoque en el desarrollo de personajes. (Crédito: Ricardo Hubbs/Netflix © 2025)

El cambio de entorno no solo afectará la atmósfera visual, sino también la dinámica del protagonista. Mientras que en Yosemite Turner se movía con soltura y lideraba las investigaciones, en la nueva temporada se encontrará en una posición menos familiar, adoptando un rol más cercano al de su compañera Vasquez en la primera entrega. Mark L. Smith detalló: “Turner estaba tan cómodo en Yosemite. Era quien lideraba y la gente lo seguía. Ahora, lo pondremos en una situación incómoda… Esta vez lo acompañaremos mientras se orienta en un parque nuevo”. Esta estrategia narrativa busca renovar el arco del personaje y ofrecer al público una perspectiva diferente sobre su evolución.

La interacción con los habitantes del nuevo parque será otro de los ejes de la temporada. El equipo creativo planea poblar el entorno con personajes que influyan en Turner de maneras diversas, tanto positivas como negativas. Además, no se descarta la reaparición de algunos colegas de Yosemite.

La serie criminal creada por Elle Smith y Mark L. Smith cambia de escenario y promete nuevas dinámicas. (Crédito: Ricardo Hubbs/Netflix © 2025)

El éxito de Indomable se refleja en sus cifras: 80% de aprobación en el Tomato Meter y 71% en el Popcorn Meter de Rotten Tomatoes, con cuatro de cada cinco críticos valorando positivamente la serie. El consenso destaca que “la sólida interpretación de Eric Bana eleva el misterio criminal, enmarcado por el suntuoso telón de fondo de Yosemite”. En Metacritic, la serie obtiene un 62 de Metascore y un 58 de puntuación de usuario, mientras que en IMDb alcanza un 7,2.

No obstante, la transición de miniserie a serie regular abre la puerta a modificaciones estructurales. La posibilidad de imprimir mayor dinamismo a la trama se presenta como una vía para atraer a nuevos públicos y evitar la repetición de fórmulas.

Eric Bana regresa como el agente Kyle Turner, enfrentando nuevos retos en un parque nacional diferente. (Crédito: Ricardo Hubbs/Netflix © 2025)

La segunda temporada de Indomable buscará, por tanto, equilibrar la exploración de nuevos paisajes y personajes con una narrativa que mantenga la esencia de la serie, pero que también responda a las expectativas de quienes desean una experiencia más ágil.

