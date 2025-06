Netflix confirma la renovación de “Ransom Canyon” para una segunda temporada y anticipa nuevas historias en el drama romántico western

Tres dinastías ganaderas luchan con pasión por su tierra, su legado y sus seres queridos en un pequeño pueblo de Texas. (Crédito: Netflix)

Netflix ha confirmado la renovación de Ransom Canyon para una segunda temporada, consolidando su apuesta por el drama romántico western que protagonizan Josh Duhamel y Minka Kelly. La plataforma de streaming anunció la noticia luego de dos meses después del estreno de la primera temporada, que constó de 10 episodios y adaptó la exitosa serie de libros de Jodi Thomas. La producción, ambientada en el Texas Hill Country pero filmada en Nuevo México, regresará a los estudios de Netflix en Albuquerque para el rodaje de la nueva entrega, previsto para septiembre.

La serie, que representa el primer drama romántico western de Netflix, ha logrado captar la atención de la audiencia global. Desde su lanzamiento la ficción permaneció durante cuatro semanas en la lista de los 10 mejores programas de televisión en inglés a nivel mundial y alcanzó el Top 10 en 77 países. Este desempeño subraya el atractivo internacional de la historia, que explora la vida de tres dinastías familiares ganaderas en el Texas Hill Country, enfrentadas por el control de la tierra y amenazadas por fuerzas externas que buscan alterar su modo de vida.

La química entre Josh Duhamel y Minka Kelly impulsa el atractivo del drama romántico western. (Crédito: Netflix)

April Blair, productora ejecutiva y showrunner de la serie, lidera la sala de guionistas de la segunda temporada. Blair expresó su entusiasmo por la renovación, declarando: “Estoy encantada de que Netflix esté lista para retomar el control de Ransom Canyon. Nuestro pequeño rincón de ensueño en Texas Hill Country está lleno de historias aún por contar, y estamos deseando compartirlas con nuestros increíbles fans. Prepárense para otra aventura”. Sus palabras reflejan la confianza en el potencial narrativo de la serie y la intención de profundizar en los relatos de los personajes y sus conflictos.

El elenco principal de la primera temporada incluyó, además de Duhamel y Kelly, a James Brolin, Eoin Macken, Lizzy Greene, Andrew Liner, Garrett Wareing, Jack Schumacher y Marianly Tejada. Para la segunda temporada, todos los actores regresarán, excepto Brolin, cuyo arco argumental concluyó en la primera entrega. La serie también introducirá un nuevo personaje: la esposa de Yancy, interpretado por Jack Schumacher. Este personaje fue presentado de manera enigmática al final de la primera temporada, con una aparición de espaldas a la cámara. Erica Dasher, conocida por su papel en Jane by Design, otra serie de Blair, interpretó a la misteriosa mujer en esa breve escena. Blair reveló que Dasher aceptó servir como doble con la condición de tener la oportunidad de audicionar para el papel en la segunda temporada. “Ahora que estamos en la sala de la temporada 2, es un personaje muy divertido que está tomando forma y tiene una historia de fondo muy jugosa”, comentó Blair en abril, anticipando el desarrollo de nuevas tramas y relaciones.

Netflix renueva 'Ransom Canyon' para una segunda temporada tras su éxito global. (Crédito: Anna Kooris/Netflix © 2025)

La producción de Ransom Canyon se distingue por su ambientación en el Texas Hill Country, aunque la filmación se realiza en Nuevo México. Los estudios de Netflix en Albuquerque han servido como base para el rodaje, proporcionando los paisajes y escenarios necesarios para recrear la atmósfera rural y ganadera que caracteriza a la serie. Esta elección logística permite aprovechar los recursos técnicos y humanos de la región, al tiempo que mantiene la autenticidad visual de la historia.

La serie forma parte de la estrategia de Netflix de ofrecer “entretenimiento reconfortante”, una categoría que incluye títulos como Virgin River, Sweet Magnolias, The Lincoln Lawyer y My Life with the Walter Boys. Estas producciones comparten el enfoque en comunidades pequeñas, relaciones familiares y conflictos personales, elementos que han demostrado resonar con una audiencia amplia y diversa. Ransom Canyon se suma a este catálogo con su mezcla de drama, romance y el trasfondo del western moderno.

La serie western romántica de Netflix regresa con nuevos personajes y tramas en septiembre. (Créditos: Netflix)

El equipo creativo detrás de la primera temporada incluyó a Blair como productora ejecutiva junto a Dan Angel y Josh Duhamel. El grupo de guionistas estuvo compuesto por Blair, Joe Fazzio, Paul Haapaniemi, Laura Nava y Lucas Rojas, mientras que la dirección de los episodios recayó en Amanda Marsalis, David McWhirter, Meera Menon y Michael Offer. Esta combinación de talentos ha permitido construir una narrativa sólida y personajes complejos, factores que han contribuido al éxito de la serie.

La respuesta del público y la crítica ha sido positiva, como lo demuestra la permanencia de la serie en los rankings globales de Netflix. La plataforma ha encontrado en Ransom Canyon una fórmula efectiva para atraer espectadores interesados en historias de familia, legado y resistencia frente a la adversidad.

La producción de la segunda temporada se realizará nuevamente en los estudios de Netflix en Albuquerque. (Crédito: Netflix)

La producción de la segunda temporada, programada para septiembre, marca el inicio de una nueva etapa para la serie. El regreso a los estudios de Albuquerque garantiza la continuidad en la calidad visual y técnica, mientras que la dirección de April Blair asegura la coherencia narrativa y el desarrollo de los personajes.

Con un equipo creativo consolidado y un elenco comprometido, la serie se prepara para ofrecer otra entrega llena de emociones, conflictos y paisajes evocadores.