“NCIS: Origins” revela detalles inéditos sobre el pasado de Gibbs y la creación de un equipo legendario en la televisión policial

AXN estrena “NCIS: Origins”, la precuela que explora los inicios de Leroy Jethro Gibbs el 25 de junio. (Crédito: Greg Gayne/CBS)

El canal de televisión AXN presenta el estreno de NCIS: Origins, la esperada precuela del drama policial que explora los inicios de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión, Leroy Jethro Gibbs, el miércoles 25 de junio a las 23:55 en exclusiva para América Latina.

La llegada de NCIS: Origins marca un hito para los seguidores de la franquicia y para quienes buscan adentrarse en el universo de los agentes especiales. La serie, ambientada en 1991, se sitúa en la flamante oficina de NCIS en Camp Pendleton, donde un joven Gibbs —interpretado en esta etapa por Austin Stowell— inicia su carrera como agente especial. La narrativa, guiada por la voz de Mark Harmon, quien encarnó a Gibbs durante casi dos décadas, ofrece una mirada inédita a los orígenes y motivaciones del personaje.

El legado de Gibbs revive en la precuela NCIS: Origins. (Crédito: Sonja Flemming/CBS ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.)

El proyecto surge de una iniciativa familiar, ya que Mark Harmon y su hijo Sean Harmon figuran entre los cuatro productores ejecutivos responsables de la idea original. Ambos presentaron el concepto del spin-off a la cadena CBS, que aprobó rápidamente la producción. Esta colaboración familiar no solo aporta autenticidad al relato, sino que también garantiza la continuidad del legado de Gibbs en la pantalla.

El elenco de NCIS: Origins introduce nuevos rostros y diversidad al universo de la franquicia. Kyle Schmid asume el papel del legendario Mike Franks, mientras que Diany Rodriguez interpreta a Vera Strickland y Mariel Molino da vida a Cecilia “Lala” Domínguez, una figura central en la vida del joven Gibbs. El reparto se completa con Caleb Foote como Bernard “Randy” Randolf, Tyla Abercrumbie como Mary Jo Hayes y Bobby Moynihan en el papel de Woodrow “Woody” Browne. Este equipo, variado y entrañable, promete una dinámica llena de tensión y camaradería, elementos característicos del género policial.

La serie revela el pasado de Gibbs en la oficina de NCIS en Camp Pendleton, con Austin Stowell como protagonista.(Crédito: Sonja Flemming/CBS ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.)

La serie mantiene el ADN del procedimental policial que ha definido a AXN durante años. Cada episodio presenta casos por resolver, acción constante y una narrativa emocional que profundiza en temas como el duelo, el compañerismo y la construcción de una vocación. A lo largo de la primera temporada, NCIS: Origins revelará aspectos desconocidos del pasado de Gibbs, sorprendiendo incluso a los seguidores más fieles de la saga. “A lo largo de la primera temporada, la serie irá develando aspectos del pasado de Gibbs que ni siquiera los fans más fieles imaginaron”, destaca la producción.

Para quienes crecieron con la serie original, esta precuela representa una oportunidad de regresar a los orígenes y comprender los eventos y relaciones que forjaron el carácter de Gibbs. Para los nuevos espectadores, NCIS: Origins ofrece una puerta de entrada ideal al universo de NCIS, permitiendo descubrir por qué la franquicia se mantiene vigente tras más de veinte años en pantalla.

Mark Harmon y su hijo Sean lideran la producción ejecutiva, asegurando la continuidad del legado de la franquicia.(Crédito: Greg Gayne/CBS ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.)

Durante casi dos décadas, Mark Harmon interpretó a Leroy Jethro Gibbs, consolidándose como uno de los personajes más queridos de la televisión. Su trabajo no solo lo catapultó a la fama, sino que también lo posicionó como una figura clave detrás de cámaras. Aunque se despidió de la serie principal en 2021, su influencia persiste, especialmente en este nuevo spin-off, donde asume el rol de narrador y productor ejecutivo. Esta doble función le permite supervisar la fidelidad del personaje y asegurar que la esencia de Gibbs permanezca intacta en cada episodio.

Austin Stowell, encargado de dar vida al joven Gibbs, ha contado con el apoyo directo de Harmon durante el proceso de producción. En una entrevista con US Weekly, Stowell relató que “Harmon no solo lo apoyó en el proceso, sino que también le ofreció valiosos consejos. ‘Fue muy expresivo, no tanto sobre qué debía hacer, sino más sobre la postura y la mentalidad [del personaje]’”, explicó el actor, quien también resaltó el ambiente de trabajo positivo que se generó en el set. “Es un líder maravilloso para nosotros”, añadió Stowell, subrayando la importancia de la guía de Harmon para el elenco y el equipo técnico.

La narrativa mantiene el ADN policial de AXN, con casos por resolver y una mirada profunda a la psicología de los personajes. (Crédito: Sonja Flemming/CBS ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.)

La fórmula de NCIS ha demostrado su eficacia a lo largo del tiempo, pero el desafío de Origins consiste en aportar una perspectiva renovada. El equipo creativo busca profundizar en la psicología de los personajes y explicar cómo se convirtieron en las figuras que los espectadores conocen dos décadas después. “Nuestro trabajo consiste en ir más allá, así que con esta nueva serie intentamos tener un poco más de perspectiva. Estamos llegando a explicar qué hace que estos personajes sean ellos; en cómo se convirtieron en los personajes que vemos en la serie 20 años más tarde”, afirmó Stowell.

Por su parte, Mark Harmon expresó su satisfacción con la interpretación de Stowell desde el primer momento. “Nos vestimos parecido. Cuando entró, pareció que la habitación se movía un poco”, comentó Harmon, evidenciando la conexión inmediata entre ambos actores y la continuidad visual y emocional del personaje.

La serie promete revelar misterios nunca antes contados sobre los orígenes y relaciones de los personajes principales. (Crédito: Greg Gayne/CBS ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.)

La importancia de Harmon en la franquicia trasciende su papel como narrador. Su colaboración como productor ejecutivo, junto a su hijo, garantiza que la serie mantenga la esencia que conquistó a los primeros seguidores y que el legado de NCIS se preserve para las nuevas generaciones. La serie, además, promete resolver uno de los misterios más antiguos de la franquicia: “21 años después, por fin sabremos cómo se conocieron estos personajes”, un dato largamente esperado por los fanáticos.

Uno de los atractivos de NCIS: Origins radica en su accesibilidad. No resulta necesario haber seguido todas las temporadas de la serie original para disfrutar plenamente de la precuela. Para quienes han acompañado a Gibbs durante años, la serie representa una oportunidad única de comprender las motivaciones y experiencias que lo llevaron a convertirse en el líder icónico que todos reconocen.

“NCIS: Origins” es accesible para nuevos espectadores y un regreso nostálgico para los seguidores de la saga. (Credito: Sonja Flemming/CBS ©2024 CBS Broadcasting, Inc.All Rights Reserved.)

El estreno de NCIS: Origins está programado para el 25 de junio de 2024 a las 23:55 en AXN, con emisiones regulares todos los miércoles a la misma hora. La serie se perfila como un evento televisivo que atraerá tanto a los seguidores de larga data como a quienes buscan descubrir el atractivo de una de las franquicias policiales más exitosas de la televisión contemporánea.