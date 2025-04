Kevin Bacon regresa a la pantalla chica con “Cazador de demonios”, una serie de terror y comedia en Prime Video

Le va a caer el infierno. Kevin Bacon es el Cazador de Demonios, que se estrenará el 3 de abril en Prime Video. (Crédito: Prime Video)

Hoy Prime Video estrena “Cazador de demonios” (The Bondsman), una nueva serie que combina terror, comedia y acción, protagonizada por el reconocido actor Kevin Bacon. La trama sigue a Hub Halloran, un cazarrecompensas que, tras morir, es resucitado por el Diablo para cumplir una misión muy particular: capturar a los demonios que han escapado del infierno y devolverlos a su prisión. Este giro sobrenatural no solo lo enfrentará a criaturas infernales, sino también a los fantasmas de su propio pasado, mientras busca redimirse en el amor, la vida y su olvidada carrera musical.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Halloran no estará solo en esta tarea, ya que contará con la ayuda —y los obstáculos— de su familia distanciada. A lo largo de los ocho episodios que conforman la serie, el protagonista deberá enfrentarse a sus propios pecados, los cuales lo condenaron en primer lugar, y descubrir si es posible una segunda oportunidad en la vida. Además, la música country jugará un papel importante en esta historia, añadiendo un toque único a la narrativa.

Kevin Bacon regresa a la televisión en "Cazador de demonios", una serie de acción, terror y humor negro. (Crédito: Prime Video)

Un elenco de lujo y un equipo creativo destacado

Kevin Bacon, que forma parte de la industria del entretenimiento hace ya cuatro décadas, lidera el reparto de esta producción. Conocido por su versatilidad, Bacon ha brillado en películas icónicas como Footloose (1984), JFK (1991), Río místico (2003) y Tremors (1990). Recientemente, participó en proyectos como MaXXXine (2024) y El vengador tóxico (2025), consolidando su presencia en géneros variados. Ahora, con CAzador de demonios, el actor da un nuevo salto a la pantalla chica, interpretando a un personaje que promete ser tan irreverente como complejo.

El elenco se completa con nombres destacados como Jennifer Nettles (El exorcista: Creyentes), Damon Herriman (Justified), Beth Grant (No Country for Old Men), Maxwell Jenkins (Arcadian) y Jolene Purdy (The White Lotus). Este grupo de actores aportará profundidad y dinamismo a la historia, explorando las relaciones familiares y los conflictos internos que rodean al protagonista.

Hub Halloran, cazarrecompensas resucitado, enfrenta demonios mientras busca redimirse y encontrar paz. (Créditos: Prime Video / Blumhouse Television)

En cuanto al equipo creativo, la serie fue creada por Grainger David y cuenta con Erik Oleson como showrunner. Oleson es conocido por su trabajo en producciones como Carnival Row y la tercera temporada de Daredevil en Netflix. Además, The Bondsman es una producción de Blumhouse Television, la compañía detrás de éxitos como Into the Dark y The Sticky, lo que garantiza un enfoque innovador y de alta calidad en la narrativa y la producción.

La premisa de un cazarrecompensas convertido en cazador de demonios no es completamente nueva, pero la participación de Kevin Bacon y el enfoque irreverente de la serie le otorgan un atractivo especial. Además, el trasfondo emocional del protagonista, quien debe lidiar con los errores de su pasado mientras intenta redimirse, añade una capa de profundidad que podría resonar con la audiencia.

Kevin Bacon incorpora el humor negro en un giro inusual de carreras musicales y demonios. (Créditos: Prime Video / Blumhouse Television)

En un panorama televisivo donde las historias de cazadores de demonios han sido exploradas en múltiples ocasiones, Cazador de demonios busca destacar con su enfoque fresco y su mezcla de humor, acción y terror. Con Kevin Bacon al frente, esta producción tiene el potencial de convertirse en un nuevo éxito para Blumhouse Television y Prime Video, capturando la atención de los espectadores y ofreciendo una experiencia única en el mundo del streaming.