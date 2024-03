Jennifer Lopez se pierde en el espacio y salva al mundo con la I.A. en esta película de Netflix

Una mujer que lucha por la humanidad en un futuro en el que una inteligencia artificial ha determinado que la única forma de acabar con la guerra es acabar con la humanidad. (Netflix)

Luego de convertirse en una asesina en La madre, Jennifer Lopez está lista para protagonizar su próxima película para Netflix: Atlas, un film de ciencia ficción en el que la estrella se embarca en una aventura espacial y termina perdiéndose. El largometraje, que se estrena el próximo 24 de mayo en la plataforma, abarca el tema de la relación entre el ser humano y la tecnología en una historia donde la acción y los dilemas morales en torno a la inteligencia artificial toman control de la narrativa. Se trata de un film que posiblemente va a dar de qué hablar debido a que aborda un tema bastante cercano a la actualidad.

Además de Lopez, el proyecto también cuenta con la participación de actores como Simu Liu, conocido por su papel en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos; Sterling K. Brown, de la aclamada serie This is Us; y Mark Strong, que ha tenido roles destacados en títulos como Kingsman: El servicio secreto. Esta combinación de talentos asegura una representación rica en matices y profundidades de personajes, situando a Atlas como una producción con potencial para atraer a una amplia audiencia.

"Atlas" ofrece una narrativa futurista donde Jennifer López interpreta a una misántropa intentando salvar a la humanidad de una IA descontrolada. (Créditos: Netflix)

“Atlas”, una lucha por la supervivencia humana

Sigue la historia de Atlas Shepherd (Lopez), una analista de datos misántropa con una profunda desconfianza hacia la inteligencia artificial. La película la presenta en una misión crítica: capturar a un robot renegado con el que comparte un misterioso pasado. Sin embargo, cuando la situación se complica, ella se ve obligada a replantear su percepción sobre la tecnología para salvar el futuro de la humanidad.

Bajo la dirección de Brad Peyton, la premisa no solo ofrece una aventura de ciencia ficción, sino que también plantea una reflexión sobre nuestra relación con la tecnología. A medida que la protagonista navega por un mundo futurista, el guion de Leo Sardarian y Aron Eli Coleite, retrata el conflicto entre la dependencia humana de las máquinas y el temor a ser superados por ellas.

Dirigida por Brad Peyton, "Atlas" explora la complicada relación entre humanos y máquinas a través de una historia apasionante. (Créditos: Netflix)

Otras películas de Jennifer Lopez en Netflix

J.Lo brilla en varias películas disponibles en Netflix, mostrando su versatilidad en géneros que van desde la comedia romántica hasta el drama de acción. Entre sus roles destacados, encontramos a una madre soltera en busca del amor, una superviviente de abuso doméstico y una ex asesina protegiendo a su hija.

El plan B

Comedia romántica que sigue la historia de Zoe (Lopez), una mujer que decide convertirse en madre soltera mediante inseminación artificial, justo antes de conocer a Stan, quien se convertirá inesperadamente en el amor de su vida. La trama se desarrolla alrededor de los malentendidos, retos y situaciones cómicas que enfrenta la pareja al adaptarse a la idea de convertirse en padres, explorando temas de amor, compromiso y familia.

Jennifer López brilla en esta comedia romántica, donde amor inesperado y maternidad se entrelazan en una historia conmovedora. (Créditos: Netflix)

Nunca más

La película narra la intensa lucha de una joven madre llamada Slim, quien tras descubrir la infidelidad y enfrentar el abuso de su esposo, decide huir para proteger a su hija. Su viaje se convierte en una desesperada búsqueda de seguridad y empoderamiento. Capacitándose en defensa personal y con la ayuda de allegados, Slim se ve forzada a confrontar a su agresor en un emocionante clímax, buscando poner fin al ciclo de violencia y comenzar una nueva vida libre de miedo junto a su pequeña.

La madre

Film de acción que cuenta la historia de una ex asesina que debe regresar del anonimato para salvar a la hija que dejó atrás hace años. Ante la amenaza que se cierne sobre su única descendiente, el personaje de Lopez emerge de su escondite, demostrando que su instinto protector y habilidades letales permanecen intactos.

Un intenso thriller de acción donde Jennifer López, como una ex asesina, enfrenta su pasado para proteger a su hija. (Créditos: Netflix)

Sueño de amor

Jennifer López interpreta a Marisa Ventura, una madre soltera y dedicada camarera en un lujoso hotel de Manhattan, que sueña con un futuro mejor para ella y su hijo. Un encuentro fortuito y un malentendido llevan a que Christopher Marshall, un prominente político interpretado por Ralph Fiennes, la confunda con una huésped adinerada del hotel. A pesar de las diferencias de clase y los obstáculos sociales, surge entre ellos una inesperada historia de amor, desafiando las convenciones y expectativas de su entorno.

Home: no hay lugar como el hogar

Película animada que narra la aventura de un alienígena llamado Oh y una joven, Gratuity Tip Tucci, interpretada por J.Lo, en su búsqueda por reencontrarse con su madre tras la invasión de su planeta por una raza alienígena llamada los Buv. A lo largo de la historia, Tip y Oh desarrollan una profunda amistad mientras enfrentan diversos desafíos para reunir a Tip con su madre, Lucy Tucci.