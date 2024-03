“You” suma un misterioso personaje en su temporada final

La última temporada de la serie ya genera expectativas, manteniendo los detalles de la trama en secreto. (Netflix)

You es uno de los títulos más exitosos de Netflix en la actualidad y, a casi seis años de su debut televisivo, la serie alista su temporada final. Inspirada en la exitosa novela de Caroline Kepnes, Cadáveres ocultos, la historia profundiza en el complejo perfil de un librero llamado Joe Goldberg, un hombre cuyo amor se transforma rápidamente en obsesión y peligro. Desarrollada por Sera Gamble y Greg Berlanti, quienes también figuran como productores ejecutivos junto a Gina Girolamo, Leslie Morgenstein, Sarah Schechter y Michael Foley, la producción capturó la atención de la audiencia por su narrativa intensa y personajes detalladamente elaborados.

Te puede interesar: Netflix presenta a Andrew Scott y Dakota Fanning en una obra maestra de la literatura policiaca

La actriz Madeline Brewer fue anunciada para sumarse al elenco de la quinta y última temporada del drama psicológico, donde compartirá pantalla con Penn Badgley. Brewer interpretará a Bronte, una dramaturga de espíritu libre y enigmática que se involucra con Joe, el personaje de Badgley, a través de su trabajo en la librería de este. La conexión entre ambos, fundamentada en la literatura y la pérdida, empuja a Joe a reflexionar sobre su vida y lo que ha llegado a ser.

Madeline Brewer dará vida a Bronte, un personaje que promete profundidad y misterio en la narrativa de "You". (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Brewer es conocida por su papel de Janine en The Handmaid’s Tale y ha participado en otros proyectos destacados como Orange is the New Black y películas como Estafadoras de Wall Street y The Ultimate Playlist of Noise. Su carrera también abarca apariciones en Black Mirror y Hemlock Grove. Por su parte, Badgley vuelve a encarnar al encantador y calculador Joe, en una interpretación que ha recibido elogios tanto de la crítica como del público. Junto a él, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage y Ed Speleers completan el reparto. La cuarta temporada, ambientada en Londres, presentó a Joe bajo una nueva identidad, persiguiendo a Marienne (Gabrielle) por Europa mientras se veía forzado a enfrentar a un asesino misterioso.

¿De qué trata la serie?

La trama de You sigue a Joe Goldberg, un empleado de una librería en el East Village, cuya obsesión por Guinevere Beck, una aspirante a escritora que entra a su tienda, lo lleva a utilizar internet y las redes sociales para infiltrarse en su vida. Con solo un nombre obtenido de una tarjeta de crédito, Joe descubre todos los detalles públicos de Beck, desde su universidad hasta su dirección, gracias a su Facebook público y sus constantes tuits. Utilizando el vasto acceso que la tecnología le ofrece sobre Beck, orquesta una serie de eventos que lo posicionan como el hombre perfecto a sus ojos, transformándose de un simple acosador a su novio. Sin embargo, la oscuridad subyace en sus métodos, pues Joe está dispuesto a eliminar cualquier obstáculo en su camino hacia Beck, incluso si eso significa cometer asesinato.

Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, regresa para enfrentar nuevos desafíos en los episodios finales. (Créditos: Netflix)

La saga literaria de Caroline Kepnes es una exploración aterradora de la vulnerabilidad ante el acecho y la manipulación en nuestra era hiperconectada. Kepnes logra presentar una página tras otra de suspenso, en una novela compulsivamente legible que destaca los peligros potenciales de nuestra exposición en línea. El primer libro se lanzó en 2014, y le siguieron los títulos Hidden Bodies (2016), You Love Me (2021) y For You and Only You: A Joe Goldberg Novel (2023).

¿Cuándo llega la temporada 5 de “You”?

La producción de esta temporada final cuenta con Sera Gamble y Greg Berlanti como creadores, y un equipo de productores ejecutivos que incluye a Michael Foley y Justin W. Lo. La quinta temporada de You ya comenzó a generar expectativas, con Netflix manteniendo en secreto muchos detalles específicos sobre la trama y otros posibles nuevos integrantes del reparto. Además de Penn Badgley, se mencionó que John Stamos, entre otros, podría reaparecer, sumando mayor intriga sobre el desarrollo de esta última etapa.

La serie "You", inspirada en la obra de Caroline Kepnes, lleva el suspense digital a un nuevo nivel. (Créditos: Netflix)

Por ahora, no está confirmada la fecha de estreno, pero se espera que llegue en algún momento de 2024. Se recuerda que hubo un retraso en la producción de los nuevos episodios debido a la huelga de SAG-AFTRA que demandó mejoras laborales en Hollywood, un evento histórico que paralizó rodajes y salas de guionistas en Estados Unidos. Mientras tanto, puedes ver las primeras cuatro temporadas en la plataforma de streaming.