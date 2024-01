“La sociedad de la nieve”: la escena que hizo llorar a Carlitos Páez y más datos del detrás de cámaras

Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972, interpreta a su padre en la película 'La sociedad de la nieve' y nos cuenta cómo fue esa experiencia de la mano del director J.A. Bayona. (Netflix)

“En realidad no es cuando uno debería llorar”, dice Carlitos Páez al ver una de las escenas de La sociedad de la nieve (The Society of the Snow), película de Netflix que retrata la famosa Tragedia de los Andes. El film de J.A. Bayona —que consiguió una nominación a los Globos de Oro 2024 y busca una nominación al Oscar este año— , contó con la participación de algunos de los sobrevivientes en algunas secuencias breves. De tal manera, Páez contó su experiencia, admitiendo que hubo un momento en particular cerca del final que lo emocionó hasta las lágrimas.

Si bien la historia ya había sido llevada al cine por el director Frank Marshall en ¡Viven! (1993) con las actuaciones de Ethan Hawke y John Malkovich, el mismo Páez y la audiencia coinciden en que la adaptación de Bayona es la que plasma de manera más realista todo lo que ocurrió con los 16 supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló el 13 de octubre de 1972 en la Cordillera de los Andes.

Enzo Vogrincic da vida a Numa Turcatti en "La sociedad de la nieve", el personaje mediante el que se cuenta la historia. (Créditos: Netflix)

La escena más dura para Carlitos Páez

En uno de los videos promocionales de Netflix que revelan todos los secretos detrás de cámaras, Carlitos Páez reveló que, si bien toda la película lo ha emocionado las cuatro veces que la ha visto, la escena en la que se mencionan los nombres de todos los sobrevivientes por radio es la única que le ha provocado el llanto.

“Bueno, esta es una de las escenas que a mi me tocó grabar representando a mi padre que fue una escena durísima, porque de alguna manera era meterme no solamente en la historia, sino también en la vida de mi padre, que fue un personaje muy importante en esta historia, porque fue el que nunca claudicó en seguir buscando”, comentó el ahora conferencista uruguayo de 70 años.

La producción de “La sociedad de la nieve” optó por utilizar nieve real complementada por nieve artificial no plástica, para aportar autenticidad a las escenas. (Créditos: Netflix)

Asimismo, Carlos comentó que el mencionar a cada uno de sus compañeros en el avión, se conmovió, porque recordaba los momentos que pasó con ellos durante los 76 días que estuvieron sufriendo bajo heladas temperaturas. “Cuando me toca nombrarme a mí mismo, a Carlos Miguel Páez, mi hijo, también me conmueve ver al actor que me representó”, dijo Páez. “Un momento durísimo, pero del cual tengo un enorme orgullo y es en el momento donde yo personalmente termino llorando en la película”, agregó.

“Creo que haber filmado ese pase de lista fue el orgullo mayor de poder representar a mi padre, pero también fue de las cosas más duras que me tocó vivir”, señaló sobre las más de nueve veces que tuve que repetir la secuencia bajo la dirección del director español. Sobre la escena en la que Carlitos Páez se reencuentra con su hijo, señala: “Mi padre estaba ahí. Eso es lo que yo más destaco, que todo lo que yo había peleado para llegar con mi familia, del otro lado había sido igual”.

Adéntrate en la verdadera historia de "La sociedad de la nieve" con el guionista y director Juan Antonio Bayona, los supervivientes del accidente aéreo y los familiares de los que no lograron volver a casa. (Netflix)

Las exigencias físicas de J.A. Bayona

Los actores de La sociedad de la nieve experimentaron transformaciones físicas significativas en búsqueda de la autenticidad de sus roles, adaptando sus cuerpos a través de un control alimenticio estricto que emulaba la desnutrición vivida por los personajes reales. Precisamente, Carlitos Páez no escapó de esta medida y también tuvo que bajar de peso, teñirse el pelo y pasar por maquillaje para quedar idéntico a su papá. “Tengo fotografías curiosas en las que estoy igual a mi padre”, detalló.

Bayona compartió en Twitter: “Esta foto muestra el compromiso de los actores de La sociedad de la nieve con sus personajes. Este es el aspecto físico de Simón Hempe, el primer y último día de rodaje. Antonio Escribano padre e hijo, dos nutricionistas de Córdoba que ya habían trabajado en la película Gordos, diseñaron una dieta específica para cada uno de los actores y realizaron un seguimiento semanal para velar por su salud”, ilustrando así el proceso con una gráfica antes y después de uno de los actores.

Simón Hempe, de "La sociedad de la nieve" y su cambio físico para la película. (Créditos: Twitter/JA Bayona)

La sociedad de la nieve lidera el Top 10 de Netflix a nivel global tras estrenarse el pasado 4 de enero en el servicio de streaming.