Fraude millonario en criptomonedas: el documental sobre una de las mayores estafas del bitcoin

Se trata de un documental vertiginoso y desenfrenado del director Bryan Storkel, productor de "The Legend of Cocaine Island" y director de "El forajido de PEZ". (Créditos: Netflix)

El documental Criptoestafas (Bitconned), dirigido por Bryan Storkel, ofrece una visión íntima de esta historia. Trapani, junto a su familia, ex amigos y el periodista que sacó a la luz el caso de Centra Tech, relata su travesía, proporcionando una narrativa franca y descarnada. A diferencia de otras investigaciones sobre estafas, como el conocido caso del El estafador de Tinder, este título se adentra en un tema más amplio y de gran relevancia actual: el impacto de las criptomonedas en la economía global.

Te puede interesar: El conmovedor himno “We Are the World” y los secretos de su creación son revelados en documental de Netflix

Esta producción de una hora y 34 minutos, disponible en Netflix desde el 1 de enero de 2024, ha capturado la atención de los aficionados a los crímenes reales. La trama se enfoca en cómo Trapani y sus socios aprovecharon el caos del mercado financiero digital para defraudar a inversores, financiando así un estilo de vida de lujos y excesos.

Ray en persona explica a los espectadores los altibajos de su impresionante aventura, acompañado de su familia, sus examigos y el periodista que destapó el caso. (Créditos: Netflix)

Ray Trapani, cuyo sueño desde niño era convertirse en delincuente, encontró su oportunidad de oro durante el auge económico de las criptomonedas en 2017. Sin experiencia previa, pero con una visión clara, ideó un plan ambicioso: crear una tarjeta de débito de criptomonedas. Este proyecto, bautizado como Centra Tech, se apoyó en el uso de perfiles falsos en LinkedIn y el patrocinio de celebridades, lo que le permitió acumular millones de dólares diariamente a pesar de su cuestionable legalidad.

Raymond Trapani, el rey de la estafa

Su historia cobró notoriedad en el mundo financiero y tecnológico, particularmente en 2017, durante el auge de las bitcoins. Trapani, desde una temprana edad, mostró una inclinación hacia la vida delictiva, lo que eventualmente lo llevó a concebir y ejecutar un esquema fraudulento en el mercado de las criptomonedas.

Ray Trapani desde pequeño estuvo vinculado al mundo de las estafas. (Créditos: Netflix)

La trama de este joven se centró en la creación de una tarjeta de débito de criptomonedas a través de su empresa, Centra Tech. Sin experiencia previa en el campo, utilizó perfiles falsos en LinkedIn y el apoyo de celebridades pagadas para promocionar su negocio, logrando acumular millones de dólares diariamente a través de métodos cuestionables y engañosos. Este esquema, a pesar de su naturaleza ilegítima, parecía ser exitoso inicialmente.

Te puede interesar: Los campamentos salvajes en los que participaron Paris Hilton y el hijo de Tom Hanks

Ray Trapani se ha convertido en un símbolo de los peligros y el lado oscuro del mercado emergente de las criptomonedas, representando un caso de estudio sobre cómo la innovación tecnológica puede ser mal utilizada para fines fraudulentos. Sus delitos cometidos son un recordatorio de la necesidad de regulación, vigilancia y ética en el mundo de las finanzas digitales.

El documental que expone los secretos oscuros de las criptomonedas. (Créditos: Netflix)

Manipulación de las criptomonedas

Lo más llamativo de este documental es el cinismo con que Ray presenta su relato ante las cámaras. La producción no solo expone la codicia y ambición de su protagonista, sino también el ingenio y la astucia con la que logró sus fines ilícitos. La historia de Trapani es un ejemplo claro de cómo las criptomonedas, a pesar de su promesa de democratizar las finanzas, también pueden ser manipuladas para esquemas fraudulentos.

Te puede interesar: Así es el documental de HBO Max que explora el miedo tecnológico del año 2000

Este caso no solo sirve como una advertencia para los inversores de criptomonedas, sino que también arroja luz sobre la necesidad de una mayor regulación y supervisión en este naciente y volátil mercado. Criptoestafas no solo es una crónica de un crimen financiero, sino también una reflexión sobre la ética y las repercusiones de la tecnología financiera en la sociedad.

"Criptoestafas" llegó a la plataforma de streaming el pasado 1 de enero de 2024. (Créditos: Netflix)

Sinopsis y dónde ver “Criptoestafas”

“Desde muy pequeño, Ray Trapani siempre había querido ser delincuente. En 2017, en plena euforia económica por el boom de las bitcoins, los estafadores aprovecharon la oportunidad. De modo que, cuando el amigo de Ray le propuso crear una tarjeta de débito de criptomonedas, Trapani no dudó un segundo. Solo había un problema: no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero, gracias a perfiles falsos de LinkedIn, el apoyo pagado de famosos y el deseo insaciable de la comunidad online de forrarse a toda velocidad, Centra Tech enseguida empezó a ganar millones de dólares al día. ¿Era verdad? No. ¿Funcionó? Quizá”, sostiene la sinopsis oficial. Criptoestafas se puede ver en Netflix.