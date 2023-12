Una obra maestra de intriga y venganza: así es el impactante k-drama que ingresó a Netflix

"The Penthouse" se estrenó originalmente en 2020 y su tercera temporada fue publicada en el 2021. (Créditos: SBS/Netflix)

El género makjang en la televisión coreana se caracteriza por ofrecer relatos de venganza, infidelidades y traiciones con giros extremadamente dramáticos. Aunque estos extremos puedan resultar abrumadores para algunos espectadores, también constituyen un irresistible gancho semejante al de las telenovelas latinas. En 2020, el k-drama The Penthouse se convirtió en un fenómeno por mover con eficiencia todos esos hilos, incluyendo el de presentar villanos perfectos. La serie de Corea del Sur que llegó a extenderse por tres temporadas ya está disponible en Netflix, y tiene potencial de ascender con prontitud al TOP 10.

Te puede interesar: “Berlín”, “The Penthouse” y “Salvajemente famosos” entre los estrenos del 25 al 31 de diciembre en streaming

La trama se desarrolla alrededor del Hera Palace, un edificio exclusivo para las familias más poderosas del país. Sus competitivos residentes, ansiosos por mantener el estatus, no escatiman en estrategias para que sus hijos sean aceptados en la prestigiosa Escuela de Artes Cheong-Ah. En ese contexto, el destino de tres madres se entrecruza por la tragedia, la ambición y secretos del pasado.

Oh Yoon Hee enfrenta un dilema moral que define el futuro académico de su hija Bae Ro Na. (Créditos: SBS/Netflix)

¿De qué trata “The Penthouse”?

Eugene interpreta a Oh Yoon Hee, una mujer de clase media que anhela una buena educación para su hija, quien además tiene un talento indudable para la ópera. Sin embargo, años atrás, ella conoció a quien sería su más grande enemiga. Cheon So Jin (Kim So Yeon) es una famosa soprano que hará hasta lo imposible para evitar el éxito de su excompañera de colegio.

Te puede interesar: La serie más monstruosa del año es de Netflix y la protagonizan dos grandes estrellas coreanas

La tercera protagonista es Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah), que parece tener una vida perfecta con el empresario Joo Dan Tae (Um Ki Joon). Ellos son residentes del penthouse en el último piso del edificio; sin embargo, el esposo oculta un grave secreto que romperá la fachada impoluta de su familia.

Um Ki Joon ("Dream High") también tuvo un rol principal en la turbulenta trama de "The Penthouse". (Créditos: SBS/Netflix)

The Penthouse además suma varios temas fuertes en la historia, como bullying, violencia y crimen. Un asesinato en el centro de Hera Palace lo cambia todo y el espectador recibe la tarea de ubicar la identidad del asesino, mientras se desarrolla la venganza de una madre herida.

Te puede interesar: Para ver en Navidad: 6 películas y series inspiradas en la vida de Jesús

La producción fue dirigida por Joon Dong Min, quien estuvo detrás de La última emperatriz (2019). La primera temporada se convirtió en el noveno k-drama más visto de la televisión coreana (hasta entonces) y ello llevó a expandir la trama por dos tandas de episodios adicionales. En total, la serie está compuesta por 48 capítulos y su gran acierto es mantener la intriga con giros narrativos.

Kim So Yeon como Cheon Seo Jin, una poderosa soprano que dirige la escuela de arte más influyente. (Créditos: SBS/Netflix)

La actuación del elenco adulto y juvenil recibió elogios, con un triunfo indiscutible de Kim So Yeon con el premio mayor de los SBS Drama Awards del 2021. Luego de su inolvidable rol de villana en Todo sobre Eva (2000), el personaje de Cheon So Jin es definitivamente un nuevo hito en su carrera.

Cabe precisar que la crítica definió, como una debilidad importante, la exageración y su poco realismo en el guion, un problema que crece en la temporada 3. No obstante, este es un obstáculo fácil de esquivar con la eficiencia de la serie para comprometer al espectador con la búsqueda de justicia de los personajes más débiles en el intrincado esquema de poder.

Puedes ver las tres temporadas de The Penthouse en Netflix desde el 29 de diciembre del 2023.