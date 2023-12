De regreso al multiverso con la temporada 2 de una importante serie de Marvel

El Vigilante tiene más historias que contar. Un episodio nuevo cada día por nueve días consecutivos como regalo de fin de año. (Disney Plus)

Marvel despide el 2023 a su manera, con episodios diarios de la serie que permite explorar otras aristas de sus figuras más icónicas. La temporada 2 de What if...? debutó en Disney+ el 22 de diciembre y presenta paulatinamente sus nueve capítulos hasta el día 30 del mes. Algunos de los rostros centrales de esta entrega son Nébula, Peter Quill, Happy Hogan, Iron Man, Capitana Carter, entre otros. Asimismo, un nuevo personaje será introducido por la narración del Vigilante (Jeffrey Wright). Se trata de Kahhori, una heroína procedente de los pueblos nativos americanos, creada exclusivamente para la producción de streaming.

“¿Qué hubiera pasado sí...?” Esa es la pregunta central que abre posibilidades narrativas en el complejo mundo de superhéroes en caso de que algun evento clave de las películas del UCM hubiese ocurrido de forma distinta. A. C. Bradley es el guionista principal de esta propuesta y Bryan Andrews dirige la mayor parte de la temporada. El espectador es guiado por la voz de Wright como el Vigilante.

La serie animada explora realidades alternativas dentro del vasto multiverso de Marvel (Créditos: Disney+)l

Cuáles son los episodios de la segunda temporada de “What if...?”

Las versiones animadas de los personajes de Marvel propician el reencuentro con algunos que ya se habían despedido (al menos por ahora) en la franquicia de acción real. Por ejemplo, Tony Stark protagoniza un vertiginoso episodio inspirado en la velocidad; mientras el quinto capítulo pone en escena a Peggy Carter y a la Viuda Negra. Estos son los títulos y fechas de lo que viene próximamente en esta serie.

22 de diciembre: “¿Qué pasaría si... Nébula se uniera a los Nova Corps?”

23 de diciembre: “¿Qué pasaría si... Peter Quill atacara a los héroes más poderosos de la tierra?”

24 de diciembre: “¿Qué pasaría si... Happy Hogan salvara la Navidad?”

25 de diciembre: “¿Qué pasaría si... Iron Man se estrellara contra el Gran Maestro?”

26 de diciembre: “¿Qué pasaría si... Capitana Carter luchara contra el Hydra Stomper?”

27 de diciembre: “¿Qué pasaría si... Kahhori reformara el mundo?”

28 de diciembre: “¿Qué pasaría si... Hela encontrara los 10 anillos?”

29 de diciembre: “¿Qué pasaría si... Los Vengadores se unieran en 1602?”

30 de diciembre: “¿Qué pasaría si... Strange Supremo interviniera?”

Nuevos episodios incluyen una guerra entre Capitana Carter y el Hydra Stomper. (Créditos: Marvel)

Una nueva heroína en el multiverso de Marvel

En la segunda temporada de What if...?, Marvel Studios no solo reimagina a sus personajes icónicos, sino que también introduce una figura completamente nueva y significativa. Kahhori, cuyo nombre significa “ella agita el bosque” o “es alguien que motiva a los que la rodean”, es una joven de la nación mohawk. Su historia comienza con una pregunta intrigante: ¿Y si el Teseracto hubiera caído en la Tierra en la Confederación Haudenosaunee, antes de la colonización de Norteamérica? En este escenario alternativo, Kahhori descubre su poder a través de un portal a las estrellas creado por el artefacto alienígena.

Según Disney+, el guionista Ryan Little trabajó estrechamente con miembros de la nación mohawk, incluyendo al historiador Doug George y la experta en idiomas Cecelia King, para configurar la historia de Kahhori. Este esfuerzo colaborativo garantizó la autenticidad cultural del personaje y el relato (con emisión programada para el 27 de diciembre), que se desarrolla en lengua nativa.

Kahhori, un personaje original, se introduce en esta temporada. (Créditos: Marvel)

Puedes ver seguir los nuevos episodios y la primera temporada de What if...? en Disney+.