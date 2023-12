“Percy Jackson”: ¿qué dice la crítica de la ambiciosa serie de Disney+?

Percy Jackson está en una peligrosa misión. Evadiendo monstruos y superando dioses, debe cruzar el país para devolver el rayo maestro de Zeus y evitar una guerra. (Disney Plus)

El universo de humanos y semidioses en la saga de Percy Jackson llega a la pantalla chica a través de una ambiciosa adaptación producida por Disney+. Aunque no ha sido el único intento de trasladar dicha historia a acción real, esta producción si constituye la primera en que el autor de los libros está directamente involucrado. Inicialmente recibida con escepticismo, los tráilers de Percy Jackson y los dioses del Olimpo dieron testimonio de una narrativa visual atractiva con un elenco convincente. La primera temporada inicia el 20 de diciembre y estará formada por ocho episodios con títulos relacionados a la primera novela El ladrón del rayo.

El relato está ambientado en el mundo moderno, donde un adolescente de 12 años descubre que tiene poderes sobrenaturales. Ello se debe a que es un semidios, hijo de Poseidón. Mientras va adaptándose a esta revelación, Percy es acusado de haber robado el rayo de Zeus. Así es como emprende una aventura para restaurar la paz en el Olimpo.

El actor Walker Scobell protagoniza "Percy Jackson y los dioses del Olimpo". (Créditos: Disney+)

La serie está protagonizada por Walker Scobell como Percy, Leah Jeffries como Annabeth Chase (la hija de Atenea) y Aryan Simhadri como Grover Underwood. La edad de los actores es una ventaja para la adaptación, pues es mucho más cercana a los personajes de la saga original. No obstante, el casting no estuvo exento de polémica, debido a la apariencia de Leah. Ante ello, el propio Riordan defendió a la actriz asegurando que tenía todos los méritos para desempeñarse en ese personaje y que no se reducía a una “cuota de diversidad”.

Como la ficción abunda en personajes secundarios, hay todavía más talentos en la lista. Virginia Kull da vida a la madre de Percy, mientras Timm Sharp encarna al padrastro del protagonista. Asimismo, Glynn Turman es el mentor de Percy, Jason Mantzoukas es Dionisio, Megan Mullally es Alecto, Charlie Bushnell es Luke Castellan, Dior Goodjohn es Clarisse La Rue, y Adam Copeland es Ares. Completan el reparto Lin-Manuel Miranda como Hermes, Jay Duplass como Hades, Timothy Omundson como Hefesto, Toby Stephens como Poseidón y Lance Reddick como Zeus, uno de sus últimos trabajos antes de su muerte en 2023.

La primera temporada constará de ocho episodios, con duraciones estimadas de 45-60 minutos cada uno. (Créditos: Disney+)

Buenas noticias para los fans

Los primeros comentarios brindan un panorama positivo con un 96% de calificación en relación a 23 reseñas. La crítica parece coincidir en la fidelidad del show al universo original, algo que está claramente relacionado con la participación del creador de los libros.

Aramide Tinubu para Variety: “La serie describe un mundo genuinamente inclusivo, con argumentos y personajes que cautivarán a los aficionados durante la próxima década. Por fin, la obra de Riordan ha recibido la amplia adaptación visual que merece”.

Kayleigh Dray para AV Club: “Rick ha trabajado duro para ofrecernos algo que se adhiera al espíritu de sus obras originales, algo trepidante y disparatado (en el mejor sentido posible) y completamente entretenido”.

Dominic Baez para Seattle Times: “Incluso con el ritmo vertiginoso... “Percy” tiene mucho a su favor. Visualmente, es una joya.

Matthew Creith para The Wrap: “La escritura... es ágil, la acción es estelar, y hacer del viaje de Percy una historia episódica ayuda a impulsar al joven personaje en direcciones emocionantes”.

La serie es una segunda oportunidad para la saga, tras las adaptaciones cinematográficas de 2010 y 2013. (Disney+)

Los dos primeros episodios de Percy Jackson y los dioses del Olimpo estarán disponibles en Disney+ el 20 de diciembre, con estrenos semanales de los siguientes capítulos.