Padre e hijo en una irreverente comedia con Robert De Niro y Sebastian Maniscalco

El choque cultural y social entre familias opuestas es el núcleo de la comedia en "Mi papá es un peligro". (Créditos: Prime Video)

Hace 50 años atrás, Robert De Niro se estaba transformando en una leyenda del cine. Sus trabajos con Scorsese, De Palma y Coppola lo convertirían en el gran nombre que todos conocemos. Su carrera tuvo muchas etapas y Mi papá es un peligro corresponde al período actual, donde el actor alterna trabajos más duros con comedias ligeras y simpáticas para todo público. Hace poco participó de la serie argentina Nada junto a Luis Brandoni y actualmente se lo puede ver interpretando al villano de Los asesinos de la luna. A los 80 años no le falta energía al actor.

El título Mi papá es un peligro es una traducción estándar algo infame para el original All About My Father, un juego de palabras con Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. La película, escrita y protagonizada por Sebastian Maniscalco, es un relato en parte autobiográfico sobre la relación entre él y su padre, un inmigrante italiano que viajó de Sicilia a Chicago para instalarse como peluquero en esa ciudad.

Robert De Niro, tras medio siglo de carrera, sigue vigente alternando géneros cinematográficos con gran energía. (Créditos: Prime Video)

Chapado a la antigua, Salvo (Robert De Niro) tiene una relación fría con su hijo. Cuando Sebastian (Maniscalco) le cuenta que le pedirá matrimonio a su novia Ellie (Leslie Bibb), este le dice que desea conocer a la familia de ella. Por supuesto, dicha familia es todo lo contrario a Salvo. Los padres de Ellie (Kim Cattrall y David Rasche) son aristócratas, dueños de una gigantesca cadena hotelera, descendientes de la tripulación del Mayflower, es decir, los primeros colonos anglosajones en llegar a América del Norte.

Toda la historia, desde luego, se basará en este choque cultural y social entre ambas partes. La comedia de padres de una pareja que se conocen es tan vieja como el cine mismo. Un ejemplo recordado es ¿Sabes quién viene a cenar?, pero, si hablamos de familias y encuentros complicados, es normal pensar en La familia de mi novia (2000) con De Niro y Ben Stiller. Pero aquí, aunque se trata de una comedia de ese estilo, el guión de Maniscalco basa una gran parte de su humor en los apuntes culturales sobre su padre y los italianos del sur que llegaron a Estados Unidos. En esos momentos, el largometraje es gracioso e interesante.

El largometraje es un ejemplo de cómo De Niro balancea la interpretación de personajes italoamericanos con frescura. (Créditos: Prime Video)

Cuando desea ser La familia de mi novia con gags más violentos y de dudoso gusto, toda la trama pierde originalidad y se convierte en una más del montón. Es muy superior, eso sí, a En guerra con mi abuelo, una comedia familiar de las muy malas que ha hecho Robert De Niro en su extensa y prolífica carrera. Jugando con sus propios personajes italoamericanos, aquí el actor se nota que la pasa bien y trabaja en serio, no sólo por cobrar un sueldo.

La película se puede ver a través de Prime Video.