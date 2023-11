Un asesinato destroza la paz de una familia en este drama sueco de solo seis episodios

La vida de una familia perfecta se desmorona cuando un impactante homicidio deja al descubierto que son capaces de todo para protegerse entre sí. (Créditos: Netflix)

¿Cómo enfrentarías la acusación de asesinato contra un pariente? ¿Le otorgas tu confianza plena? ¿Serías capaz de dudar? Netflix acaba de incluir en su catálogo la miniserie dramática Una familia normal (A Nearly Normal Family), basada en la aclamada novela del autor sueco Mattias Edvardsson. La historia se sumerge en la vida de los Sandell, compuesta por el sacerdote Adam, su esposa Ulrika, una abogada; y su hija adolescente Stella, interpretados por Björn Bengtsson, Lo Kauppi y Alexandra Karlsson Tyrefors respectivamente. La trama se despliega en un suburbio residencial tranquilo fuera de Lund, Suecia, donde una vida aparentemente perfecta se ve alterada por el arresto de Stella, acusada de homicidio.

La narrativa de la producción, dividida en seis episodios, explora las complejidades familiares y los secretos que se ocultan detrás de la fachada de una rutina cotidiana. La adaptación fue dirigida por Per Hanefjord, conocido por trabajos como Los crímenes de Fjällbacka y El hijo maldito, y escrita por Anna Platt y Hans Jörnlind, autores de guiones como The Truth Will Out y Top Dog.

¿Qué tan bien conocen los padres a sus hijos? ¿y hasta dónde llegarían para protegerlos?, son parte de las cuestiones que abarca "Una familia normal". (Créditos: Netflix)

El relato se centra en cómo los padres de la joven navegan a través del desconcierto y la desesperación al tratar de comprender y proteger a su hija, mientras se esmeran por no revelar problemas del pasado. Cabe destacar que los hechos inician cuatro años atrás, cuando una —aún niña— Stella, sufrió una agresión sexual que jamás fue llevada a juicio para evitar que reviva el traumático momento. ¿Fue la mejor decisión?

Una apuesta prometedora

El libro original fue un éxito tanto entre lectores como críticos, recomendado incluso por The New York Times como una lectura obligatoria, destacando su compleja narrativa enfocada en la psicología de los personajes. En otra reseña, The Wall Street Journal lo describió como un tour de force (una proeza) escandinavo.

"Una familia normal" une el suspenso doméstico con el drama judicial y el cine negro. (Créditos: Netflix)

El montaje alterna entre las perspectivas de los tres miembros de la familia, y se desliza entre las tensiones subyacentes en sus relaciones. Este enfoque ofrece una visión más dinámica y matizada de los eventos, permitiendo a los espectadores experimentar el conflicto desde múltiples ángulos.

La participación de Jarowskij, compañía de producción más antigua de Suecia, en colaboración con Anna Sofia Mörck, garantiza la calidad de la ficción. El elenco adicional incluye a Christian Fandango Sundgren como Christoffer Olsen y Melisa Ferhatovic como Amina Besic, entre otros.

La serie examina bajo lupa la dinámica de una familia aparentemente mundana en crisis. (Créditos: Netflix)

Los seis episodios de Una familia normal están disponibles en el catálogo de Netflix.