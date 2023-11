“Madame Web” lanza tráiler: un trío de mujeres araña se luce en batalla contra misterioso villano

Su telaraña lo conecta todo. Conoce la enigmática historia de Madame Web, uno de los personajes más importantes del Universo Spider-Man. (Sony Pictures)

Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler de Madame Web, marcando un nuevo capítulo en el Universo Spider-Man de Sony. La película, protagonizada por Dakota Johnson en el papel principal de Cassandra Webb y Sydney Sweeney como la encarnación de Julia Carpenter, alias Spider-Woman, ha revelado un amplio vistazo de lo que pueden esperar los fanáticos el próximo febrero de 2024 y promete ser una adición emocionante a las historias que se siguen tejiendo sobre el mundo arácnido.

El avance también revela a Celeste O’Connor como Mattie Franklin y Isabela Moner como Anya Corazon, las otras dos Spider-Woman que también aparecerán como heroínas a lo largo de la película. Asimismo, Tahar Rahim se presenta como Ezekiel Simms, a quien se observa vestido con un traje negro al estilo de Spider-Man y que aparentemente será el villano principal al que tendrán que enfrentarse las heroínas en su camino de autodescubrimiento.

Sydney Sweeney como Julia Carpenter en "Madame Web". (Créditos: Sony Pictures)

El film cuenta la historia de origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel, con Johnson interpretando a una paramédica en Manhattan con habilidades clarividentes. A medida que se enfrenta a revelaciones sobre su pasado, establece una relación con tres jóvenes mujeres que se cruzan en su camino y que más temprano que tarde descubren que están destinadas a futuros poderosos.

El productor Lorenzo di Bonaventura ha destacado la singularidad del largometraje dentro del universo de Spider-Man. Según di Bonaventura, aunque Madame Web no tiene un personaje muy destacado en los cómics, la película se enfoca en su historia de origen, permitiendo a los espectadores conocerla antes de convertirse en la figura conocida en los cómics. Este enfoque ofrece un terreno fresco y nuevo para los fanáticos. La película está programada para estrenarse el 14 de febrero de 2024.

La actriz Celeste O'Connor será la encargada de dar vida a Mattie Franklin en "Madame Web". (Créditos: Sony Pictures)

Sony sigue expandiendo su universo arácnido

Sony Pictures tiene varios proyectos derivados de Spider-Man en desarrollo, entre los que destaca la película Kraven El Cazador, con Aaron Taylor-Johnson como protagonista, programada para estrenarse en agosto de 2024. Además, se espera una tercera entrega de la franquicia Venom, protagonizada por Tom Hardy, para noviembre del próximo año.

Asimismo, tras el éxito en la taquilla y crítica de Spider-Man: A través del Spider-Verso (Spider-Man: Across the Spider-Verse), el estudio también se encuentra trabajando en el siguiente episodio en la aventura de Miles Morales, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que supondría el final de la trilogía del personaje adolescente estadounidense-puertorriqueño.

"Kraven El Cazador" es también otro de los grandes estrenos del Universo Spider-Man de Sony para 2024. (Créditos: Sony Pictures)

Madame Web se estrena en cines el próximo 14 de febrero en los Estados Unidos. Mientras esperas su lanzamiento, puedes revisar otros títulos del Universo Spider-Man de Sony, como Morbius y Venom en Prime Video.