“No me rompan” se lanzará en Netflix y ya tiene fecha de estreno

Una comedia desopilante que cuenta la historia de dos mujeres que provienen de diferentes mundos pero que viven bajo las mismas presiones y responsabilidades. (PAN Contenidos)

Dos mujeres descubren el poder de la sororidad en No me rompan, la divertida película dirigida por Azul Lombardía, que reúne por segunda vez a Carla Peterson (100 días para enamorarse) y Julieta Díaz (Dos más dos). La comedia —que ha sido titulada Women on the Edge en idioma inglés— aparece como un estreno próximo en Netflix, plataforma de streaming que albergará a la ficción tras haberse presentado en salas peruanas y argentinas el pasado 21 de septiembre.

Te puede interesar: Greta Gerwig alista su versión de “Las crónicas de Narnia”: ¿cuándo iniciará el rodaje de la película?

La trama del largometraje es una apuesta por reflejar, a través del humor, los desafíos contemporáneos de la mujer en la sociedad. Por un lado, Angela (Peterson) es una actriz famosa que atraviesa un momento difícil en el ámbito profesional y personal. Los medios de comunicación se burlan de su edad, y además su pareja termina la relación con ella para iniciar un nuevo romance con alguien más joven. Alguien que también está a punto de estallar de frustración es Vera (Díaz), una madre emprendedora que ha iniciado un negocio de cremas artesanales y se esfuerza por equilibrar sus responsabilidades domésticas con su trabajo. No obstante, su marido parece absorto en sus propios asuntos y ella lidia con la mayor parte de la carga familiar.

Carla Peterson y Julieta Díaz ya habían compartido cartel en la película "Dos más dos". (Créditos: Adrian Escandar/Infobae)

La película, con un guion original de Jazmín Rodriguez Duca, coescrito junto con Sebastian Meschengieser y Alberto Rojas Apel, aborda temas como el paso del tiempo, la percepción social de la belleza y el rol de la mujer. También se pone en primer plano la fuerza de la complicidad femenina que nace cuando las protagonistas se conocen en un grupo de control de ira. Ambas atraviesan un proceso de empoderamiento cuando se proponen desenmascarar a “un cirujano plástico de dudosa reputación”, indica la sinopsis oficial.

El fluir de la vida

No me rompan además cuenta con la participación especial del cantante Fito Páez y un elenco que incluye a Esteban Lamothe (Abzurdah), Martín Garabal (Re Loca), Salvador del Solar (Magallanes), Nancy Dupláa y Cecilia Dopazo. La producción es una colaboración entre Habitación 1520, PAN Contenidos, Tiger House, Cimarrón y Tondero.

Salvador del Solar explora el género de comedia en "No me rompan". (Créditos: @AgenciaFS)

Las presiones del tiempo en la vida adulta, en especial hacia el público femenino, es el eje central que mueve la historia. “Todo eso está cargado de una premisa que envejecer es algo indeseable. Y lo cual llama mucho la atención, sobre todo desde que sabemos que es inevitable”, comentó del Solar en una entrevista con Infobae. “Es muy común, más frecuente, más intensa y más injusta con las mujeres. Y es algo de lo que creo que vamos tomando conciencia, pero me da la sensación de que nunca la suficiente, no digo la necesaria, ni siquiera la suficiente”.

Te puede interesar: David Fincher dirige a Michael Fassbender en una película de acción existencialista

Netflix añadirá No me rompan a su catálogo el 1 de diciembre.