Uno de los conciertos más emotivos de BTS ya está disponible en streaming

El fenómeno mundial del K-pop BTS está de regreso con sus siete integrantes, en un concierto que todos los fans ARMY deben ver. (Prime Video)

“Pensé muchas cosas esta noche. Este es nuestro último concierto programado, y me preguntaba cuándo sería el próximo”, dijo Jin, uno de los integrantes de la boyband BTS frente a los miles de espectadores que disfrutaban del show Yet to come en la ciudad costera de Busan. La atmósfera era especialmente nostálgica para el vocalista ese 15 de octubre del 2022, pues dentro de poco tiempo tendría que ingresar al servicio militar de Corea del Sur por 18 meses. “Les prometo que habrá giras en algún momento”, aseguró el artista. La esperanza de ver a los siete miembros del grupo de k-pop juntos otra vez, en el 2025, corona el espectáculo musical que ahora está disponible en Prime Video.

Yet to come es la versión editada para el cine del último show que el septeto realizó antes de tomar una pausa de las actividades grupales. El grupo más famoso del k-pop fue convocado para presentarse en el Asiad Main Stadium en el marco de la postulación de Busan como sede de la Expo Mundial 2030. Al ser un evento para impulsar la imagen del país, los boletos de acceso fueron gratuitos y también se prepararon proyecciones adicionales en tiempo real.

El film recoge los mejores momentos del concierto que realizó la boyband BTS en octubre del 2022. (Créditos: Prime Video)

Datos citados por Deadline indican que al menos 50,000 personas estuvieron presentes en el recital, y otros 49 millones de espectadores a nivel global disfrutaron el concierto por transmisiones oficiales en plataformas online.

Un viaje por sus mejores canciones

El 2022, BTS cumplió 9 años desde su debut en la industria del pop coreano y lanzaron un álbum de antología titulado “Proof” que incluía 48 tracks. Dicha era celebró la exitosa jornada de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook desde el 2013 hasta su estatus actual de estrellas internacionales.

El grupo también incluyó las canciones "Dynamite" y "Butter" que fueron número 1 en la lista Billboard Hot 100. (BIGHIT Music)

Ese periodo también fue una ventana decisiva para el futuro del septeto, pues se avecinaba una inminente interrupción a sus promociones grupales. Al llegar a cierta edad, cada uno de ellos sería llamado para enlistarse en el servicio militar. Mientras tanto, el enfoque artístico cambió para explorar la musicalidad de cada integrante con producciones en solitario.

Con el lema de “lo mejor está por venir”, el concierto de Busan fue más que una despedida temporal, pues también constituye una celebración a la trayectoria y el crecimiento estratosférico de BTS fuera de las fronteras de su país de origen. La puesta en escena incluye los temas más representativos de su repertorio coreano como “Run” (2015), “Save Me” (2016), “Dope”, “Fire”, “Spring Day”, así como su primera canción interpretada totalmente en inglés, “Dynamite”. Son 19 canciones las que conforman el setlist de esta reedición especial de Yet to Come, el cual ya está disponible para los suscriptores de Prime Video en América Latina.