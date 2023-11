“Shingeki no Kyojin” y la última secuencia que hace mucho más desolador su final

¡La batalla final se acerca! Revive cada batalla entre humanos y titanes antes de que esta épica saga llegue a su desenlace en "Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2" ¡Este 4 de noviembre a las 5pm PT! (Crunchyroll)

Pasó una década para que el anime de Ataque a los Titanes (Shingeki no Kyojin) llegara a su fin. La adaptación animada del manga homónimo de Hajime Isayama es una de las más exitosas del siglo y su último episodio especial fue uno de los contenidos más esperados de 2023. La emisión final se llevó a cabo el pasado 4 de noviembre en la televisión japonesa y unas horas más tarde se logró ver en otras regiones del mundo a través de la plataforma Crunchyroll. ¿Por qué este capítulo de 85 minutos de duración convocó a tantos aficionados a nivel global? ¡Atención, spoilers más adelante!

“Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a todas las personas. Huyendo, la humanidad consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas que se ha convertido en el último reducto de la civilización contra los Titanes que campan a sus anchas por el mundo. Ahora esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son los Titanes y cómo aparecieron”, así se describe la serie que comenzó a transmitirse en 2013.

El destino determinado por Ymir

La cuarta temporada se diferenció de las anteriores no solo por su estilo de animación (a cargo de MAPPA), sino también por agregar una nueva perspectiva: la nación de Marley y sus personajes más representativos. Aquí comienza oficialmente la guerra entre esta y Eldia, cuya isla Paradis se vio fragmentada por el ascenso de Eren Jaeger como nuevo líder revolucionario y opositor al régimen. Cuando él despierta el “Retumbar”, emprende una misión genocida para acabar con los enemigos de su país natal; sin embargo, el especial termina por revelar que todo tuvo su origen en el deseo de Ymir, la Titán Fundadora y la primera en recibir este poder. En una conversación con Armin Arlert, Eren cuenta que el plan de Ymir siempre tuvo a Mikasa Ackerman como objetivo para ser la persona que acabara con todo y él debía cumplir ciertas acciones para determinar ese futuro.

Hacia los últimos minutos de la batalla, Mikasa y el capitán Levi Ackerman parten en vuelo sobre el Titán Mandíbula de Falco Grice, y se ayudan del Titán Acorazado (Reiner Braun), la Titán Hembra (Annie Leonhart) y el Titán Carguero (Pieck Finger) para enfrentarse al Titán de Ataque de Eren. Finalmente, es el Titán Colosal (Armin) quien pone la balanza a su favor, aunque no sin ser severamente dañado por los golpes. Toda esta serie de acciones sirvieron para que Mikasa tome una decisión, ingrese a la boca del titán y asesine a Eren por el bien de la humanidad. De esta manera, también se acabó con el poder de los titanes, pues ya no existe más en el mundo y eso evitará próximas guerras. La paz anhelada será una realidad... o eso parecía.

Un ciclo eterno de violencia y guerras

Al dar sagrada sepultura al cadáver de Eren (su cabeza) en Paradis, Mikasa rompe en llanto y luego recibe una señal en forma de una paloma blanca. Ella espera por sus amigos, ahora embajadores eldianos, para rendir un funeral a su querido amigo de la infancia. Y todo parecería terminar allí, pero Isayama demuestra no creer en los finales felices, así que el cierre de la serie es aún más sombrío de lo que se esperaba. La secuencia de los créditos muestra que el tiempo pasa, al parecer Mikasa contrae matrimonio con alguien más, tiene descendencia y, por último, al morir es enterrada junto a Eren. Se observa un cuerpo anciano luciendo la característica bufanda roja. Después, vemos más imágenes de la ciudad creciendo con avances futuristas y ese aparente idílico mundo vuelve a entrar en conflictos bélicos que lo destruyen todo. A lo lejos, la tumba de Eren es testigo de la nueva destrucción.

La última escena de Attack on Titan está situada varios siglos más tarde, el tiempo no es claro. En medio de ruinas consumidas por la vegetación, aparece un niño caminando junto a su perro cerca del árbol que acompañó la tumba de Eren en su momento. Ambos ingresan al árbol de la misma forma que lo hizo Ymir hace más de dos mil años, aunque no está claro si allí encontrará nuevamente el “parásito” fundador o simplemente es una referencia al pasado. La conclusión es magistral en todo sentido, pues hace saber que la historia de la humanidad es cíclica y siempre estará marcada por violencia y guerras.

