El director de “Parásitos” y el club de cinéfilos que marcó el inicio de su carrera

"Puerta Amarilla: un cineclub de pelis B en los 90" es un homenaje a la época dorada de la cinefilia coreana (Créditos: Netflix)

Cuando Bong Joon Ho lanzó su aclamado largometraje Parásitos, su recorrido por el circuito de premios internacionales lo llevó a conocer en persona a varios cineastas extranjeros que influyeron en su formación cuando era mucho más joven. Una historia particular involucra a Francis Ford Coppola, a quien hizo entrega de un premio a la trayectoria en el Festival de Cine de Lyon. Al presentarlo, Bong recordó: “Cuando estudiaba cine, analicé sus películas. Dibujé las escenas de El padrino una por una”. La anécdota que compartió en ese evento, se profundiza en el documental Puerta amarilla: un cineclub de pelis B en los 90 (Yellow Door: ‘90s Lo-fi Film Club), un íntimo recuento de la época de pasión por el séptimo arte en un grupo de entusiastas aficionados.

El documental, dirigido por Lee Hyuk-rae, miembro del mismo cineclub, ofrece una ventana a los días formativos de Bong y sus contemporáneos, quienes compartían un interés singular por los relatos audiovisuales. Todo partía de las reuniones, en un espacio pintado de amarillo, a las que asistía un conjunto de jóvenes (algunos universitarios en otras disciplinas) para disfrutar las obras maestras del mundo fílmico.

Bong Joon Ho muestra los dibujos que hizo en 1993 para analizar el suspenso en una escena de "El padrino". (Créditos: Netflix)

El viaje por los recuerdos se presenta a modo de amena charla por videollamada entre los antiguos miembros del club, y también con entrevistas personales. En una época donde el acceso al cine de autor era limitado en Corea del Sur, los ávidos integrantes de Puerta Amarilla encontraron en las copias piratas en VHS una forma de explorar las narrativas y estilos que definirían sus futuras carreras. Según lo que recuerda Bong y su colega Choi Jong Tae, la videoteca que armaron llegó a incluir 500 títulos. Tener el material a la mano abría paso a debates meticulosos sobre encuadres, tomas, iluminación y otros detalles técnicos; a diferencia de aquellos cinéfilos de la generación anterior que tenían que ver las películas en proyecciones del Instituto Goethe o el Instituto francés.

“Esto podría sonar muy primitivo”, admite el realizador de Okja sobre la tecnología que había décadas atrás. “Cuando empezamos a usar la consola, nos emocionamos mucho. Podíamos adelantar y rebobinar películas, y analizar las escenas por cuadros. Podíamos ver cómo la editaron y cómo hicieron las acciones con dobles”, relata en el documental.

El documental tuvo su estreno mundial en la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Busan antes de ingresar a la plataforma de streaming. (Créditos: Netflix)

En este espacio, Bong, entonces un estudiante de posgrado, no solo consumía cine, sino que también presentó su primer cortometraje, Looking for Paradise, una obra de animación en stop motion que, aunque amateur, ya contenía semillas de la agudeza emocional y los temas recurrentes que caracterizarían su obra posterior, como la presencia de sótanos.

Puerta amarilla: Un cineclub de pelis B en los 90 es también un homenaje a la juventud y a la búsqueda de identidad a través del séptimo arte. Como señala The New York Times en su reseña, para muchos de los miembros, el cine fue un medio para encontrar una comunidad y a sí mismos, un refugio donde la pasión compartida les permitía soñar y crear. La nostalgia permea este filme, no solo por la época retratada, sino también por la inocencia de sus protagonistas, quienes, en palabras de uno de los miembros, reconocían el potencial de Bong, aunque nunca imaginaron la magnitud de su futuro éxito.

El documental de 84 minutos de duración es una pieza imperdible para los aficionados al arte cinematográfico. Está disponible en Netflix desde el 27 de octubre.