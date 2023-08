Jennifer Garner vuelve a “cambiar de cuerpo” en esta próxima comedia de Netflix

Jennifer Garner, Emma Myers y Ed Helms son algunos de los rostros de esta película. (Netflix)

Jennifer Garner regresa al género del intercambio de cuerpos en la próxima comedia de Netflix, Family Switch. Dirigida por Joseph McGinty Nichol, más conocido como McG, la película también está protagonizada por Ed Helms y Rita Moreno. El personaje de Garner, Jess Walker, se encontrará en el cuerpo de su hija adolescente, interpretada por Emma Myers, conocida por su papel en la serie de Merlina (Wednesday).

La trama de esta divertida comedia sigue a la familia Walker, formada por los padres Jess (Garner) y Bill (Helms), y sus hijos CC (Myers) y Wyatt (Brady Noon), quienes experimentan un intercambio de cuerpos tras un suceso místico. Esto sucede en un día crucial para cada miembro del grupo familiar, añadiendo urgencia a medida que navegan por promociones de trabajo, entrevistas universitarias y pruebas de fútbol. La película está basada en el libro infantil de 2010 de Amy Krouse Rosenthal Bedtime for Mommy.

La nueva comedia de Jennifer Garner vuelve a ponerla en un intercambio de cuerpos como en "Si tuviera 30". (Netflix)

McG promete un enfoque “meta”, incluyendo referencias explícitas a la anterior película de intercambio de cuerpos de Garner, Si tuviera 30 (13 Going on 30). El director estadounidense ha declarado: “Esperamos que sea sorprendente, ligera y más inteligente de lo que podría esperarse”.

Victoria Strouse es la guionista de la adaptación. McG, que ha dirigido largometrajes de Netflix como Campamento en el fin del mundo (Rim of the World) y La niñera (The Babysitter), regresa para su cuarto largometraje para el servicio de streaming. Entre los productores se encuentran el propio director, Lawrence Grey, Ben Everard, Nicole King y Jason Brian Rosenthal.

Jennifer Garner es recordada por su papel en "Si tuviera 30", película de 2004. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Más que una simple comedia

La película pretende ser algo más que una comedia; trata sobre la empatía. Aunque está ambientada en Navidad, se centra más en la familia que en las fiestas. La película ha sido clasificada PG-13 por “algo de material sugerente”. Con su mezcla de comedia, drama y elementos místicos, Family Switch busca generar expectación como una película imprescindible para la temporada navideña y sobre todo para los que recuerdan con nostalgia a Garner.

El rodaje comenzó el 5 de diciembre de 2022 y concluyó el 5 de marzo de 2023. El proyecto recibió una subvención fiscal de la Comisión Cinematográfica de California. Garner, emocionada por esta aproximación, señaló: “Como actor, productor y madre, es imposible exagerar lo que rodar localmente significa para mí y para otras familias de esta industria”.

Jennifer Garner como Ellie y Mark Ruffalo como Louis Reed en "El Proyecto Adam". (Netflix)

Además de Garner y Helms, el reparto incluye a Rita Moreno, Matthias Schweighöfer, Paul Scheer y Pete Holmes. Brady Noon interpreta a Wyatt, y Emma Myers asume el papel de CC, la hija de 16 años (What’s on Netflix).

Family Switch tiene previsto su estreno para el 30 de noviembre de 2023. Anunciada inicialmente en febrero de 2021, se trata del cuarto título importante de Garner en Netflix, tras “Llama Llama”, ¡Hoy sí! (Yes Day) y El Proyecto Adam (The Adam Project).

