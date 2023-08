Venganza y Taylor Swift en “Wilderness”: así es el adelanto de la próxima serie de Prime Video

Liv se convierte en la actriz protagonista de las pesadillas de su marido, Will, tras enterarse de su traición. A la angustia de la mujer le sigue rápidamente otra emoción: la furia. (Prime Video)

“¿Qué tan lejos llegarías para vengarte de la persona que te arrancó el corazón?”, es la pregunta que lanza Wilderness, el nuevo thriller original de Prime Video que reúne a Jenna Coleman (Sandman) y Oliver Jackson-Cohen (La maldición de Hill House) como la pareja en el centro de una historia de infidelidad y despecho. El primer adelanto ha colocado a la serie en boca de todos al añadir un elemento sorpresa: Taylor Swift. Mientras Liv, la protagonista, lucha con la decepción y el enojo tras el engaño de su esposo, la voz de la estrella estadounidense la acompaña con la versión actualizada de su canción “Look what you made me do”.

No es la primera vez que Swift cede la exclusiva de una de sus esperadas regrabaciones a una producción de Prime Video. Ello ocurrió previamente con “This Love (Taylor’s Version)” y “Back to december (Taylor’s Version)”, piezas que le dieron el toque nostálgico y romántico a los teasers de El verano en que me enamoré.

El póster de "Wilderness" también hace alusión a la canción interpretada por Taylor Swift. (Prime Video)

¿De qué trata “Wilderness”?

Unas vacaciones de ensueño y un supuesto “felices para siempre” se transforman en pesadilla. La serie se basa en una novela homónima escrita por B.E. Jones; y la revelación de los BAFTA, Brit Marnie Dickens, toma la batuta como escritora y creadora de su adaptación para televisión.

Liv (Coleman) y Will (Jackson-Cohen) es una pareja británica que parece tener una vida perfecta: un sólido matrimonio, una residencia glamorosa en Nueva York y un futuro prometedor. Sin embargo, esa ilusión se desvanece cuando Liv descubre el amorío de su cónyuge, hecho que desata una tormenta de emociones donde predomina claramente la furia.

Eric Balfour, Claire Rushbrook, Marsha Stephanie Blake, Morgana Van Peebles, Jonathan Keltz y Talia Balsam completan el reparto. (Prime Video)

La mujer encuentra una oportunidad para ejecutar su venganza durante un viaje por los parques nacionales de Estados Unidos. “Para Will, es un retiro necesario para hacer las paces, pero Liv tiene un prospecto totalmente diferente—un paisaje en donde los accidentes suceden todo el tiempo. El escenario perfecto para ajustar cuentas”, narra la sinopsis. Aquí entra en escena una segunda pareja formada por la colega de Will, Cara (Ashley Benson), y su adorable novio Garth (Eric Balfour), quienes se suman a la caminata por las inhóspitas montañas.

Marnie Dickens, la mente maestra detrás de “Wilderness”, reflexiona sobre la universalidad del tema de la traición y cómo este puede conducir a alguien al límite. En palabras de Dickens: “¿Quién no conoce a alguien al que le fueron infiel? Ese golpe al estómago cuando lo descubres, el camino de paranoia y sospecha que deja a su paso, la dificultad de volver a confiar. Es suficiente para llevar a alguien al extremo”.

Ashley Benson interpreta a Cara, compañera de trabajo de Will y la mujer con la que habría tenido un affair. (Prime Video)

El thriller psicológico es liderado por un equipo de mujeres pues, además de contar con Dickens como showrunner, la ficción está dirigida por So Yong Kim y producida por Elizabet Kilgarriff. Los primeros episodios de Wilderness se estrenarán el 15 de septiembre en Prime Video.

