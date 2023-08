La película del primer ícono LGBT de la lucha libre estrenó su tráiler oficial con Gael García y Bad Bunny

Saúl Armendáriz, un luchador amateur gay de El Paso, asciende al estrellato internacional después de crear el personaje de Cassandro, el "Liberace de la Lucha Libre".

La expresión sutil de la feminidad en un hombre a menudo suele enfrentar la burla; en cambio, la parodia de una mujer a través del arte del travestismo es celebrada con risas y aplausos. Esta fue la lección que el luchador profesional Saúl Armendáriz aprendió al adoptar el personaje de Cassandro. Vestido de drag, cobró gran fama por su histrionismo y personalidad excéntrica en el ring, burlándose de un deporte dominado por el machismo. Prime Video acaba de estrenar el primer tráiler de la película inspirada en su vida, y anticipa sumergirnos en una historia de fama, adicciones, desafíos, y victorias.

Te puede interesar: Bad Bunny y Gael García en nuevo vistazo de “Cassandro”, el biopic de lucha libre con temática LGBT

Nacido en El Paso, Texas, Armendáriz abrió caminos en la década de 1990 con su colorido personaje exótico. Participó en combates de lucha libre amateur a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, rompiendo barreras y ganando fanáticos. El adelanto muestra al actor que le da vida, Gael García Bernal, en una intensa secuela de luchas físicas y psicológicas, acompañado siempre por su entrenadora y mejor amiga, Sabrina (Roberta Colindrez).

"Cassandro" cubre el ascenso del luchador en el mundo de la lucha deportiva mexicana. (Prime Video)

Además incluye fragmentos de su compleja relación con Felipe, interpretado por Bad Bunny, interés amoroso con quien se le ve próximo a compartir un beso. Ya el cantante de “Me porto bonito” había compartido detalles de esta escena a People: “Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres, así que cuando me pidieron [besarlo], dije: ‘Sí, estoy aquí para lo que quieran’. Creo que fue muy genial; no me sentí incómodo”, dijo.

Te puede interesar: Robert De Niro cumplió 80 años: estas son sus mejores películas en streaming

Queda claro que la caricatura que personificaba el deportista no era una invención, sino parte de su expresión homosexual. Como el primer luchador abiertamente gay, enfrentó la homofobia y discriminación, tanto dentro como fuera del cadrilátero, por lo que su resistencia lo convirtió un ícono para la comunidad LGBTQ+.

La producción destaca la dualidad de Cassandro, mostrando dos lados de su vida tanto dentro como fuera del ring. (Prime Video)

Una historia LGBT que golpea fuerte

“Me quedé totalmente impresionado por su historia”, mencionó a People el director Roger Ross Williams, que también coescribió el guión con David Teague. Siendo el primer director afrodescendiente en ganar un Oscar, no es ajeno a las historias impactantes. Sus trabajos anteriores incluyen documentales como Life, Animated, Love to Love You, Donna Summer y Music by Prudence.

Te puede interesar: “Rojo, blanco y sangre azul” es lo más visto de Prime Video

“Él triunfó en una industria conservadora, y lo hizo como su auténtico yo. Aprender a aceptarse a uno mismo es un gran tema en Cassandro y así como lo es para toda la comunidad queer, así que me inspiró mucho esa historia”, reveló.

En enero, "Cassandro" se estrenó en el Festival de Cine de Sundance con críticas mixtas hacia la actuación del cantante puertorriqueño. (Prime Video)

Cassandro está previsto para llegar a cines seleccionados el 15 de septiembre antes de estrenarse en la plataforma de Prime Video el 22 de septiembre.

Seguir leyendo: