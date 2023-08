¿82 mil denuncias de abuso? El impactante documental sobre los Boy Scouts en Estados Unidos

Sobrevivientes, denunciantes y expertos relatan el encubrimiento de casos de abuso sexual por parte de Boy Scouts of America durante décadas y su impacto desgarrador.(Netflix)

Un nuevo documental en Netflix pone bajo el foco a los Boy Scouts de Estados Unidos, exponiendo un sombrío encubrimiento de abuso sexual infantil. Scouts Honor: los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU. (Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America), que se estrenará el próximo 6 de septiembre, narra testimonios desgarradores de denunciantes, sobrevivientes y ex empleados.

Desde su fundación en 1910, los Boy Scouts of America han sido vistos como una institución confiable que promueve el crecimiento personal de los niños. Sin embargo, esta investigación audiovisual dirigida por Brian Knappenberger revela un oscuro secreto que ha manchado la reputación de la organización. Según el tráiler, se han registrado al menos 82 mil denuncias de abuso por parte de ex líderes de exploradores, quienes se suponía que educaban y protegían a los jóvenes.

Insignias de los Boy Scouts son símbolos de confianza ahora manchados por un escándalo. (Netflix)

Estas cifras alarmantes y los testimonios escalofriantes presentados en este título, han causado conmoción. Una de las declaraciones más impactantes proviene de un entrevistado que, con firmeza, dice: “No me importa si derribo todo el templo, esto es una abominación”. Otro entrevistado destaca una preocupación actual, afirmando que los niños aún corren peligro dentro del movimiento Scouting.

Aunque los Boy Scouts of America emitieron un comunicado en 2021 expresando su devastación por el impacto del abuso en tantas vidas y ofrecieron disculpas, el documental sugiere que la organización pudo haber intentado ocultar la magnitud del escándalo. Las voces de los sobrevivientes en el documental, junto con las de ex empleados y denunciantes, buscan sacar a la luz la verdad detrás de este encubrimiento.

"Scouts Honor: los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU." se lanzará el 6 de septiembre. (Netflix)

Estos líderes, encargados originalmente de guiar y proteger a los jóvenes, están ahora bajo escrutinio por haber traicionado esa confianza, lo que ha manchado la reputación de una institución centenaria.

Scouts Honor: los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU. es un trabajo del reconocido director Knappenberger, conocido por otros documentales críticos como Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terror, también disponible en Netflix. Junto a él, un equipo de productores compuesto por Conor Fetting-Smith, Sabrina Parke y Clive Patterson, así como los productores ejecutivos Knappenberger y Orlando von Einsiedel, han llevado adelante este proyecto revelador.

La organización de los Boy Scouts of America indemnizará con 850 millones de dólares a las más de 84 mil personas que forman parte de la gran demanda por abuso sexual presentada. (George Frey/Europra Press).

El surgimiento de los Boy Scouts

Los Boy Scouts tuvieron sus orígenes en 1907, cuando el teniente general británico Robert Baden-Powell organizó el primer campamento experimental en la isla de Brownsea, Inglaterra. Inspirado por sus experiencias en el ejército y por el deseo de proporcionar a los jóvenes habilidades prácticas y valores morales, Baden-Powell escribió Escultismo para muchachos en 1908. Este libro se convirtió en la base del movimiento scout, que rápidamente ganó popularidad y se extendió a otros países, consolidándose como una organización dedicada a la formación y el desarrollo de jóvenes.

El próximo estreno promete poner el foco en el oscuro capítulo de una organización con más de un siglo de existencia. Los testimonios y hechos presentados serán cruciales para entender la magnitud y las repercusiones de un escándalo que ha marcado a la sociedad estadounidense. Scouts Honor: los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU. llega el 6 de septiembre al catálogo de Netflix.

