¿Cómo se filmó “Agente Stone”?: 6 datos curiosos sobre la nueva película de espías

Gal Gadot interpreta a Rachel Stone, una agente de inteligencia que se interpone entre los objetivos de paz global de su organización y su recurso más valioso y peligroso.

En Agente Stone (Heart of Stone), Gal Gadot se convierte en una talentosa y ágil espía integrante de El Cartel, un grupo élite que trasciende nacionalidades y afiliaciones políticas con la meta única de resguardar la paz mundial. A través del film de Netflix dirigido por Tom Harper, la Mujer Maravilla de DC protagoniza secuencias de acción donde la velocidad y el suspenso son ingredientes imprescindibles. Y al mismo estilo de otros títulos del género, como Misión Imposible o James Bond, la agente Rachel recorre diferentes países para perseguir a su antagonista y cumplir con la tarea encomendada: proteger el Corazón.

El Corazón, una IA avanzada que puede acceder a todo tipo de información y predecir con suma exactitud, es usada por el Cartel para prevenir cualquier atentado; sin embargo, su poder también atrae la codicia de un grupo rebelde con planes de emplearlo para sus propios fines.

Alia Bhatt, actriz de Bollywood, es la antagonista de "Agente Stone". (Netflix)

Si ya viste el largometraje en el servicio de streaming, aquí te contamos más detalles sobre las bellas locaciones usadas para hacer realidad las aventuras de la agente Stone.

Los Alpes italianos

La secuencia inicial del film fue grabada en el Glacier Hotel Grawand en Senales, el hotel más elevado de Europa. Es el único lugar en los Alpes donde el visitante puede observar las montañas hacia abajo y no hacia arriba. El vertiginoso descenso en speedriding, que incluyó un salto de más de 900 metros, fue preparado por el coordinador de escenas de deportes extremos JT Holmes con el patrocinio de Red Bull.

El film aspira a iniciar una franquicia de acción liderada por protagonistas femeninas. (Netflix)

Islandia

Para uno de los momentos cumbre de Agente Stone, se retrató una explosión en Harpa, centro de conciertos y uno de los lugares más reconocidos de la ciudad. En el rodaje, el equipo de SFX ejecutaron un estallido controlado en el que volaron dobles de riesgo y vehículos. Todo se realizó con seguridad, nadie fue herido y no se quebró ni una sola ventana de la edificación que está revestida, casi completamente, en vidrio.

El Royal Albert Hall del Reino Unido

Esta emblemática sala de conciertos fue el espacio elegido para filmar la reunión de los “cuatro reyes” de El Cartel. El director Tom Harper ya había trabajado en esta locación para un proyecto anterior: el cortometraje Your Room Will Be Ready en homenaje por los 150 años de dicho espacio. Otro dato curioso es que la orquesta que se ve ensayando en la película es la mismísima Orquesta Filarmónica Real.

Los personajes principales son parte del MI6, agencia de inteligencia del Reino Unido. (Netflix)

Portugal

Lisboa es la segunda capital más antigua de Europa y patrimonio de la humanidad. Se extiende sobre siete colinas repletas de adoquines sinuosos e intrincados, un escenario soñado para una persecución automovilística.

“Logramos un acceso enorme. Nunca pensé que podríamos ver autos a toda velocidad en la plaza central, hacerlos rodar por las escaleras y colisionar con objetos. Pero recibimos una ayuda increíble”, expresó el realizador en declaraciones cedidas por Netflix.

La película incluye elementos típicos del género como acrobacias y persecuciones con vehículos. (Netflix)

El desierto del Sahara

En efecto, esta producción llevó al elenco al desierto más grande del mundo, en Erfud, Marruecos. Varias agencias espaciales realizan misiones simuladas aquí debido a su parecido a la superficie del planeta Marte.

La escena en la atmósfera terrestre

Una de las secuencias más complejas fue la que se desarrolló sobre el dirigible de El Cartel que flota alrededor de la tierra a 24.000 metros. de altura para seguro a El Corazón. Preparar el asalto a dicha nave fue tarea del coordinador JT Holmes, su equipo de expertos en caída libre y la colaboración del coordinador aéreo y piloto Kevin La Rosa II, quien también trabajó en Top Gun: Maverick.

Así luce el diseño de The Locker, espacio donde se resguarda El Corazón en la ficción. (Netflix)

