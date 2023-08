Qué serie o película ver esta noche en Netflix

Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi

Cuando los zombis invadieron la ciudad, un rayo de luz iluminó mi vida gris. Una nueva historia cargada de risas y emociones para aliviar el estrés de la vida moderna. (Netflix)

Esta película japonesa le da un giro innovador a las historias sobre muertos vivientes. Eiji Akaso protagoniza el live action del manga Zom 100: Bucket List of the Dead, creado por el autor de Alice in Borderland. La comedia se enfoca en un joven oficinista que, al verse inmerso en una situación apocalíptica, decide cumplir una lista de sueños que siempre deseo experimentar.

Resumen:

Lo explotan en el trabajo, tiene un jefe que lo maltrata y ha perdido las ganas de todo. Pero una epidemia zombi le recuerda cada una de las razones por las que vale la pena vivir.

El sastre en Netflix

Çağatay Ulusoy protagoniza el drama turco "El sastre", cuyo éxito se replica en la segunda temporada. (Netflix)

La serie dramática de origen turco sigue a un reconocido sastre que heredó este oficio cuando su abuelo muere. El elenco está conformado por Çağatay Ulusoy como Peyami, Salih Bademci como Dimitri, Şifanur Gül como Esvet, Olgun Şimşek como Mustafa, Ece Sükan como Suzi, entre otros. Los nuevos episodios recién llegaron a la plataforma y el título se posiciona actualmente entre lo más visto.

Resumen:

Narra la historia de Peyami, un sastre famoso que heredó el talento y un exitoso negocio de su abuelo. Cuando este muere, el joven se lleva su mayor secreto a Estambul y ahora debe velarlo para que nadie descubra la verdad. Por su parte, para escapar de una relación abusiva con Dimitri, Esvet llega de manera misteriosa a la vida de Peyami y Mustafa, con sus propios secretos.

Heartstopper en Netflix

Nick, Charlie y compañía siguen aprendiendo a lidiar con los altibajos de la vida, el amor y la amistad. (Netflix)

La serie juvenil LGBTQ+ estrenó su segunda temporada y apunta a convertirse uno de los títulos favoritos del mes en la plataforma de streaming. Nick y Charlie siguen adelante en su aventura romántica, pero ahora se preguntan si tendrán que contárselo a todos. Joe Locke, Kit Connor, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Olivia Colman y más estrelllas del elenco regresan en los nuevos episodios.

Resumen:

Nick y Charlie se adaptan a su nueva relación. Tara y Darcy enfrentan desafíos imprevistos. Tao y Elle intentan descifrar si pueden ser más que amigos. Los exámenes se acercan, y hay un viaje de estudios a París y un baile de graduación que planear… ¿Cómo se las ingeniará el grupo para equilibrarlo todo y surfear la ola del amor y la amistad en esta nueva etapa?

Felicidad para principiantes en Netflix

Helen siempre ha procurado no correr riesgos en su vida. Ahora, recién divorciada, decide apuntarse a un curso de supervivencia con un grupo muy peculiar. ¿Su objetivo? Redescubrir lo que significa vivir y amar.

Película romántica protagonizada por Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) que sigue a una mujer divorciada en una nueva aventura dentro de un grupo de superviviencia. En esta experiencia tan fuera de lo común, ella volverá a descubrir el significado de vivir y amar.

Resumen:

Durante toda su vida, Helen (Ellie Kemper) siempre ha procurado mantenerse alejada de todo riesgo. Ahora, recién divorciada y algo perdida, decide que necesita un revulsivo y se apunta a un curso de supervivencia. Su aventura discurre por una ruta de montaña en el Sendero de los Apalaches, en compañía de un grupo de desconocidos muy peculiares. Desde el primer instante, el plan de Helen de convertirse en la mejor senderista afrontará un obstáculo tras otro. En este contacto con la naturaleza, Helen se encontrará a sí misma... y algo más. ‘Felicidad para principiantes’, basada en la famosísima novela de Katherine Center, es un recordatorio de que a veces hay que perderse antes de encontrarse.

Insecure en Netflix

La actriz Issa Rae encarna a una joven que busca su propio lugar en Los Ángeles en "Insecure". (HBO)

Issa Rae es protagonista y cocreadora de esta comedia dramática de cinco temporada que originalmente pertenece al catálogo de HBO Max. La historia sigue a dos mujeres afroamericanas que sortean las situaciones de la vida en una ciudad en constante movimiento. Debutó en la televisión en 2016 y terminó de emitirse en 2021, durante su tiempo al aire recibió nominaciones a diversos premios como los Emmy y Globo de Oro.

Resumen:

Entre aciertos y tropiezos, Issa y Molly deben equilibrar las metas de la vida, los encuentros incómodos y el romance mientras tratan de abrirse paso en Los Ángeles.

