La película alemana de Netflix sobre una distopía al nivel de “Black Mirror” y “Dark”

Cambia tu vida por dinero. En un futuro no muy lejano, un método para transferir años de tu vida de una persona a otra ha cambiado el mundo para siempre. (Netflix)

Las producciones alemanas de Netflix son una fuente rica e innovadora de grandes narrativas televisivas; prueba de ello son las series Dark y El pasado no duerme. Sin embargo, esta vez la apuesta es por el formato de largometraje en Paradise, una nueva e interesante película de ciencia ficción que, al nivel de Black Mirror plantea una profunda y aterradora reflexión sobre cómo usamos el tiempo que tenemos en la vida y lo valioso que puede ser pasarlo junto a nuestros seres queridos antes de que la tecnología lo cambie todo.

El film sigue la vida de Max y Elena, una pareja que parece tenerlo todo, hasta que una serie de reclamaciones de seguros los coloca en una encrucijada financiera y moral. AEON, una compañía de biotecnología que se encuentra detrás de un esquema de intercambio de años de vida, la obliga a sacrificar su juventud actual a fin de saldar una fuerte deuda. En otras palabras, similar a El precio del mañana (In Time), el tiempo de vida se transforma en una moneda de cambio.

Numan Acar lucha contra el tiempo en el emocionante thriller "Paradise". (Netflix)

Cuando Max descubre el lado más turbio y oscuro de la compañía para la que trabaja y se da cuenta de que su esposa no tiene otra salida, hace todo lo posible para salvar a su mujer de caer en una vejez prematura de la que no habrá regreso. Pero el camino no es fácil, pues, aunque logre cumplir su objetivo puede que las cosas no vuelvan a ser como antes. ¿Podrá lograr su cometido a tiempo o será demasiado tarde para Elena?

Numan Acar, en el papel de Max, ofrece una actuación conmovedora de un hombre dispuesto a hacer lo imposible por amor para recuperar los años robados de su amada Elena, interpretada por Marlene Tanczik. En el reparto también se encuentran Iris Berben, Kostja Ullmann, Diana Krueger y Lucas Lynggaard Tønnesen. El film dura 1 hora con 58 minutos y es definitivamente un viaje emocionante de inicio a fin.

Del Festival de Cine de Munich a Netflix: "Paradise" refresca la ciencia ficción. (Netflix)

Una reflexión a lo “Black Mirror” y “Dark”

¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar por asegurar nuestro futuro económico? Y cuando ese sacrificio afecta nuestra esencia, nuestra vida misma, ¿qué queda? Estas son las preguntas que plantea la película en una trama que recuerda a la atrapante filosofía sobre el tiempo que propone la compleja Dark, pero también el lado aterrador e inhumano del avance tecnológico que caracteriza a Black Mirror. Sin dudas, es un título que propone una reflexión sobre la vida, el amor y las decisiones que tomamos para intentar ser felices.

Si buscas una obra que te haga pensar, sentir y reflexionar sobre el valor de la vida y la juventud, Paradise en Netflix es una elección obligada. Sin lugar a dudas, será una de esas películas que no solo disfrutarás, sino que recordarás y discutirás al haber llegado a su final.

¿Sacrificar la vida por deudas? Paradise ofrece una mirada a un mundo oscuro. (Netflix)

